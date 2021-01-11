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Начало серии статей о ддр2 памяти, 1 статья была раньше вот она Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория

Настало время второй части. В ней пойдёт речь о показаниях мультиметра при прозвоне чипов, и как эти показания могут показывать разницу в частоте (предположение).

Я думаю ни для кого не секрет, что специально не производят память меньшей частоты. Из произведённого кристалла проверенного и попиленного, изготавливают всю память, в данном случае DDR2, как PC3200, PC4200, PC5300, PC6400, PC7200 и PC9600. Отличие только в параметрах того участка кристалла, какие он характеристики показал и технические моменты которые применяют при сборе в корпус этих кристаллов, ведь по спецификации JEDEC памяти с меньшей частотой нужно выше питание на некоторые сигналы и наоборот ниже на другие.

Поэтому я предполагаю что к примеру для памяти PC5300 является обычным делом сигнал VSSDL на коротко соединять с VSS , а некоторые производители и сигнал VDDL соединяют с VDD . Это не говорит о том что любую можно взять и разогнать до уровня PC9600. Но бывают случаи когда чипы PC5300 и PC6400 имеют очень близкие показания к чипам PC8000 или выше, и разгоняются до неё с поднятием вольтажа.

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В прошлой части я выкладывал таблицу значений мультиметра на примере OCZ PC9600, напомню, но только самыми минимальными и максимальными значениями.

Данная память изначально имеет частоту 1200. По моей теории за это отвечают значения падения напряжения сигналов DQ относительно VDD , чем ниже тем лучше. Падение на А-B-CKE-OTD и так далее предположительно на скорость обмена данными (у меня есть планки где 1900 или 1600, обязательно проверим в 4ой части).

Наверное начнём с того, что я думаю является чипами под DDR2 667.

Идеальным примером я выбрал брэнд Kingmax, просто его показания по моей теории имеют чистые практически значения и то что сигнал VSSDL полностью заземлён.

Хотя может быть я ошибаюсь и это просто старая технология, опять же всё это теория и предположения пока не проведём тесты.

KingMax

Чипы с маркировкой KINGMAX судя по чёрточкам в точке похоже на Elpida хотя по маркировке AA3G это Powerchip (PSC)



В начале поясню доп. символы - значения.

К примеру, что означает сигнал DQ относительно VDD на 5 чипе CFA - 25A, 1352 +- 2. Это означает что один или несколько сигналов имеют показания 1350, а некоторые 1354, другие могут быть 1351, 1353, 1352, а могут и не быть ими.

Что означает вторая строчка в сигнале 5 у чипа CFA - 30U, значит что 2 сигнала имеют значение 773, а остальные значения в первой строке (дальше будут и не такие расхождения, просто когда не лень, записывал такие минимальные).

Чипы 30U стояли точно на 667 планке, судя по плохим фото которые сохранились, на чём стояли 25A не помню, возможно и на PC6400.

Как видно в общем 25 от 30 отличается в среднем по VDD всего на 50-70, относительно земли можно сказать не изменено.

Если сравнивать с OCZ, то конечно разница высока, но у каждого производителя свои технологии, но мне кажется что, DQ влияет на частоту. По моим предположениям данная память способна взять 1000 - 1100, но на каких таймингах ХЗ скорее всего CL5, опять же в 4 части я это узнаю и напишу.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, но 4 буквы DBHD, а также два скоса на лицевой стороне чипа, а также на обратной номерной код в 4 пары цифр - букв, говорит нам о том что это чипы производства Qimonda.

Буква "с" между цифрами обозначает, что при установке щупа показывает одно значение и идёт медленно в низ, в данном случае не много, это не есть критически, но не есть хорошо.

Что означает тире между цифрами в показаниях сигнала A, можно это сравнить с + - за исключением того что сигналы могут принимать разные значения в данном диапазоне, при каждом прикасании разные. Честно я не знаю это вид брака или деградации, но это очень плохо, и чем выше диапазон тем хуже (на двух гигабайтных планках у меня такой не было картины, там была немного другая 1400 / 1600 к примеру, когда один сигнал мог принимать при каждом прикасании значение или одно или другое, но строго только два значения. И это были ошибки при тестировании в МемТесте) Если бы не буква "c" в 8 чипе, то я предполагаю что это лучший чип был. И ещё я отметил красным значение VDDL и VREF так как пока не знаю, оно должно быть меньше или больше другого. У Kingmax vddl меньше vref , у OCZ больше, но на 2.

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2. Вид брака, допустимый при значениях диапазона не выше 100.

Это не утверждение просто предположение. И если это второе то значение по DQ 1500 и выше характерно не выше 900 по частоте, а то и ниже.

Patriot



Чипы с маркировкой Patriot, по факту пере маркированные, обратная сторона говорит что это Qimonda, да и после сдирания верхнего слоя, видно четыре буквы DBHD.

Тут как раз есть обозначение о чём я писал выше 1442 / 1423, означает это что сигнал принимает при каждом прикосновение разные значения, я бы данные чипы точно ни куда бы не устанавливал, третий можно, но опять же после того как будет известно на сколько плох диапазон в 150 у сигнала A .

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M.tec



Чипы с маркировкой M.tec, но как видно это Qimonda и показания практически такие же как выше у M.tec 0722K, только немного ниже.

NCP

Сборная солянка из чипов с маркировкой NCP, все кроме 0730 являются Qimonda, а вот 0730 очень похожа на Nanya. У средних 5 чипов с маркировкой DBHD видно, что кроме VSSDL заведённого на землю, ещё и сигнал VDDL заведён на VDD . По моим предположениям качество кристалла слишком низко и для получения большего питания это сделана при сборке в корпус.

Буква "п" между цифр означает тоже что и "c" только на оборот, при прикасании щупа идёт подъём до указанного числа. В общем эти чипы я бы ни куда не ставил, к тому же сочетать их с чипами у которых VDDL идёт с падением, а не на прямую точно нельзя. Или не будет работать или будут ошибки сыпать. Сочетать можно чипы со сходными + - 50 значениями для лучшей работы, чем больше разрыв тем хуже будет работа или её отсутствие. Именно по этому некоторые планки не работают друг с другом.

Пустое место в таблице, это мне было уже лень проверять те значения, ведь значения по DQ и так высоко и оно точно не пригодится мне для проверки последующей.

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Digma Чипы с маркировкой Digma, визуально по обратной стороне и маркировке похожа на ту что выше я обозвал Nanya. Значения сигналов DQ выглядят почти как у KingMax, если бы не чехарда с сигналами A, то можно было считать за нормальную память (по моему мнению). Ставить в месте с чипами KingMax не желательно ввиду сильной разницы всех остальных сигналов. Прекрасно совместима свыше упомянутыми M.tec на чипах Qimonda хотя те и выглядят хуже. Красным я отметил всё те же расхождения в VDDL и VREF , не знаю что правильно, а что слишком отходит от нормы.

Qimonda

Чипы Qimonda маркировка HYB18T512800BF - 3S, говорит о частоте DDR2–667D 5–5–5, чипы по моему не в очень хорошем виде, присутствуют сигналы с двойным значением да и сигналы A имеют диапазон значений, 8 чип по моему лучший, для того чтоб отложить и из подобных сделать хоть 1 сторону 512мб чисто для проверки в эксперименте.

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Elexir

Чипы с маркировкой Elexir они же Nynya которые упоминал выше, конкретно с данной маркировкой нет даташитов, но есть близкая

N2TU51280BE - 25C

Из него следует 25С это DDR2 - 800, а 30C это DDR2 667. Если посмотреть на ту же Digma или схожую по значениям Qimonda. Которые изначально маркированы как 667, то значения сигналов DQ и A у них выглядят на много лучше, чем тут у 800. У меня складывается впечатление, что самые бракованные 667 тут поставили как 667, а чуть в лучшем состоянии промаркировали как 800. На грани их возможностей максимум +50 по частоте возьмут те что 25C.

Hynix

Чипы Hynix с маркировкой HY5PS1821C FP - Y5, судя из даташита 667 5-5-5. Но выглядят убого, они были сняты с планок 100% Китай с разными партиями, явно из утиля собрали, все элементы сидели на чистом свинцовом припое с температурой плавления 180 градусов. Знак Бесконечность я не знаю обрыв ли это или так тоже производили чипы, в других я такого не встречал. 4 чипа с маркировкой 722A выглядят так как 800 память только с очень завышенными всеми значениями и явно 800 это её предел. В обще я такой вид памяти начал называть мусорный. Опять же я не знаю, может данное шатание в значениях DQ и A это норма для памяти ниже 800, но судя по KingMax это не есть норма, может допуск какой или чипы не прошедший стандарт.

Patriot



Чипы с маркировкой Patriot, как можно видеть по обратной стороне и цифрам на передней стороне это Nanya, так пусто в таблице просто уже лень было всё проверять, ни чего в них нет сверх естественного полностью сходны с многой памятью выше для частот 667.

M.tec



Чипы с маркировкой M.tec к сожалению не знаю что это за чипы по виду большие, проверять большее количество нет смысла они сильно убитые и набрать 8 штук для проверки не является возможным. Я даже не уверен 667 ли это, может 533.



Наверное я закончу с 667 памятью, через несколько дней будет продолжение о 800 чипах.

По данной ссылке будет доступно позже. Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 800

Давайте попробую сделать выводы из всего этого.

И так если не брать в учёт показания по A и DQ имеющих диапазон значений, у одних выше 150, у других 30. То, для 667 из тех что были в наличии показания по DQ характерно от 1350 до самых худших 1700. 1700 это явно предел нормы для 667 памяти и скорее всего такие чипы шли на меньшую память, у меня к сожалению есть только одна PC4200. Но она рабочая и разбирать ради этого не хочется, к тому же прекрасно работает на частоте 900, и явно в ней мы не увидим высоких цифр максимум 1500, попробую в конце стать о 800 памяти прозвонить не снимая чипы, чистых цифр конечно не получу, но хоть какие-то.

Также если заметили то общие показания всех цифр являются схожими, за разницей KingMax и Hynix. Легче смотреть сразу по верхней строчке VDD . То есть по факту все кроме этих можно установить на одну планку невзирая на брэнды, главное не забывать те отличия где VDDL посажен на VDD их конечно только с теми у которых также данный сигнал имеет то же значение.