Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему

Пользователи из России больше не могут скачать Windows с официального сайта, а вдобавок Microsoft начала блокировать установку обновлений. Простые способы решить эти проблемы читайте в блоге.
[ ] для раздела Блоги
6
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Несколько дней назад пользователи из России столкнулись с невозможностью скачать образы ОС Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Попытка скачать средство загрузки образов Media Creation Tool выдает ошибку "404 - File or Directory not found". То, что блокировка касается именно российских пользователей подтверждается тем, что при использовании VPN расширения в браузере Media Creation Tool прекрасно скачивается.

реклама

Некоторые пользователи жалуются на то, что даже скаченный Media Creation Tool отказывается загружать образы Windows, если в системе не установлен внешний VPN сервис. Видимо, такие нюансы зависят от ip-адреса пользователя. Microsoft пока не делала никаких заявлений, но, видимо, мы их и не дождемся, ведь еще в марте 2022 года Microsoft приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Сказать, что запрет на скачивание образов Windows, это большая проблема - нельзя, ведь раньше мы прекрасно обходились без официального сайта Microsoft. А вот новости о том, что Microsoft заблокировала установку обновления для инсайдерской версии Windows 11 - это уже серьезно. При попытке найти обновление KB5014668 на системе с российским ip-адресом через Центр обновления Windows пользователей ждет неудача, а при использовании VPN соединения оно появляется в Центре обновления Windows и корректно устанавливается.

Судя по всему, это был пробный шаг перед полной блокировкой обновлений Windows для пользователей из России и это уже серьезная проблема, ведь в современном мире система без обновлений крайне уязвима. Такого огромного количества троянов, ворующих аккаунты от различных сервисов и платежные данные и файловых шифровальщиков-вымогателей не было никогда, а обновления постоянно закрывают дыры и уязвимости в системах, через которые они проникают на наши ПК и ноутбуки.

реклама

Не стоит забывать и то, что через Центр обновления Windows в Windows 10 и Windows 11 устанавливаются все необходимые драйвера на наши компьютеры и мы настолько привыкли к этой удобной функции, что потерять ее будет очень неприятно. Ситуация усугубляется еще и тем, что многочисленные зарубежные VPN-сервисы, с помощью которых мы решаем проблемы с доступом к сайтам, массово блокируются, а скорость у оставшихся оставляет желать лучшего. В этом блоге я расскажу, как решить проблемы со скачиванием образов и с обновлениями.

Скачиваем образы Windows

На своей системе я попробовал скачать средство Media Creation Tool для Windows 10 с официального сайта и получил ошибку "404 - File or Directory not found". Но через браузер с VPN расширением средство Media Creation Tool скачалось, а затем корректно скачало свежий образ Windows 10 нужной редакции.

реклама

Но, поскольку Media Creation Tool работает теперь не у всех пользователей, мы разберем пару способов скачивания образов Windows без него. Microsoft заблокировала прямые ссылки на скачивание образов Windows нужных редакций на своем сайте, принуждая пользователей использовать средство Media Creation Tool. При этом официальный сайт поддержки Microsoft использует возможность определения вашей операционной системы – если вы используете Windows 10 и 11, то прямых ссылок на сайте для скачивания Windows вы не увидите.

А вот если зайти на сайт Microsoft с системы Apple или Android, то ссылки на сайте отображаются, как и раньше. И чтобы скачать образ Windows с официального сайта мы заставим его думать, что зашли на сайт с системы Apple или Android, для чего нам нужно будет подменить идентификатор браузера. Но простая подмена идентификатора все равно не даст скачать образ Windows с российского ip-адреса, поэтому в браузер нужно установить и активировать VPN-расширение.

Способ подмены идентификатора будет отличаться в зависимости от того браузера, который вы используете. Как обычно, самый простой способ доступен пользователям Mozilla Firefox, которым нужно лишь установить расширение для изменения идентификации браузера, например, User-Agent Switch или Random User-Agent. Выбрать в нем браузер Safari и систему Apple, перейти на страницу загрузки, выбрать нужную редакцию Windows и скачать ее.

реклама

Для браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер и Opera Chromium действия будут чуть сложнее. Вам нужно перейти страницу загрузки, нажать сочетание клавиш Сtrl+Shift+I и открывшихся инструментах разработчика выбрать меню "три точки" (справа вверху), а затем в выпадающем меню перейти в "More tools" - "Network conditions".


В разделе "User agent" уберите галочку "Select automatically". В выпадающем списке выберите первый из списка, например Android (4.0.2) Browser – Galaxy Nexus и обновите страницу.


Теперь на сайте Microsoft появляются ссылки на прямое скачивание нужных образов Windows, если в браузере работает VPN-расширение.


В браузере Microsoft Edge на Chromium алгоритм действий будет похож, только в инструментах разработчиков нужно выбрать меню "три точки", затем в выпадающем меню перейти в "Дополнительные средства" - "Состояние сети".

Второй способ

Второй способ скачать нужные образы Windows 11 и Windows 10 - это воспользоваться помощью сервиса TechBench by WZT. Для чего перейти на сайт сервиса и в нужном меню выбрать требуемую редакцию Windows. Например, для загрузки Windows 11 окно будет выглядеть так.

Сервис не хранит образы Windows, а лишь генерирует ссылки на их скачивание с сайтов Microsoft, в чем можно убедиться, проверив ссылку, по которой идет скачивание. Для примера выше она будет иметь вот такой адрес:

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_Russian_x64v1.iso?t=1d243a53-2131-49e5-9060-585cf573579c&e=1655766177&h=2c81daa275b6670424c0ea1c7e74d9d558241f5face2fabf97e9957ff9e23456

Скачиваем у устанавливаем обновления Windows вручную

Даже если Microsoft перейдет к полной блокировке обновлений Windows для российских пользователей, выход, конечно, есть. Проще всего будет пользователям старых систем на Windows 7, для которых есть удобнейший оффлайн установщик обновлений UpdatePack7R2 от simplix, которым продвинутые пользователи пользуются много лет.

Пользователям Windows 10 и Windows 11 придется повозиться, но ради защищенной системы это стоит сделать. Для этого следует перейти на сайт Microsoft, в раздел журнала обновлений. Для Windows 10 это будет выглядеть вот так.

Далее нужно выбрать последнее обновление от 14 июня - KB5014699, и скопировать его название. Затем перейти в Каталог Центра обновления Майкрософт, ввести название нашего обновления в поиск. 

Выбрать нужно обновление в списке и скачать его.

На моей системе обновление корректно скачалось без использования VPN.

Драйвера устройств

Что же касается драйверов для ваших устройств, то не помешает заранее скачать их с сайтов производителей и держать их на жестком диске, как в старые времена, когда интернет был дорого и медленен. Места они занимают совсем немного, а вы будете уверены, что при новой установке Windows не получите сюрприз от Microsoft в виде неработающей системы установки драйверов.

Похоже, что теперь для корректной работы Windows нам понадобится не только VPN-расширение в браузере, но и возможность настройки VPN-соединения в роутере для всего трафика вашего ПК и ноутбука. Для этого понадобится современный и качественный роутер, например, от TP-LINK. В Ситилинке роутеры от TP-LINK стали лидерами по популярности среди пользователей, и на первом месте модель TP-LINK Archer AX73.

На втором - TP-LINK Archer C80.

А на третьем, гораздо более доступная по цене модель TP-LINK Archer C54.

Пишите в комментарии, столкнулись ли вы с невозможностью загрузки образов или обновлений Windows?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 санкции windows 11 операционные системы обновления vpn блокировки обход блокировок
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
9
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Интересные материалы

Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bitcoin пробивает очередное дно опустившись ниже 18,000 долларов
68
На фоне резкого падения курса Эфира игровые видеокарты NVIDIA подешевели до 30% в магазинах РФ
43
Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
13
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
24
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
24
Вследствие криптозимы RTX 3070 подешевела до 67 тр, а цена RTX 3090 упала ниже 170 тр
28
AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
44
Геймерские процессоры в магазинах РФ становятся доступнее на фоне укрепления курса рубля
20
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
12
Выступая на ПМЭФ-2022 президент РФ заявил о предстоящих изменениях в мире
178
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
3
Pentaform начала продажу компактного ПК, встроенного в обычную клавиатуру
17
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Владельцы айфонов будут переплачивать за подписку Telegram Premium 70 рублей
4
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
39
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
За 2 года майнеры ethereum потратили на видеокарты более 15 миллиардов долларов
13

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
38
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
56
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
20
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
14
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
23
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
5
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
4

Сейчас обсуждают

Test Test
16:38
хааххаха, хохотун ты наш.
Новые современные "Жигули" будут собираться под контролем китайских экспертов машиностроения
Серегарус
16:36
вместо тысячи слов ссылку на рутрекер и аналогичные сайты бы бросил
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
Test Test
16:36
Это отличная новость, ублюдская винда теперь не будет парить мозг со своими кривыми обновлениями.
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
DiLouk
16:33
Раньше мы должны были сами обновления блокировать, а теперь они сами будут это делать? Вот это я называю улучшение сервиса.
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
Каа
16:30
Дело хорошее, но я понял, что и сток 12400 - ураган машина. Гнать (пока!) не требуется.
MSI выпустит плату MAG B660M Mortar WIFI Max DDR4 с поддержкой разгона CPU по шине
Александр Еремеев
16:30
Грядет знатный распил.
СМИ: в России готовят «план спасения» отечественных разработчиков игр
kalekseyn_ru
16:29
Согласен, пока пирамида приносит деньги, ее будут поддерживать.
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
LifeX
16:25
очень интересно... Только что без проблем скачал MCT с сайта майков без проксей и впнов.
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
Михалыч
16:24
Вали на ua, там кукарекай.
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
Зеновий Радеонович
16:23
Бомж что ли?
Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем