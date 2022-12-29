За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На сегодня гостем будет одна из таких карт HD8570:





реклама

Досталась такая карта с компьютера Lenovo, имеющего на своем борту подобную карту, с процессором A-10 6700, что по встроенной графики тоже значит HD8570, но при установке драйвера, не последней версии, так как карта больше не поддерживается, распознается как R7 200.



При попытке установить новейший драйвер, выдает такое сообщение:

Что было бы характерно для всей линейки карт AMD и как баг для еще не вышедших из поддержки.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Последний драйвер что можно было установить на HD8570 - 21.5.2 и даже так, гарантировать стабильной работы было нельзя, так как более новые игры начинали требовать обновить на более свежий драйвер, предупреждая о нестабильной работе.

Обновить драйвер до последней версии все же можно было, наткнулся на нее когда перебирал старые версий драйверов AMD, до того как появился adrenalin, crimson, старая версия драйвера позволяет обновить до последней версии драйвера AMD:



реклама





Конечно о стабильной работе драйвера покажет время, если нужны настройки самого драйвера из панели управления, то ставим сначала старый драйвер, перед тем как обновить:





Видео карта воспринимается системой R7 200, драйвер последней версии отображается Afterburner.



Разгонный потенциал у hd8570 ограничен одной фазой питания, что ставит крест на разгоне больше 1000mhz по ядру, но давая возможность разогнать память, что дает приблизится к r7 250.



Кстати у Nvidia тоже можно обновить драйвер до последней версии, но только с регистрацией на их сайт, а вот обновится ли та же gt440 и выше.



Тестировалась видеокарта на процессоре I5 760 разогнанный до 3.32ггц, по шине 158, память 8гб до 1600mhz



реклама









Forza horison 5 дается HD8570 с трудом, играть конечно можно, но часть текстур перед автомобилем растворяются, в 4 части такого не наблюдалось.





реклама







HD8570 не про Cyberpunk2077, так то можно играть, казалось бы, 5fps в баре и около 10fps на улице, без модов на оптимизацию, с модами уже по бодрее, позволяя пройти игру.















В SMT Nucturne HD Remaster получаем около 20Fps, конечно в более жестких баталиях возможны тормоза.



В Cinebench r15 карта показывает разные показатели по FPS, в разгоне даже доходя до r7 250



Итог: Карта для своего времени могла бы быть идеальным мультимедийным решением, еще бы ее в составе готовой сборки продавали как игровой компьютер, с предустановленным эмулятором mortal kombat 3 ultimate, наверное в этом и была игровым решением)



А вот в чем карта не такая как все, не полноценная PCI x16, только x8, ну и позволяет установить драйвер, который якобы не поддерживается для её серий, может эта такая возможность от AMD, как было с заблокированными ядрами PHENOM.















