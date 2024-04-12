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AKXALA
Байден клянется защищать Филиппины в Южно-Китайском море
Президент Байден обещает оборонять Филиппины от нападений в Южно-Китайском море, вызывая напряженность в регионе. США, Япония и Филиппины планируют укрепить военное сотрудничество.

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Президент США Джо Байден пообещал защитить Филиппины от любого нападения в Южно-Китайском море, назвав американскую поддержку Манилы "непоколебимой". Это обещание было дано на фоне частых столкновений и эскалации напряженности между китайскими и филиппинскими кораблями береговой охраны в спорных водах.
США и Филиппины поддерживают соглашение о взаимной обороне с 1951 года. Китай постоянно обвиняет США в усилении напряженности в регионе.
В начале трехсторонних переговоров в Белом доме с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим Байден заявил, что "любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или военные силы в Южно-Китайском море приведет в действие наш договор о взаимной обороне".

Визит президента Маркоса в Вашингтон состоялся через несколько дней после того, как его страна обвинила китайское судно в совершении "чрезвычайно опасных маневров" в районе Второй отмели Томаса, спорной морской зоны вблизи островов Спратли.

Этот инцидент - один из нескольких, когда китайские суда якобы досаждали в регионе, включая такие действия, как стрельба из водометов и таран филиппинских кораблей.

Хотя три лидера прямо не упомянули Китай, Маркос подтвердил их общую "непоколебимую приверженность международному порядку, основанному на правилах".

Китай, в свою очередь, последовательно отвергает критику в адрес своей деятельности в Южно-Китайском море и обвиняет США в усилении напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Никто не должен посягать на территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы. Китай по-прежнему решительно отстаивает свои законные права", - заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Согласно заявлению Белого дома и министерства иностранных дел Японии, три страны намерены укреплять "трехстороннее оборонное сотрудничество", включая проведение совместных военно-морских учений.

Эта трехсторонняя встреча состоялась через день после того, как Байден и Кисида объявили о ряде соглашений между США и Японией, направленных в первую очередь на укрепление оборонных связей в свете потенциальных угроз со стороны Китая.

Эти планы предусматривают расширение сети ПВО, включающей Австралию, а также создание совместной командной структуры между США и Японией. Кроме того, американские и японские войска примут участие в трехсторонних военных учениях с Великобританией.

Выступая перед журналистами в среду, Кисида признал, что США и Япония столкнутся с "вызовами" со стороны Китая, хотя они стремятся продолжать "наш диалог с Китаем и сотрудничать с ним в решении общих проблем".

#сша #китай #япония #филиппины
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