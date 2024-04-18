Компания Tesla предлагает генеральному директору Илону Маску компенсационный пакет на 56 миллиардов долларов, но соглашение было отклонено судом. Маск намерен перенести штаб-квартиру Tesla из Делавэра в Техас.

Компания Tesla вновь предлагает монументальный компенсационный пакет для своего генерального директора Илона Маска, потенциально самый большой в истории корпоративной Америки, оцениваемый в 56 миллиардов долларов. Производитель электромобилей добивается одобрения акционерами существенного плана вознаграждения Маска, первоначально созданного в 2018 году.

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Это предложение поступило несмотря на то, что американский судья в январе отклонил этот пакет как чрезмерно большой. Маск, выразив свое неприятие ситуации в служебной записке, настаивал на ее необходимости.

Время для этого выбрано удачно, после недавнего заявления Маска о сокращении штата более чем на 10%. Зарплата Маска, которая не включает в себя оклад или премию, находится под пристальным вниманием.

В соглашении 2018 года компенсация зависит от рыночной оценки Tesla, которая достигнет 650 миллиардов долларов в течение десятилетия. В настоящее время рыночная капитализация Tesla составляет около 500,36 миллиарда долларов.

Судья Кэйтлин Маккормик из Делавэра раскритиковала соглашение о вознаграждении как невыгодное для акционеров, предположив, что на директоров Tesla, возможно, повлиял статус знаменитости Маска и они не смогли должным образом проинформировать акционеров. Маск, возмущенный решением суда, пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Делавэра в Техас.

Tesla обратилась к акционерам с просьбой подтвердить план вознаграждения на 2018 год. Робин Денхолм, председатель совета директоров Tesla, в своем заявлении утверждала, что отсутствие компенсации за работу Маска в течение последних шести лет является несправедливым, и это мнение поддержали многие акционеры. Денхолм также не согласился с решением суда, поставив под сомнение его интерпретацию корпоративного права.

Согласно документам Tesla, Маск не получил никакой компенсации в 2023 году, поскольку он не получает зарплату, а получает вознаграждение через опционы на акции. Tesla предлагает провести повторное голосование по изначальному пакету 2018 года, если это допустимо с юридической точки зрения, и планирует оспорить решение суда.

Повторное голосование проходит в сложный период для Tesla, которая переживает спад поставок электромобилей с 2022 года, и как раз в тот момент, когда она готовится обнародовать свои квартальные финансовые результаты.