Microsoft планирует открыть центр в Лондоне для исследования и разработки ИИ, при этом наймет лучших специалистов в этой области. Компания также сотрудничает с OpenAI для расширения границ ИИ и поддержки инноваций в Великобритании.

Компания Microsoft собирается открыть в Лондоне новый центр, который будет заниматься исследованиями и разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).

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Мустафа Сулейман, глава подразделения искусственного интеллекта Microsoft, объявил о планах по найму лучших специалистов в области ИИ в ближайшие месяцы, хотя конкретное количество вакансий не раскрывается. Сулейман подчеркнул обилие специалистов в области ИИ в Великобритании и заявил о готовности Microsoft сделать значительные и долгосрочные инвестиции в этот регион.



Новый центр возглавит инженер по искусственному интеллекту Джордан Хоффманн, ранее работавший в компаниях DeepMind и Inflection AI. Сулейман рассказал о том, что центр сосредоточится на развитии современных языковых моделей и их инфраструктуры. Он также высоко оценил осторожный подход Великобритании к ИИ, совпадающий с недавним соглашением о сотрудничестве между Великобританией и США в области тестирования передовых моделей ИИ.



Официальные лица Великобритании приветствовали инвестиции Microsoft, ссылаясь на процветающий сектор ИИ и политику поддержки инноваций в стране. Новый лондонский хаб будет тесно сотрудничать с OpenAI, в который Microsoft вложила значительные средства. Создание ИИ-хаба Microsoft в Лондоне получило высокую оценку со стороны сторонников отрасли, которые рассматривают его как свидетельство растущей столичной технологической экосистемы.