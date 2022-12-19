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Несколько последних месяцев нас радовали низкие цены на комплектующие. Даже с учетом того, что магазины и торговые сети приобретают сейчас часть электроники по схемам параллельного импорта, низкие курсы доллара и евро заметно повлияли на стоимость процессоров, видеокарт и SSD-накопителей. После эпохи диких цен на видеокарты из-за майнинг бума, когда они стоили в два-три раза дороже рекомендованной цены, летом и осенью 2022 года цены на видеокарты даже опускались ниже рекомендуемых.

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Это было лучшее время для сборки игрового ПК и если вы давно хотели обновить свое "железо", то стоит поторопиться, ведь курс валют начал резко расти, а за ним подскочили и цены на комплектующие. А впереди нас ждет еще и традиционный подъем цен перед Новым годом. А что будет с ценами после Нового года - не знает никто, но напряженная макроэкономическая и геополитическая обстановка не внушает оптимизма.

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В этом блоге я предлагаю собрать оптимальный компьютер для новых игр, без переплаты за неиспользуемые функции, навороченное охлаждение или разгонный потенциал. Это будет компьютер, заточенный под игры и отрабатывающий каждый вложенный рубль. За комплектующими мы, как обычно, отправимся в магазин Ситилинк, цены в которым соответствуют средним по стране, и филиал которого вы наверняка найдете в своем городе.

Процессор

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Core i5-12400F подорожал и стоит уже 13590 рублей, но все еще остается очень привлекательным процессором по соотношению цена/производительность. Шесть ядер на мощной микроархитектуре Golden Cove показывают отличные результаты в играх и рабочих задачах, а энергопотребление процессора заметно ниже, чем у предшественника - Core i5-11400F. Есть у процессора и минусы, с которыми придется смириться - довольно высокая цена материнских плат и не очень широкий выбор кулеров, совместимых с сокетом LGA 1700.

Кулер процессора

Охлаждать наш Core i5-12400F будет кулер ID-COOLING SE-903-XT, который способен отвести от процессора 130 ватт тепла. ID-COOLING SE-903-XT имеет три теплотрубки диаметром 6 мм с технологией прямого контакта, вентилятор с подсветкой диаметром 92 мм, на гидроподшипнике с технологией регулировки оборотов PWM, и простое и удобное крепление.

Материнская плата

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В эту сборку мы возьмем плату MSI PRO B660M-G DDR4, одну из самых недорогих плат на чипсете Intel B660. Главная проблема подобных плат - экономия на охлаждении системы питания процессора, из-за чего на ней отсутствуют радиаторы. И это при том, что сама система питания качественная и количества фаз с избытком хватит для Core i5-12400F. Но и брать в такую сборку более дорогую плату, сопоставимую с ценой процессора - очень нерационально. В остальном у MSI PRO B660M-G DDR4 есть все, что нужно игровому ПК: разгон ОЗУ, два разъема M.2 и радиатор для SSD, шустрая сеть на 2.5 гигабита, и армированный слот под видеокарту.

Оперативная память

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Рост цен пока еще не затронул оперативную память и отличный комплект из пары модулей общим объемом 16 ГБ Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/16 можно купить всего за 4890 рублей. Память имеет частоту 3200 МГц и тайминги с формулой 16-18-18. А вот какие чипы попадутся в конкретном комплекте - это лотерея, как и разгонный потенциал. Но даже частоты в 3200 МГц вполне достаточно для Core i5-12400F в играх. Стоит отметить и очень длительный срок гарантии в 10 лет.

Видеокарта

Оптимальным выбором в игровой ПК станет GeForce RTX 3060 - видеокарта с производительностью, достаточной для всех новинок игр в разрешении Full HD, большим объемом памяти, дефицита которого вы не будете испытывать еще несколько лет и умеренным энергопотреблением. Только в конце 2022 года при покупке нужно обращать внимание на то, какую версию GeForce RTX 3060 вы покупаете - с 8 или 12 ГБ видеопамяти. Мы возьмем Palit GeForce RTX 3060 Dual, самую популярную и самую недорогую в Ситилинке версию GeForce RTX 3060. В играх она удерживает температуру не выше 75 градусов при умеренном уровне шума, а если сделать простой андервольт, то станет бесшумной и холодной.

SSD-накопитель

А игры мы будем хранить на SSD Kingston NV2 SNV2S/500G объемом 500 ГБ. Брать накопитель меньшим объемом в 2022 году уже не имеет смысла, ведь игры распухли настолько, что даже накопитель объемом 500 ГБ можно полностью занять, установив 6-7 новинок. Наш SSD поддерживает быструю шину PCIe 4.0, построен на базе контроллера Phison PS5021-E21 и памяти 3 бит TLC. Максимальная скорость последовательной записи составляет 2100 Мбайт/сек, чтения - 3500 Мбайт/сек, а максимальный ресурс записи (TBW) равен 160 ТБ.

Блок питания

Посмотрев ассортимент блоков питания Ситилинка, я не нашел моделей Chieftec Core BBS или Chieftec Proton подходящей цены и мощности, которые обычно использую в своих сборках - видимо, их быстро раскупают. Поэтому мы возьмем модель попроще - Thermaltake LT-650P, мощностью 650 ватт. Модель недорогая, но добротная, способная отдать по линии 12В 576 Ватт мощности. При этом стабилизация напряжений на хорошем уровне, уровень шума умеренный, а компонентная база качественная - используются конденсаторы ChengX и CapXon. Для нашего ПК такого БП хватит с избытком, а большой запас по мощности даст низкий нагрев и невысокий уровень шума.

Корпус

Корпус в сборке будет под стать остальным комплектующим - без изысков и переплаты за "финтифлюшки", стильный, простой, но качественный - Zalman S2. Корпус небольшой, но вместительный, максимальная длина видеокарты составляет 330 мм, а максимальная высота кулера процессора -156 мм. Есть возможность установки 8-ми (!) корпусных вентиляторов диаметром 120 мм, с помощью которых можно устроить отличный сквозняк для горячего "железа", но предустановлен только один вентилятор - задний. Есть кожух блока питания и два пылевых фильтра - верхний и нижний, и акриловое окно. В корпус можно установить четыре накопителя размером 2.5" и два - размером 3.5".

Итоги

Наша сборка обойдется вам в 72940 рублей по ценам на 18 декабря 2022 года, но в момент выхода статьи в печать, цены, скорее всего, еще подрастут. Поэтому, если вы хотите купить игровой ПК, не стоит откладывать это в долгий ящик и лучше сделать это до Нового года.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке?

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