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Приобрел процессор на lga 1156 еще в далеком 2011 году, материнку сменил в 2012 на Asrock P55 Pro Usb3 за 3600р, до этого был какой-то от Gigabyte







Так как разбирать и все показывать может занять много сил и времени, поэтому картинки и фотки





Память ddr3 по 2гб kingstone тогда стояли по 1500р, насколько помню, потом добавил на 4гб от hynix, охлаждает процессор Cooler Master N620



Его быстро сняли с производства, а стоил он вроде 1300-1600р, его родные кулеры прожили не долго, посыпались крепления да и шумели ощутимо, чем корпусные, не подключенные к материнской плате Питает процессор Cougar STE 500w, в целом малошумный, более менее справляется



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По Cpu-z почти идет с i5-2300 и выше

Тесты и характеристики

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Процессор разогнан по шине в 158 до 3.32ггц, большего прибавлять не стал, комп не хотел включаться на 160 по шине, до снятия таблетки





В разгоне до 3.32ггц процессор оторвался от Core 2 quad, приблизившись в FX, и гиперпням, прогревался до 60с в тестах, что дает его еще сильнее разогнать





В тесте Cinebench r15 набирает 390





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В тесте Cinebench r23 набирает 2071 не хватило 6, чтоб стало 2077)

В однопотоке 531





Итог: Отличный процессор своего времени, который может удивить в разгоне, в приложениях и играх, составить конкуренцию более старшим моделям Intel, наверное единственный процессор из своей линейки Nehalem, которым еще рано уходить на покой, но и замена его на более производительного как ни как актуальна.

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Смотрите тесты:



Тест в играх с разогнанным до 3.32ггц с HD8570