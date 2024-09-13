Инфляция в США в августе замедлилась, что усилило ожидания снижения процентных ставок. Цены на бензин и подержанные автомобили снизились, но стоимость жилья продолжает медленно расти.

Инфляция в США продолжила замедляться в прошлом месяце, согласно официальным данным, что усилило надежды на то, что центральный банк может снизить процентные ставки на следующей неделе. Потребительские цены выросли на 2,5% за год, что стало самым медленным темпом с февраля 2021 года и снизилось с 2,9% в июле. Это замедление произошло, несмотря на неожиданный рост стоимости жилья, при этом цены на бензин, подержанные автомобили и грузовики снизились.

Данные Министерства труда были получены на фоне того, что рост стоимости жизни остается одним из ключевых вопросов президентской кампании. Эксперты считают, что данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 0,25% на предстоящем заседании, хотя более значительные сокращения кажутся менее вероятными.

Пол Эшворт, главный экономист по Северной Америке Capital Economics, отметил, что, хотя инфляция в значительной степени контролируется, стоимость жилья все еще растет медленнее, чем ожидалось. Цены на основные предметы домашнего обихода снижаются: цены на бакалейные товары не изменились с июля по август, а цены на бензин упали более чем на 10% с прошлого года.

Однако некоторые расходы, такие как авиабилеты, страхование автомобиля и арендная плата, все еще растут. Без учета продуктов питания и энергоносителей, которые имеют тенденцию к колебаниям, цены выросли на 3,2% за год. Брайан Коултон, главный экономист Fitch Ratings, предупредил, что упорный рост расходов на услуги говорит о том, что ФРС, скорее всего, будет снижать ставки, но делать это будет постепенно.

Центральные банки, включая Федеральную резервную систему, начали повышать процентные ставки два года назад для борьбы с инфляцией, которая в 2021 году резко возросла по всему миру из-за проблем с поставками, связанных с пандемией, и увеличения государственных расходов. Конфликт на Украине также привел к росту цен на нефть, что еще больше подстегнуло инфляцию. Хотя в июне 2022 года инфляция в США достигла 9,1%, с тех пор она снизилась до целевого уровня 2%.