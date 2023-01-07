Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
Приобрел процессор на lga 1156 еще в далеком 2011 году, материнку сменил в 2012 на Asrock P55 Pro Usb3 за 3600р, до этого был какой-то от Gigabyte
Так как разбирать и все показывать может занять много сил и времени, поэтому картинки и фотки
Память ddr3 по 2гб kingstone тогда стояли по 1500р, насколько помню, потом добавил на 4гб от hynix, охлаждает процессор Cooler Master N620
Его быстро сняли с производства, а стоил он вроде 1300-1600р, его родные кулеры прожили не долго, посыпались крепления да и шумели ощутимо, чем корпусные, не подключенные к материнской платеПитает процессор Cougar STE 500w, в целом малошумный, более менее справляется
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По Cpu-z почти идет с i5-2300 и выше
Тесты и характеристики
Процессор разогнан по шине в 158 до 3.32ггц, большего прибавлять не стал, комп не хотел включаться на 160 по шине, до снятия таблетки
В разгоне до 3.32ггц процессор оторвался от Core 2 quad, приблизившись в FX, и гиперпням, прогревался до 60с в тестах, что дает его еще сильнее разогнать
В тесте Cinebench r15 набирает 390
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В тесте Cinebench r23 набирает 2071 не хватило 6, чтоб стало 2077)
В однопотоке 531
Итог: Отличный процессор своего времени, который может удивить в разгоне, в приложениях и играх, составить конкуренцию более старшим моделям Intel, наверное единственный процессор из своей линейки Nehalem, которым еще рано уходить на покой, но и замена его на более производительного как ни как актуальна.
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Смотрите тесты:
Тест в играх с разогнанным до 3.32ггц с HD8570
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