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Игровой бренд XPG компании ADATA отличился в линейке твердотельных накопителей M.2 и производит интересные компьютерные корпуса. Но в распоряжении подразделения полно и других прекрасных продуктов, о которых мало кому известно. И это необходимо исправлять.

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Вентилятор XPG Hurricane 120 ARGB PWM выделяется двойной формой крыльчатки и двойно подсветкой, уже встречался на жидкостной системе охлаждения XPG Levante 240 и Levante 360, где показал отличную производительность при умеренном уровне шума. Теперь разработчики выпускают вентиляторы в одиночное плавание для покорения ваших ПК.

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На рассмотрении будет сразу тройка вентиляторов, чтобы в последующем собрать контур СЖО с их участием.

Упаковка и комплектация

XPG Hurricane 120 ARGB PWM поставляется в фирменной красной упаковке с логотипом бренда девушки с именем Mera. Изображение продукта дает основное представление о внешнем виде модели.

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На обратной стороне располагается таблица с детальными техническими характеристиками. Устройство совместимо с приложениями многих брендов по синхронизации ARGB подсветки.

Комплектация для основного решения у вентиляторов самая базовая - это четыре корпусных винта.

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Внешний вид и дизайн

Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM бросаются в глаза вызывающим дизайном и нехарактерной формой корпуса с двойной крыльчаткой, точнее, мы отвыкли от данного представления. Сейчас в моде становится направление минимализма, но данная модель вновь бросает этому вызов.

XPG Hurricane 120 ARGB PWM получила двойную крыльчатку, где вторые лепестки с официальным наименованием Booster обеспечивают усиленный воздушный поток.

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Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM построены на гидродинамическом подшипнике Fluid Dynamic Bearing, скорость вращения составляет 600 - 2000 об/мин и находится под управлением PWM.

Устройство оснащено двумя длинными кабелями с разветвителями, что позволяет соединять несколько вентиляторов в единый тандем. Длина провода 4-Pin PWM составляет "52 + 8 см", а для подсветки ARGB - "53 + 10 см".

У компании есть хороший промо ролик с демонстрацией подсветки и перечислением основных преимуществ модели.

Вентиляторы уже засветились с жидкостными системами охлаждения XPG Levante, и там показали всю свою состоятельность.

фотография коллеги migalev.vg

Тестирование вентиляторов

В стенде использовалась материнская плата ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi с процессором Intel Core i7-13700K. Скорость вращения регулировалась фирменным ПО от компании ASUS - AI Suite 3.

Как всегда для вентиляторов соблюдается максимальная скорость вращения, точнее материнские платы более тонко управляют минимальным порогом, а некоторые материнские платы успешно и останавливают вращения, включая режим Fan Stop и успешно их запуская при минимальном пусковом напряжении.

Вентилятор XPG Hurricane 120 ARGB PWM успешно вращается в диапазоне от 300 об/мин до 2000 об/мин.

По уровню шума чудес не наблюдается, но общие результаты очень хорошие. Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM можно считать бесшумными до 900 об/мин, комфортными до 1550 об/мин, приемлемыми до 1800 об/мин и шумными при полной скорости.

Заключение

Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM выделяются характерной двойной крыльчаткой и двойной полосой ARGB подсветки. Модель позиционируется в первую очередь как решения с высоким статическим давлением, что подойдет для радиаторов СЖО и при своих характеристиках занимает промежуточное значение между топами и невзрачными бюджетками. Поэтому XPG Hurricane 120 ARGB PWM обязательно заинтересуют энтузиастов и найдут своего владельца.

Минусов найти не удалось. Только минималисты не оценят столь сложные формы и излишние изгибы. Если придираться, то у XPG Hurricane 120 ARGB PWM мне показалась маленькая комплектация: приятно было бы увидеть фирменные наклейки хотя бы. Это был бы еще один плюс в копилку.

Подводя итоги, XPG Hurricane 120 ARGB PWM хорошие вентиляторы со всеми вытекающими. У них спаренные коннекторы, длинные провода, приятная подсветка и хорошая производительность. Да и громкими их сложно назвать, когда у аналогов характеристики только на бумаге лучше, а в реальности... Ну вы сами знаете. Поэтому XPG Hurricane 120 ARGB PWM отлично пропишутся в моем корпусе и будут его полноправным участником.