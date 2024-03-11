Индонезийские власти проводят расследование в отношении авиакомпании Batik Air после инцидента, когда оба пилота задремали на 28 минут во время полета.

Инцидент произошел 25 января во время полета из Сулавеси в Джакарту. Сообщается, что один из пилотов был измотан заботой о своих новорожденных близнецах. Несмотря на то, что самолет Airbus A320 отклонился от маршрута, он приземлился без происшествий, и все находившиеся на борту были в безопасности.

Старший пилот в возрасте 32 лет попросил своего 28-летнего второго пилота сменить его примерно через 30 минут после вылета, сославшись на необходимость отдыха.

Однако второй пилот тоже уснул, возможно, из-за усталости от ухода за месячными близнецами. Когда авиадиспетчеры в Джакарте не смогли связаться с кабиной после последней передачи, связь прервалась на 28 минут, пока ведущий пилот не проснулся и не скорректировал курс самолета.

Перед полетом пилоты прошли медицинское обследование, показавшее нормальное кровяное давление, частоту сердечных сокращений и отрицательный тест на алкоголь. Однако эти проверки не оценили качество их отдыха, как отмечает авиационный специалист Элвин.

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Авиакомпания подверглась критике со стороны главы службы воздушного транспорта Индонезии М. Кристи Энда Мурни, который подчеркнул необходимость того, чтобы Batik Air обеспечила надлежащий отдых для своего экипажа. Batik Air утверждает, что придерживается политики достаточного отдыха и стремится соблюдать все правила безопасности.

Ранее в 2019 году Batik Air пришлось совершить экстренную посадку, когда пилот потерял сознание. Согласно стандартному авиационному правилу, на коммерческих рейсах в кабине должно находиться не менее двух пилотов.



