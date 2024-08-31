Уолл-стрит сделала Уоррену Баффету подарок на день рождения. Миллиардер уменьшил инвестиции в Apple, но приобрел доли в Ulta Beauty и Heico.

Berkshire Hathaway стала новым членом клуба с капитализацией в 1 триллион долларов, впервые достигнув такой оценки нетехнологической компанией. В среду акции конгломерата резко выросли, что позволило его рыночной капитализации превысить отметку в 1 триллион долларов, присоединившись к рядам таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft, стоимость которых превышает 3 триллиона долларов. Среди других компаний с триллионной стоимостью - Nvidia, Alphabet, Amazon и Meta.

Акции компании Berkshire Hathaway, основанной в 1839 году как текстильная компания и возглавляемой Уорреном Баффетом с 1965 года, выросли более чем на 14 % после февральского предупреждения Баффета о том, что экстраординарные результаты маловероятны.

Несмотря на это, с начала года акции выросли на 29%. Компания активно корректирует свой портфель, сократив долю в Apple на 50% и продав акции Bank of America на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако она также сделала новые инвестиции, приобретя доли в Ulta Beauty и Heico.

Berkshire Hathaway по-прежнему владеет значительными инвестициями, включая 21,3% акций American Express, 9,3% акций Coca-Cola и 6,5% акций Chevron. Конгломерат также владеет такими крупными предприятиями, как Geico, BNSF Railway и Dairy Queen.