Reddit, высокочастотная онлайн-платформа, может быть оценена в 6,4 миллиарда долларов, когда на следующей неделе начнутся публичные торги.

Несмотря на то, что компания никогда не получала прибыли, она планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Reddit намерена разместить 22 миллиона акций по цене от 31 до 34 долларов за штуку.

Однако среди пользователей есть опасения, что этот шаг может изменить суть сайта. Некоторое количество акций будет зарезервировано для определенных пользователей и модераторов Reddit. Благодаря предстоящему IPO Reddit впервые сделает часть своих акций доступными для публичного приобретения.



Стив Хаффман, соучредитель Reddit, в письме к потенциальным инвесторам заявил, что компания ценит сильное чувство причастности к сообществу среди своих пользователей и стремится предоставить им реальное право собственности, выйдя на биржу.



Созданный почти два десятилетия назад, Reddit служит цифровым форумом, где люди могут задавать вопросы и участвовать в дискуссиях на интересующие их темы. Основной доход компании приносит реклама, но она также заключила соглашение с Google, позволяющее последней использовать данные Reddit для обучения моделей искусственного интеллекта. Reddit постоянно сообщает о финансовых потерях, в том числе о дефиците, превысившем 90 миллионов долларов в прошлом году. Эта оценка снижается по сравнению с оценкой в 10 миллиардов долларов, которую компания получила в ходе частного привлечения капитала в 2021 году.



В настоящее время основными акционерами являются Advance Magazine Publishers, Tencent, Fidelity и Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, создателя ChatGPT.



Reddit, запущенный в 2005 году, предлагает особый формат общения по сравнению с другими социальными сетями, такими как Facebook или TikTok. Пользователи платформы чувствуют большую свободу в своих высказываниях, хотя контент сабреддитов модерируется. Влияние сообществ Reddit стало очевидным во время таких событий, как эпизод с Gamestop в 2021 году, когда пользователи коллективными действиями взвинтили стоимость акций игровой компании. Изначально акции оценивались в 20 долларов, но благодаря совместным усилиям участников Reddit они взлетели до 350 долларов.



Тем не менее, некоторые участники сообщества опасаются, что IPO может негативно сказаться на сайте. Один человек высказал опасения, что приоритет акционеров над пользователями может ухудшить качество платформы, что приведет к принятию решений, ориентированных на краткосрочное получение прибыли, а не на долгосрочное улучшение продукта.