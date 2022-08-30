За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлом блоге мы посмотрели на 10 полезных и бесплатных утилит от разработчика Nenad Hrg, большинство из которых написаны еще во времена Windows XP и Windows Vista. Но, благодаря тому, что получают регулярные обновления, они прекрасно работают и под новыми Windows 10 и Windows 11. Но главный плюс утилит от Nenad Hrg - их отличная оптимизация. Они очень компактны, мгновенно запускаются и не содержат средств сбора телеметрии. А скачивая их с сайта разработчика, можно быть уверенными, что в них не будет троянов и вирусов, чем часто грешат сайты со сборниками различных утилит. Давайте посмотрим на еще одну десятку утилит от Nenad Hrg, которые не уместились в первый блог.

реклама

AutoHideDesktopIcons

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

AutoHideDesktopIcons - удобная портабельная утилита для скрытия иконок и ярлыков рабочего стола с помощью жестов мыши. Скрывать иконки может потребоваться если вы делаете скриншоты рабочего стола, где не должно быть ничего лишнего или записываете видео с него. Например, мне часто требуется делать это, чтобы сделать скриншоты программ на белом фоне для блогов. Еще один сценарий применения утилиты - не дать посторонним лицам запускать ваши программы или перемещать ярлыки на рабочем столе. AutoHideDesktopIcons может скрывать и панель задач, а также запускаться автоматически, по таймеру.

Ссылка на сайт разработчика.

MultiClipBoardSlots

реклама

MultiClipBoardSlots - утилита расширяющая возможности буфера обмена Windows, которая пригодится при активной работе с текстом и изображениями. Утилита расширяет буфер обмена до 10 слотов, копирование и вставку из которых можно производить с помощью настраиваемых горячих клавиш. Идея утилиты настолько удачная, что непонятно, почему похожими функциями еще не обзавелся стандартный буфер обмена Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

AutoPowerOptionsOK

реклама

AutoPowerOptionsOK - удобная утилита, собирающая все настройки питания компьютера и периферии в одном месте. В ней вы сможете настроить время простоя ПК до ухода в сон или гибернацию, выбрать средства пробуждения и создать несколько профилей питания, между которыми можно быстро переключаться. Утилита отлично подойдет для владельцев ноутбуков, которые работают как от сети, так и от батареи.

Ссылка на сайт разработчика.

Find.Same.Images.OK

Наши жесткие диски часто заполняются многочисленными папками с фотографиями и картинками, скаченными из интернета и когда их количество доходит до нескольких сотен, разобраться в них вручную становится невозможно. Утилита Find.Same.Images.OK поможет найти дубликаты изображений на жестких дисках, причем сравнивает они их не только пиксель в пиксель, но и с разной степенью похожести, варьирующейся от 55% до 100%. Найденные дубликаты утилита копирует, перемещает или удаляет в корзину по вашему выбору.

реклама

Ссылка на сайт разработчика.

Run-Command

Портабельная утилита Run-Command заменяет известное всем опытным пользователям окно "Выполнить", вызываемое нажатием клавиш "Win+R". Run-Command делает меню гораздо более функциональным, добавляя возможность запуска команды от Администратора, сохранения наиболее частых команд в избранное, добавление ярлыков и системных путей и переменных сред Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

ColorConsole

Еще одна утилита, заменяющая системные инструменты - ColorConsole. Она заменяет привычную консоль Windows, добавляя возможность настройки цветов фона и текста и выбора различных шрифтов и размеров символов. А также сохраняет избранные команды и позволяет удобно перемещаться по каталогам. Но главная фишка утилиты - экспорт отформатированных сессий в файл HTML или RTF документ. Утилита приятно удивит системных администраторов и программистов, часто пользующихся консолью.

Ссылка на сайт разработчика.

AlwaysMouseWheel

В Windows 10 появилась такая удобнейшая функция, как прокрутка колесиком в окне под курсором мыши. В Windows 7 нужно было кликнуть по заголовку окна, чтобы прокрутить его содержимое. К этой функции быстро привыкаешь и понимаешь то, насколько она удобна, только когда пересаживаешься с ПК под управлением Windows 10 на более старые системы. Портабельная утилита AlwaysMouseWheel расширяет этот функционал, делая активным окно, в котором происходит прокрутка.

Ссылка на сайт разработчика.

DirPrintOK

Утилита DirPrintOK позволяет вывести на печать содержимое каталогов ваших накопителей, но я включил ее в эту подборку не потому, что она может понадобиться владельцам принтеров, а потому, что DirPrintOK позволяет экспортировать содержимое каталога в форматы XLS, DOC, HTML, CSV или TXT. Вдобавок утилита умеет добавлять к папкам и файлам такую информацию, как теги MP3 ID3 или размер папок и это позволяет с ее помощью делать удобные отчеты о том, чем заняты накопители и папки на ПК, работая как простая и удобная программа каталогизатор. Например, вот так выглядит отчет по папкам на моем диске.

Ссылка на сайт разработчика.

DesktopNoteOK

DesktopNoteOK - утилита для создания стикеров на рабочем столе, заменяющая стандартное средство "Записки" в Windows. DesktopNoteOK отличается более гибкой настройкой цветов фона и текста, выбора различных шрифтов и прозрачности стикеров-записок. Еще утилита может отображать записки всегда поверх всех окон.

Ссылка на сайт разработчика.

Blank And Secure

Blank And Secure - простая и удобная утилита для безвозвратного удаления конфиденциальных файлов. Достаточно перетащить файл в окно утилиты, нажать "удалить" и место хранения файла на жестком диске перезапишется нулями, причем количество циклов перезаписи можно настраивать от 1 до 32.

Ссылка на сайт разработчика.

Бонус - ClassicDesktopClock

Есть еще одна утилита от Nenad Hrg, мимо которой я не смог пройти. Уже много лет пользуясь Windows 10, я до сих пор скучаю по удобным и наглядным аналоговым часам, которые были в Windows 7. Я перепробовал несколько программ-часов, но наиболее удобной показалась мне ClassicDesktopClock. Утилита может гибко настраивать размер часов, их прозрачность и цветовые схемы и, как и все утилиты от Nenad Hrg, отличается крошечным размером.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит от Nenad Hrg могут работать в портабельном режиме и их удобно иметь на флешке, содержимое которой можно копировать на ПК после установки Windows или используя флешку на рабочем ПК и ноутбуке, чтобы не замусоривать систему. В Ситилинке в августе 2022 года наиболее популярны у пользователей флешки от Kingston: Kingston DataTraveler Exodia 32 ГБ, Kingston DataTraveler Exodia 64 ГБ и Kingston DataTraveler Kyson 64 ГБ.

Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить еще редкие и полезные утилиты от других разработчиков?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.