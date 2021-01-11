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Начало серии статей о ддр2 памяти, 1 статья была раньше вот она Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория Настало время второй части. В ней пойдёт речь о показаниях мультиметра при прозвоне чипов, и как эти показания могут показывать разницу в частоте (предположение). Я думаю ни для кого не секрет, что специально не производят память меньшей частоты. Из произведённого кристалла проверенного и попиленного, изготавливают всю память, в данном случае DDR2, как PC3200, PC4200, PC5300, PC6400, PC7200 и PC9600. Отличие только в параметрах того участка кристалла, какие он характеристики показал и технические моменты которые применяют при сборе в корпус этих кристаллов, ведь по спецификации JEDEC памяти с меньшей частотой нужно выше питание на некоторые сигналы и наоборот ниже на другие. Поэтому я предполагаю что к примеру для памяти PC5300 является обычным делом сигнал VSSDL на коротко соединять с VSS, а некоторые производители и сигнал VDDL соединяют с VDD. Это не говорит о том что любую можно взять и разогнать до уровня PC9600. Но бывают случаи когда чипы PC5300 и PC6400 имеют очень близкие показания к чипам PC8000 или выше, и разгоняются до неё с поднятием вольтажа.
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В прошлой части я выкладывал таблицу значений мультиметра на примере OCZ PC9600, напомню, но только самыми минимальными и максимальными значениями. Данная память изначально имеет частоту 1200. По моей теории за это отвечают значения падения напряжения сигналов DQ относительно VDD, чем ниже тем лучше. Падение на А-B-CKE-OTD и так далее предположительно на скорость обмена данными (у меня есть планки где 1900 или 1600, обязательно проверим в 4ой части). Наверное начнём с того, что я думаю является чипами под DDR2 667. Идеальным примером я выбрал брэнд Kingmax, просто его показания по моей теории имеют чистые практически значения и то что сигнал VSSDL полностью заземлён. Хотя может быть я ошибаюсь и это просто старая технология, опять же всё это теория и предположения пока не проведём тесты. KingMax Чипы с маркировкой KINGMAX судя по чёрточкам в точке похоже на Elpida хотя по маркировке AA3G это Powerchip (PSC)
В начале поясню доп. символы - значения. К примеру, что означает сигнал DQ относительно VDD на 5 чипе CFA - 25A, 1352 +- 2. Это означает что один или несколько сигналов имеют показания 1350, а некоторые 1354, другие могут быть 1351, 1353, 1352, а могут и не быть ими. Что означает вторая строчка в сигнале 5 у чипа CFA - 30U, значит что 2 сигнала имеют значение 773, а остальные значения в первой строке (дальше будут и не такие расхождения, просто когда не лень, записывал такие минимальные). Чипы 30U стояли точно на 667 планке, судя по плохим фото которые сохранились, на чём стояли 25A не помню, возможно и на PC6400. Как видно в общем 25 от 30 отличается в среднем по VDD всего на 50-70, относительно земли можно сказать не изменено. Если сравнивать с OCZ, то конечно разница высока, но у каждого производителя свои технологии, но мне кажется что, DQ влияет на частоту. По моим предположениям данная память способна взять 1000 - 1100, но на каких таймингах ХЗ скорее всего CL5, опять же в 4 части я это узнаю и напишу.
M.tec
Чипы с маркировкой M.tec, но 4 буквы DBHD, а также два скоса на лицевой стороне чипа, а также на обратной номерной код в 4 пары цифр - букв, говорит нам о том что это чипы производства Qimonda. Буква "с" между цифрами обозначает, что при установке щупа показывает одно значение и идёт медленно в низ, в данном случае не много, это не есть критически, но не есть хорошо. Что означает тире между цифрами в показаниях сигнала A, можно это сравнить с + - за исключением того что сигналы могут принимать разные значения в данном диапазоне, при каждом прикасании разные. Честно я не знаю это вид брака или деградации, но это очень плохо, и чем выше диапазон тем хуже (на двух гигабайтных планках у меня такой не было картины, там была немного другая 1400 / 1600 к примеру, когда один сигнал мог принимать при каждом прикасании значение или одно или другое, но строго только два значения. И это были ошибки при тестировании в МемТесте) Если бы не буква "c" в 8 чипе, то я предполагаю что это лучший чип был. И ещё я отметил красным значение VDDL и VREF так как пока не знаю, оно должно быть меньше или больше другого. У Kingmaxvddl меньше vref, у OCZ больше, но на 2.
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1. Это или деградация имеется в виду значения сигнала A. 2. Вид брака, допустимый при значениях диапазона не выше 100. Это не утверждение просто предположение. И если это второе то значение по DQ 1500 и выше характерно не выше 900 по частоте, а то и ниже.
Patriot
Чипы с маркировкой Patriot, по факту пере маркированные, обратная сторона говорит что это Qimonda, да и после сдирания верхнего слоя, видно четыре буквы DBHD. Тут как раз есть обозначение о чём я писал выше 1442 / 1423, означает это что сигнал принимает при каждом прикосновение разные значения, я бы данные чипы точно ни куда бы не устанавливал, третий можно, но опять же после того как будет известно на сколько плох диапазон в 150 у сигнала A.
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M.tec
Чипы с маркировкой M.tec, но как видно это Qimonda и показания практически такие же как выше у M.tec 0722K, только немного ниже.
NCP Сборная солянка из чипов с маркировкой NCP, все кроме 0730 являются Qimonda, а вот 0730 очень похожа на Nanya. У средних 5 чипов с маркировкой DBHD видно, что кроме VSSDL заведённого на землю, ещё и сигнал VDDL заведён на VDD. По моим предположениям качество кристалла слишком низко и для получения большего питания это сделана при сборке в корпус. Буква "п" между цифр означает тоже что и "c" только на оборот, при прикасании щупа идёт подъём до указанного числа. В общем эти чипы я бы ни куда не ставил, к тому же сочетать их с чипами у которых VDDL идёт с падением, а не на прямую точно нельзя. Или не будет работать или будут ошибки сыпать. Сочетать можно чипы со сходными + - 50 значениями для лучшей работы, чем больше разрыв тем хуже будет работа или её отсутствие. Именно по этому некоторые планки не работают друг с другом. Пустое место в таблице, это мне было уже лень проверять те значения, ведь значения по DQ и так высоко и оно точно не пригодится мне для проверки последующей.
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Digma Чипы с маркировкой Digma, визуально по обратной стороне и маркировке похожа на ту что выше я обозвал Nanya. Значения сигналов DQ выглядят почти как у KingMax, если бы не чехарда с сигналами A, то можно было считать за нормальную память (по моему мнению). Ставить в месте с чипами KingMax не желательно ввиду сильной разницы всех остальных сигналов. Прекрасно совместима свыше упомянутыми M.tec на чипах Qimonda хотя те и выглядят хуже. Красным я отметил всё те же расхождения в VDDL и VREF, не знаю что правильно, а что слишком отходит от нормы.
Qimonda Чипы Qimonda маркировка HYB18T512800BF - 3S, говорит о частоте DDR2–667D 5–5–5, чипы по моему не в очень хорошем виде, присутствуют сигналы с двойным значением да и сигналы A имеют диапазон значений, 8 чип по моему лучший, для того чтоб отложить и из подобных сделать хоть 1 сторону 512мб чисто для проверки в эксперименте.
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Elexir Чипы с маркировкой Elexir они же Nynya которые упоминал выше, конкретно с данной маркировкой нет даташитов, но есть близкая N2TU51280BE - 25C Из него следует 25С это DDR2 - 800, а 30C это DDR2 667. Если посмотреть на ту же Digma или схожую по значениям Qimonda. Которые изначально маркированы как 667, то значения сигналов DQ и A у них выглядят на много лучше, чем тут у 800. У меня складывается впечатление, что самые бракованные 667 тут поставили как 667, а чуть в лучшем состоянии промаркировали как 800. На грани их возможностей максимум +50 по частоте возьмут те что 25C.
Hynix Чипы Hynix с маркировкой HY5PS1821C FP - Y5, судя из даташита 667 5-5-5. Но выглядят убого, они были сняты с планок 100% Китай с разными партиями, явно из утиля собрали, все элементы сидели на чистом свинцовом припое с температурой плавления 180 градусов. Знак Бесконечность я не знаю обрыв ли это или так тоже производили чипы, в других я такого не встречал. 4 чипа с маркировкой 722A выглядят так как 800 память только с очень завышенными всеми значениями и явно 800 это её предел. В обще я такой вид памяти начал называть мусорный. Опять же я не знаю, может данное шатание в значениях DQ и A это норма для памяти ниже 800, но судя по KingMax это не есть норма, может допуск какой или чипы не прошедший стандарт.
Patriot
Чипы с маркировкой Patriot, как можно видеть по обратной стороне и цифрам на передней стороне это Nanya, так пусто в таблице просто уже лень было всё проверять, ни чего в них нет сверх естественного полностью сходны с многой памятью выше для частот 667.
M.tec
Чипы с маркировкой M.tec к сожалению не знаю что это за чипы по виду большие, проверять большее количество нет смысла они сильно убитые и набрать 8 штук для проверки не является возможным. Я даже не уверен 667 ли это, может 533.
Давайте попробую сделать выводы из всего этого. И так если не брать в учёт показания по A и DQ имеющих диапазон значений, у одних выше 150, у других 30. То, для 667 из тех что были в наличии показания по DQ характерно от 1350 до самых худших 1700. 1700 это явно предел нормы для 667 памяти и скорее всего такие чипы шли на меньшую память, у меня к сожалению есть только одна PC4200. Но она рабочая и разбирать ради этого не хочется, к тому же прекрасно работает на частоте 900, и явно в ней мы не увидим высоких цифр максимум 1500, попробую в конце стать о 800 памяти прозвонить не снимая чипы, чистых цифр конечно не получу, но хоть какие-то. Также если заметили то общие показания всех цифр являются схожими, за разницей KingMax и Hynix. Легче смотреть сразу по верхней строчке VDD. То есть по факту все кроме этих можно установить на одну планку невзирая на брэнды, главное не забывать те отличия где VDDL посажен на VDD их конечно только с теми у которых также данный сигнал имеет то же значение.
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