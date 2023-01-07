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Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы

Intel представил Nehalem в конце 2008 Bloomfield, от которого вышел lynnfield, i5 750 в сентябре 2009, а более разогнанная версия i5 760 в июле 2010 на lga 1156
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Приобрел процессор на lga 1156 еще в далеком 2011 году, материнку сменил в 2012 на Asrock P55 Pro Usb3 за 3600р, до этого был какой-то от Gigabyte



Так как разбирать и все показывать может занять много сил и времени, поэтому картинки и фотки


Память ddr3 по 2гб kingstone тогда стояли по 1500р, насколько помню, потом добавил на 4гб от hynix, охлаждает процессор Cooler Master N620

Его быстро сняли с производства, а стоил он вроде 1300-1600р, его родные кулеры прожили не долго, посыпались крепления да и шумели ощутимо, чем корпусные, не подключенные к материнской платеПитает процессор Cougar STE 500w, в целом малошумный, более менее справляется

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По Cpu-z почти идет с i5-2300 и выше

Тесты и характеристики

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Процессор разогнан по шине в 158 до 3.32ггц, большего прибавлять не стал, комп не хотел включаться на 160 по шине, до снятия таблетки



В разгоне до 3.32ггц процессор оторвался от Core 2 quad, приблизившись в FX, и гиперпням, прогревался до 60с в тестах, что дает его еще сильнее разогнать


В тесте Cinebench r15 набирает 390

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В тесте Cinebench r23 набирает 2071 не хватило 6, чтоб стало 2077) 
В однопотоке 531


Итог: Отличный процессор своего времени, который может удивить в разгоне, в приложениях и играх, составить конкуренцию более старшим моделям Intel, наверное единственный процессор из своей линейки Nehalem, которым еще рано уходить на покой, но и замена его на более производительного как ни как актуальна.

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Смотрите тесты:

Тест в играх с разогнанным до 3.32ггц с HD8570

Тест в играх с разогнанным до 3.2ггц с GT440​​​

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