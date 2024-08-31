На заседании кабинета безопасности Израиля возник спор между премьер-министром Нетаньяху и министром обороны Галлантом по поводу условий прекращения огня в Газе. Галлант возразил против плана Нетаньяху оставить войска в Филадельфийском коридоре, что, по его мнению, помешает освобождению заложников.

На заседании израильского кабинета безопасности в четверг вечером произошел острый спор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом по поводу условий соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, согласно сообщениям израильских СМИ.

Дискуссия разгорелась из-за вопроса о том, следует ли израильской армии оставить Филадельфийский коридор, 14-километровую зону вдоль границы между Газой и Египтом. Этот коридор контролируется ЦАХАЛ, и его присутствие там стало причиной споров между Израилем и ХАМАС. ХАМАС требует вывода израильских войск из этой зоны, тогда как Нетаньяху предложил оставить их там, чтобы предотвратить контрабанду оружия через туннели.

Нетаньяху представил карты, утверждая, что ЦАХАЛ должен остаться в коридоре на первой фазе соглашения, чтобы избежать возобновления контрабанды. Галлант возразил, что ХАМАС не согласится на это, что приведет к срыву соглашения и невозможности освобождения заложников. Он также обвинил Нетаньяху в изменении карт, предложенных израильскими переговорщиками в Каире.

В ходе заседания Галланта поддержал начальник Генерального штаба Герци Халеви, предложивший вывести войска из коридора и вернуться туда после шестинедельного перемирия. В итоге кабинету было предложено проголосовать за карты, представленные Нетаньяху, и большинство поддержало его предложение, за исключением Галланта.

На фоне этого спора в Западном берегу произошли инциденты с участием ЦАХАЛ, в результате которых были убиты два человека и взорвался автомобиль. Палестинский Исламский Джихад заявил, что их бойцы ответственны за атаки, но доказательства этому не предоставил. ЦАХАЛ продолжает операции на Западном берегу, направленные против боевиков, готовящих атаки на Израиль.