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Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест

Nvidia представила архитектуру Fermi в 2010, от нее разошлись разные серий видеокарт, начиная 400 и 500 Поддержка карт была прекращена с выходом драйвера 378 актуален 391.35
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Представляю gt440 от msi:
Подарили как то давно её, лежала на полке, у кого то довольно долго использовалась, почистил от пыли, сменил термопасту, просто так кулеры смазать нельзя, под наклейкой сплошной пластик.

Решил обновить драйвер у карты, не увенчалось успехом:

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Так же и с регистрацией к nvidia:

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Nvidia походу прекратил любую поддержку этих карт, имея при себе раритет gt440:

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Устанавливается только с драйвером 391.35 карта имеет две фазы на ядро и один на память, что дает приличный такой разгонный потенциал карты:

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Если поднять напряжение на ядро то карта разгоняется выше 950mhz, позволяя догнать HD8570 - r7 240, но чип явно не рассчитан на такое, появляются артефакты в полигонах, текстурах, при попытке разогнать до 1000mhz, остановился на 986mhz, где они почти малозаметны.


Nvidia перевыпустила gt440 под новую линейку gt730 у тех нет проблем с обновлением драйверов

Тестировалась карта на процессоре I5 760 разогнанный до 3.2ггц, по шине 152, память 8гб до 1600mhz


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Forza horison 5 и Cyberpunk 2077 не запустились, выдав о не совместимости драйвера




Smt 3 nucturne - Показывает около 20fps, где то даже выше, сравнявшись с hd8570

Добавив еще пару игр, за место тех


Risk of rain 2 - показывает высокий FPS, равняясь с HD8570


Stellaris - никаких проблем не замечено, так же быстро как с HD8570

Cinebench r15 - карта показывает разный FPS,в разгоне немного догоняет HD8570

Итог: GT440 приятно удивил, в плане разгонного потенциала, был почти на равных с HD8570 в играх, но и оставил не приятных впечатления, не только в драйвере, да греется карта прилично, доходя до 72градусов, как у более старших топовых карт, а дело в том что у карты иногда просаживается FPS до 15, с чем это связано не ясно, лишь перезагрузка исправляет.





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ну смотри, если её не забирать ты в два всех разведешь 1) уже все завидуют, даже без карты 2) если не заберёшь, останешься с деньгами
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Anti_Kakl
19:39
Да что тут выдумывать? Зарядить в каждую свидомую дупу (а их там ещё лямов 15 - 17 есть пока что) по еловой шишке да и лупить залпами по Гераням с Калибрами. Ворог не пролетит!
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Мажор
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Прикинь ты ещё ни чего не купил, а все уже завидуют ))) может тогда и не надо покупать, раз ты уже достиг нужно результата - завидывания.
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
Мажор
19:36
Посмотрим как ты будешь извиняться, в первых числах января. И я специально не буду обзор на неё делать, вы не достойны, вы все нищие.
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Михаил Авраменко
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