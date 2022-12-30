Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Представляю gt440 от msi:
Подарили как то давно её, лежала на полке, у кого то довольно долго использовалась, почистил от пыли, сменил термопасту, просто так кулеры смазать нельзя, под наклейкой сплошной пластик.
Решил обновить драйвер у карты, не увенчалось успехом:
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Так же и с регистрацией к nvidia:
Nvidia походу прекратил любую поддержку этих карт, имея при себе раритет gt440:
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Устанавливается только с драйвером 391.35 карта имеет две фазы на ядро и один на память, что дает приличный такой разгонный потенциал карты:
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Если поднять напряжение на ядро то карта разгоняется выше 950mhz, позволяя догнать HD8570 - r7 240, но чип явно не рассчитан на такое, появляются артефакты в полигонах, текстурах, при попытке разогнать до 1000mhz, остановился на 986mhz, где они почти малозаметны.
Nvidia перевыпустила gt440 под новую линейку gt730 у тех нет проблем с обновлением драйверов
Тестировалась карта на процессоре I5 760 разогнанный до 3.2ггц, по шине 152, память 8гб до 1600mhz
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Forza horison 5 и Cyberpunk 2077 не запустились, выдав о не совместимости драйвера
Smt 3 nucturne - Показывает около 20fps, где то даже выше, сравнявшись с hd8570
Добавив еще пару игр, за место тех
Risk of rain 2 - показывает высокий FPS, равняясь с HD8570
Stellaris - никаких проблем не замечено, так же быстро как с HD8570
Cinebench r15 - карта показывает разный FPS,в разгоне немного догоняет HD8570
Итог: GT440 приятно удивил, в плане разгонного потенциала, был почти на равных с HD8570 в играх, но и оставил не приятных впечатления, не только в драйвере, да греется карта прилично, доходя до 72градусов, как у более старших топовых карт, а дело в том что у карты иногда просаживается FPS до 15, с чем это связано не ясно, лишь перезагрузка исправляет.
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