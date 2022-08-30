Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2

Я постоянно ищу полезные утилиты и часто нахожу очень древние и уникальные образцы, которые прекрасно работают под современными Windows.
[ ] для раздела Блоги
+
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
3090 за 100 тр в Ситилинке
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В прошлом блоге мы посмотрели на 10 полезных и бесплатных утилит от разработчика Nenad Hrg, большинство из которых написаны еще во времена Windows XP и Windows Vista. Но, благодаря тому, что получают регулярные обновления, они прекрасно работают и под новыми Windows 10 и Windows 11. Но главный плюс утилит от Nenad Hrg - их отличная оптимизация. Они очень компактны, мгновенно запускаются и не содержат средств сбора телеметрии. А скачивая их с сайта разработчика, можно быть уверенными, что в них не будет троянов и вирусов, чем часто грешат сайты со сборниками различных утилит. Давайте посмотрим на еще одну десятку утилит от Nenad Hrg, которые не уместились в первый блог.

реклама

AutoHideDesktopIcons

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

AutoHideDesktopIcons - удобная портабельная утилита для скрытия иконок и ярлыков рабочего стола с помощью жестов мыши. Скрывать иконки может потребоваться если вы делаете скриншоты рабочего стола, где не должно быть ничего лишнего или записываете видео с него. Например, мне часто требуется делать это, чтобы сделать скриншоты программ на белом фоне для блогов. Еще один сценарий применения утилиты - не дать посторонним лицам запускать ваши программы или перемещать ярлыки на рабочем столе. AutoHideDesktopIcons может скрывать и панель задач, а также запускаться автоматически, по таймеру.

Ссылка на сайт разработчика.

MultiClipBoardSlots

реклама

MultiClipBoardSlots - утилита расширяющая возможности буфера обмена Windows, которая пригодится при активной работе с текстом и изображениями. Утилита расширяет буфер обмена до 10 слотов, копирование и вставку из которых можно производить с помощью настраиваемых горячих клавиш. Идея утилиты настолько удачная, что непонятно, почему похожими функциями еще не обзавелся стандартный буфер обмена Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

AutoPowerOptionsOK

реклама

AutoPowerOptionsOK - удобная утилита, собирающая все настройки питания компьютера и периферии в одном месте. В ней вы сможете настроить время простоя ПК до ухода в сон или гибернацию, выбрать средства пробуждения и создать несколько профилей питания, между которыми можно быстро переключаться. Утилита отлично подойдет для владельцев ноутбуков, которые работают как от сети, так и от батареи.

Ссылка на сайт разработчика.

Find.Same.Images.OK

Наши жесткие диски часто заполняются многочисленными папками с фотографиями и картинками, скаченными из интернета и когда их количество доходит до нескольких сотен, разобраться в них вручную становится невозможно. Утилита Find.Same.Images.OK поможет найти дубликаты изображений на жестких дисках, причем сравнивает они их не только пиксель в пиксель, но и с разной степенью похожести, варьирующейся от 55% до 100%. Найденные дубликаты утилита копирует, перемещает или удаляет в корзину по вашему выбору. 

реклама

Ссылка на сайт разработчика.

Run-Command

Портабельная утилита Run-Command заменяет известное всем опытным пользователям окно "Выполнить", вызываемое нажатием клавиш "Win+R". Run-Command делает меню гораздо более функциональным, добавляя возможность запуска команды от Администратора, сохранения наиболее частых команд в избранное, добавление ярлыков и системных путей и переменных сред Windows.

Ссылка на сайт разработчика.

ColorConsole

Еще одна утилита, заменяющая системные инструменты - ColorConsole. Она заменяет привычную консоль Windows, добавляя возможность настройки цветов фона и текста и выбора различных шрифтов и размеров символов. А также сохраняет избранные команды и позволяет удобно перемещаться по каталогам. Но главная фишка утилиты - экспорт отформатированных сессий в файл HTML или RTF документ. Утилита приятно удивит системных администраторов и программистов, часто пользующихся консолью. 

Ссылка на сайт разработчика.

AlwaysMouseWheel

В Windows 10 появилась такая удобнейшая функция, как прокрутка колесиком в окне под курсором мыши. В Windows 7 нужно было кликнуть по заголовку окна, чтобы прокрутить его содержимое. К этой функции быстро привыкаешь и понимаешь то, насколько она удобна, только когда пересаживаешься с ПК под управлением Windows 10 на более старые системы. Портабельная утилита AlwaysMouseWheel расширяет этот функционал, делая активным окно, в котором происходит прокрутка.

Ссылка на сайт разработчика.

DirPrintOK

Утилита DirPrintOK позволяет вывести на печать содержимое каталогов ваших накопителей, но я включил ее в эту подборку не потому, что она может понадобиться владельцам принтеров, а потому, что DirPrintOK позволяет экспортировать содержимое каталога в форматы XLS, DOC, HTML, CSV или TXT. Вдобавок утилита умеет добавлять к папкам и файлам такую информацию, как теги MP3 ID3 или размер папок и это позволяет с ее помощью делать удобные отчеты о том, чем заняты накопители и папки на ПК, работая как простая и удобная программа каталогизатор. Например, вот так выглядит отчет по папкам на моем диске.

Ссылка на сайт разработчика.

DesktopNoteOK

DesktopNoteOK - утилита для создания стикеров на рабочем столе, заменяющая стандартное средство "Записки" в Windows. DesktopNoteOK отличается более гибкой настройкой цветов фона и текста, выбора различных шрифтов и прозрачности стикеров-записок. Еще утилита может отображать записки всегда поверх всех окон.

Ссылка на сайт разработчика.

Blank And Secure

Blank And Secure - простая и удобная утилита для безвозвратного удаления конфиденциальных файлов. Достаточно перетащить файл в окно утилиты, нажать "удалить" и место хранения файла на жестком диске перезапишется нулями, причем количество циклов перезаписи можно настраивать от 1 до 32.

Ссылка на сайт разработчика.

Бонус - ClassicDesktopClock

Есть еще одна утилита от Nenad Hrg, мимо которой я не смог пройти. Уже много лет пользуясь Windows 10, я до сих пор скучаю по удобным и наглядным аналоговым часам, которые были в Windows 7. Я перепробовал несколько программ-часов, но наиболее удобной показалась мне ClassicDesktopClock. Утилита может гибко настраивать размер часов, их прозрачность и цветовые схемы и, как и все утилиты от Nenad Hrg, отличается крошечным размером.

Ссылка на сайт разработчика.

Большинство утилит от Nenad Hrg могут работать в портабельном режиме и их удобно иметь на флешке, содержимое которой можно копировать на ПК после установки Windows или используя флешку на рабочем ПК и ноутбуке, чтобы не замусоривать систему. В Ситилинке в августе 2022 года наиболее популярны у пользователей флешки от Kingston: Kingston DataTraveler Exodia 32 ГБ, Kingston DataTraveler Exodia 64 ГБ и Kingston DataTraveler Kyson 64 ГБ.

Пишите в комментарии, встречали ли вы эти утилиты и можете предложить еще редкие и полезные утилиты от других разработчиков? 

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10 подборка windows 11 windows 7 программы windows xp софт утилиты лайфхак полезное
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
25
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
34
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
549
Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
13
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
44
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
2
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
8
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
38
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
39
В Интернете появились SSD емкостью 30 ТБ по цене 39 долларов
4
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
6
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
11
Дроны, собирающие урожай фруктов, создали в Израиле
2
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
10
Intel работает над внедрением технологии Smooth Sync в графический драйвер Linux для видеокарт Arc
+
AMD начинает производство 9 графических процессоров Chiplet RDNA 3: 16 384 ядра и 32 ГБ памяти GDDR6
4
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
Японские коллекционеры охотятся за кассетными плеерами на вторичном рынке
14
AMD работает над графическим процессором следующего поколения с 13 чипами
4
Поддельные внешние SSD-диски на 30 TБ заполонили Aliexpress
6

Популярные статьи

Почему AMD - плохая платформа для тестирования
123
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
30
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
20
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
11
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
15
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

kib@rg
02:07
Отличный буст нового поколения, однопоток сразу +29%. Правда и TDP +60%.
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
Игорь Полли
02:04
Чего такого? Ну как обычно чиновники накупили ботов по копейкам а остальные миллионы забрали себе наебав народ.
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
flyval
02:03
А ты хоть одного видел? Не в телевизоре.
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
flyval
02:01
Дежурная бригада дегенератов. 9 штук!
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Keks789
02:00
ляжечки копчёные. Свои. 😂
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
flyval
01:59
Дай догадаюсь. Героин?
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
ахахах
01:59
эта жёсткая зима будет для европы и бритов,а Украины больше небудет на карте,там Россия уже щитай.А пиндосы в революции погрязнут вскоре внутренней
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
ZOV_Искандер
01:58
Дело не в 12 гигах. Для 4к сейчас не хватает прежде всего производительности GPU, а не 12, 16 или 24 гигов видеопамяти...
Sony уменьшила вес PlayStation 5 еще на 300 граммов
flyval
01:58
ДАЖЕ в ЮАР таких дебилов не пускают! Или это район Питера?
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Валерий Муравицкий
01:54
Две трети мирового сообщества стоят на нейтральных или пророссийских позициях в вопросе конфликта на Украине, заявил советник главы Офиса Зеленского Подоляк.
Шольц и Макрон не могут найти газ для Европы, а Северный поток остановится 31 августа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем