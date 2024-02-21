Команда адвокатов Джулиана Ассанжа представила аргументы в Высоком суде Лондона в его борьбе против экстрадиции в США. Это может быть последней попыткой Ассанжа избежать обвинений в шпионаже, которые могут привести к пожизненному заключению.

Во вторник команда адвокатов Джулиана Ассанжа выступила в Высоком суде Лондона, что стало решающим моментом в его борьбе против экстрадиции в Соединенные Штаты.

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Это может стать его последней попыткой избежать обвинений в шпионаже в США, которые могут привести к пожизненному заключению.



После длительного судебного процесса основатель WikiLeaks, которому сейчас 52 года, исчерпал все возможности британской судебной системы. Теперь только два судьи Высокого суда Великобритании стоят между ним и возможной экстрадицией в США.



В ходе двухдневных слушаний суд оценит, следует ли Ассанжу разрешить обжаловать решение об экстрадиции, принятое в 2022 году бывшим министром внутренних дел Великобритании Прити Патель. Если суд примет решение не в пользу Ассанжа, он может быть экстрадирован в течение 28 дней. Однако его юридическая команда, как ожидается, обратится в Европейский суд по правам человека с просьбой о вмешательстве на основании правила 39.



Власти США предъявляют Ассанжу 18 уголовных обвинений, связанных с публикацией WikiLeaks секретных материалов и дипломатических депеш в 2010 и 2011 годах. Потенциальное наказание по этим обвинениям может составить до 175 лет лишения свободы.



Это слушание знаменует собой очередной этап сложного юридического пути Ассанжа, который уже несколько лет находится в тюрьме строгого режима "Белмарш" на юго-востоке Лондона после того, как его вывезли из посольства Эквадора в Лондоне.