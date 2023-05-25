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Потребительский сегмент твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4 начал свое шествие с контроллеров основных марок и компания Silicon Motion была одной из первых. Ее творение Silicon Motion SM2264 был способен обеспечить скорость последовательного чтения до 7,4 Гбайт/с и скорость последовательной записи до 6,8 Гбайт/с. На текущий момент на рынке присутствует большой парк SSD на основе данного контроллера, но среди них выделяется модель ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт по наиболее демократичной стоимости.

Упаковка и комплектация

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Твердотельный накопитель ADATA Legend 960 поставляется в фирменной упаковке с темной полиграфией.

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Информация на лицевой стороне позволяет ознакомиться с техническими характеристиками и объемом модели.

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С другой стороны представлена краткая пояснительная записка на 23 различных языках, включая русский, максимальные допустимые скоростные показатели и совместимость с приставкой PlayStation 5. По QR-коду можно перейти на официальный сат производителя.

Комплектация представляет собой сам накопитель и его элемент охлаждения - позолоченная пластина для лучшего теплораспределения тепла по периметру, поставляемые в блистер-упаковке.

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Общее видео знакомства и распаковка.





Внешний вид и дизайн

Твердотельный накопитель ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт представляет собой классическую модель формата М.2 2280, но с центральным расположением контроллера Silicon Motion SM2264, позволяя тем самым с одной стороны расположить равноудаленно микросхемы памяти и уменьшить задержки обращения при считывании данных, с другой - также грамотно распределить главный источник тепла.

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Сердцем накопителя ADATA Legend 960 1 Тбайт выступает ранее озвученный контроллер SM2264 на интерфейсе PCI Express 4.0 x4 и спецификацией NVMe 1.4. Он оснащен буфером DRAM DDR4-2400 производства Samsung объемом 1 Гбайт, что вполне неплохо. Ресурс записи заявлен на отметке 780 ТБ.

Для нашего продукта заявлены следующие технические характеристики - линейная скорость записи до 6000 МБ/с и линейное чтение до 7400 МБ/с, соответствуя почти максимальным характеристиками интерфейса PCIe 4.0 x4. По данным показателям модель и выделяется среди аналогов, которые нередко предлагают спецификации PCIe 4.0 x4, но скоростями, приближенными ближе к прошлой шине.

Благодаря программе Вадима Очкина - SMI NVMe flash id - удается установить внутреннее "состояние" и устройства накопителя. Он базируется на четырех микросхемах памяти Micron 176L (B47R) типа TLC.

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: MSI MPG B760I EDGE WIFI DDR4.

Процессор: Intel Core i5-13600K.

Система охлаждения: Jonsbo TW7-240 ARGB White.

Оперативная память: ADATA XPG Gammix D45 DDR4-3200 2х8Gb.

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W.

Монитор: AOC U2790PQU.

Корпус: Jonsbo D41 Mesh White.

Операционная система установлена на накопитель XPG Blase S70 [1 Тбайт].

Тестирование накопителя

ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт установлен в первый слот М.2 материнской платы MSI MPG B760i Edge WiFi DDR4 и охлаждается основным радиатором.

Согласно определенной формуле расчет внутреннего объема по стандарту JEDEC объем модели ADATA в действительности равен 953 Гбайт.

Детальная информация о твердотельном накопителе. Согласно внутреннему мониторингу производитель проводил тестирование и проверку работоспособности.

Линейное чтение на весь объем фиксирует среднюю скорость 5900 МБ/с.

Линейная запись - один из самых сложных тестов для твердотельного накопителя. Практически 2/3 от всего объема контроллер SM2264 на базе 176-слойной памяти TLC удерживает скорость ~5800 МБ/с, и только затем основной показатель снижается до ~1800 МБ/с, что можно считать не выдающим, но отличным результатом.

При копировании архива с файлами объемом 39 Гбайт с основного накопителя скорость записи составляла 1,72 ГБ/сек.

Результаты тестирования утилитой ATTO Disk Benchmark.

Обратимся к другой утилите для тестов AS SSD Benchmark.





Небольшие просадки типичны для данного теста.Показатели линейного чтения и линейной записи составляют 5700 МБ/с и 5300 МБ/с соответственно.

Далее тест CrystalDiskMark. В качестве вводного параметра указаны объемы обработки данных 64, 512, 1024, 4096, 8192 и 16384 МБ.

Заметим просадку при тесте с пакетом 16 Гбайт. Возможно контроллер не успел "очистить" данные.

HD Tune Pro — утилита для тестирования накопителей с обширным набором бенчмарков и рядом дополнительных возможностей.

Температурный нагрев

В материнской плате MSI MPG B760i Edge WiFi DDR4 охлаждение чипсета и основного разъема М.2 сопровождается двумя радиаторами, соединенными вместе. Поэтому в процессе тестирования чипсет Intel B760 прогрелся до 74*С. Чтобы далее не усугублять ситуацию он стал охлаждать с внешним вентилятором.

Параллельно снимались показания с твердотельного накопителя ADATA Legend 960. В своем пиковом состоянии он прогрелся до 59*С с массивным чипсетным радиатором. Можно установить одно: ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт горячий накопитель и потребуется дополнительное охлаждение. Штатной пластины будет недостаточно в замкнутом корпусе с плохой продуваемостью.

Заключение

Как нередко бывает с высокопроизводительными твердотельными накопителями скоростные показатели "пляшут" от теста к тесту и часто оказываются даже выше! На примере модели ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт мы можем наблюдать, что в пике вместо 7400/6000 МБ/с пользователь может получить 7400/6400 МБ/с, но при повседневном использовании они будут демократичнее.

В любом случае, модель ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт является очень быстрой и доступной, исходя по ценникам в магазинах у нее мало конкурентов. Это позволяет делать из ADATA Legend 960 хороший выбор для мощной игровой составляющей.