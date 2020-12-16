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В прошлом году появилась у меня мысль, что делать если ни чего не делаешь (ну, то есть не работаешь, хотел бы, да лень мешает, да и толку институтов нет за плечами, а грузчиком и разнорабочим нет здоровья). Нужно искать что-то своё или пробовать своё.

И вот оно Эврика, не работа, а чем занять себя на время.

Как известно очень малому количеству энтузиастов оверклокеров.

Лучшая память DDR2, это память на чипах Micron.

D9GMH с названием Micron B6-3 для неё характерен разгон около 4-4-4 450 MHz (DDR2-900) @ 2.1V

D9GKX для неё характерен разгон в районе 5-5-5-15 650Mhz (DDR2-1300) @2.2V

Были ещё древние "Fat Body" из-за огромного размера прозваны так, D9DQT и D9DQW если не ошибаюсь второе название BT-37E.

Для них характерно было не высокая частота, но очень агрессивные тайминги 3-2-2-9 350 MHz (DDR2-700) @ 2.2v и 4-2-2-12 450 MHz (DDR2-900) @ 2.3v

Короче отклонились от темы.

А где же их брать в рабочем состоянии да ещё и отбирать. Выходит негде, ну хорошо, а если из не рабочих? А как если ни черта нет, а давай тупо мультиметром в режиме прозвонки, а вдруг наткнусь на закономерность, чем отличается 667 от 800, 1066.

В прошлом году подопытными выступили кучка планок по 2Gb всякого мусора, чтоб набить руку в снятии чипов их сортировке и обратной посадке, закономерность я в них не нашёл (так как хлам был) но зато выяснил как выявлять битые чипы с точностью 99.9%, чипы все проверил, посадил обратно, погонял по пару часов всё работает, кинул в коробку и напала лень, дальше в голову стукнула идея собрать историю по годам об оверклокерских соревнованиях. Короче забыл их нормально отмыть под чипами, ну да ладно отмою в этом году в месте с новыми подопытными и нормально проверю.



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В этом году я всё же хочу продолжить поиск закономерности в прозвонке чипов.

Подопытными будут, гора чипов снятые как 2 года назад, так и в этом году. Торговых марок M.tec и Patriot, но к сожалению куда большего количества производителей, снятые как с рабочих планок, так и не рабочих. (битые чипы выявлять я уже умею, так что не проблема)

Кучка вышла в 250 чипов, думаю получится собрать 4 - 6 планок 16 чиповых, для проверки теории.



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Втора часть будет посвящена значениям прозвонки этих всех чипов, и отбору в сторону тех, которые будут посажены и проверены в третьей части.

Чтоб во второй не отвлекаться на описание метода прозвонки, я его опишу сейчас и расскажу основные негативные значения, когда чип не рабочий или уже выходит из строя.

В качестве примера выступят чипы торговой марки OCZ PC9600, правда без понятия кто производитель пока, на Qimonda не похожи может Elpida, позже разберусь. Планки были рабочими, просто при снятии радиатора (он под водяное охлаждение и нужен был мне для других планок) я оторвал с одной планки несколько чипов, ну и решил уже снять все.

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Как проверяем.



Замер относительно VDD = красный щуп на VDD, чёрным на тот который смотрим. Для того чтоб найти слишком заниженное падение или уход в бесконечность (или обрыв), пробой очень редок у меня был.

Замер относительно VSS = красный щуп на VSS, чёрным на тот который смотрим. Для того чтоб найти пробой что чаще, обрыв не видел ни когда.

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Для себя я установил порядок проверки, чтоб было удобнее для записи такой.

VDD → VDDQ → VDDL → VREF → VSSDL → DQ → A

Значения сигналов CKE - WE - CAS - RAS - B - ODT - CS - CK - CK\ = Значению сигналов A



В идеале к примеру все сигналы DQ на конкретно одном чипе относительно VDD равны одному значению, к примеру 1200.

Но мы же понимаем что б/у, а может изначально брак. В таблицах прозвона у меня будут указаны значения, с моим предположительным допуском, которые я считаю рабочими. Рабочим я считаю чип если максимальное и минимальное число не превышает +- 6. Записывать я это буду разными способами 12006 или 1200+-6. Понимать это нужно так, что один из сигналов DQ может быть 1194, другой 1200, третий 1203, четвёртый 1206 и так далее. Может быть такое один 1194, второй произвольный 1206, а все остальные 1200. В общем если разница между меньшим и высшим значением больше 12, я такой чип считаю не рабочим. На самом деле он рабочий, но уже идущий к смерти и при разгоне он точно не помощник.

Точно такое же правило актуально для всех сигналов A и равных им. Относительно VDD. Иногда бывает там что все одного значения, а сигнал CK - CK\ отличается, если так же не на много то можно в рабочие записывать.

Всё что выбивается сильно, считать не рабочими.

И нюансы проверки:

Если вы проверяете относительно VDD сигналы A и их равные, и DQ. Показания при каждом новом прикасании щупа к одному и тому же пятаку разные, не на 1-2 единицы, а на десятки - сотни, то сразу в мусор такой чип, он точно сразу будет сыпать ошибки. Обычно если это DQ то больше половины сигналов будут такое выдавать, и если A и ему равные точно также. Так что в произвольном порядке выборочно хоть несколько проверяйте по два прикасания, чтоб откинуть сразу такой чип. Также существует проблема, прикасаешься, на табло одно число и начинает бежать в низ, это тоже не хорошо, значит утечка и в разгоне это точно не поможет, работать то будет, но как долго ни кто не скажет.



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Как можно наблюдать что даже у памяти PC 9600 показания каждого чипа не равны, очень близки + - но не равны. Также вы видите что у рабочей памяти есть показания некоторых сигналов отличные от основного количества.

1- значение или в девятом чипе есть 2- значение. Это означает что 6 сигналов DQ равны 1196, а два сигнала равны 1188.

Это не есть хорошо, поэтому я собрал планку чисто из тех, в которых нет проблем, они отмечены жёлтым, где номер чипа.

Вторую соберу из оставшихся и также потом проверю.

От чего эти цифры все зависят, можно ли сказать что на других чипах нужно искать такие же. Однозначно нет, на чипах большей емкости те что 2Gb совсем другие значения, при том у NCP одни, у Skhynix совсем другие.

Пока у меня нет, огромной базы данных, но есть теория, что у каждого производителя не торговой марки, а именно производителя, в зависимости от ёмкости и сделанных по-разному тех. процессу цифры разные.

А вот в рамках одного производителя и одинакового тех. процесса цифры схожие, но есть разница между PC5300 и PC6400.

Вот как раз и цель найти эту разницу, и уже в дальнейших исследованиях взять чипы MICRON D9GKX и отобрать чипы с самым лучшим значением и посадить на планку.

P.S. Вторая часть выйдет после полной прозвонки 250 чипов и составлении таблиц их значений........

Если кто решит делать продукт тестирующий чипы таким способом, но в автоматическом режиме, хоть черканите на бета-тест, также есть мысли некоторые, но я только понимаю как упростить до ручного замера, путём нажатия кнопок. Как объединить с плис, я не знаю.