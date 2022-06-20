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Несколько дней назад пользователи из России столкнулись с невозможностью скачать образы ОС Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft. Попытка скачать средство загрузки образов Media Creation Tool выдает ошибку "404 - File or Directory not found". То, что блокировка касается именно российских пользователей подтверждается тем, что при использовании VPN расширения в браузере Media Creation Tool прекрасно скачивается.

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Некоторые пользователи жалуются на то, что даже скаченный Media Creation Tool отказывается загружать образы Windows, если в системе не установлен внешний VPN сервис. Видимо, такие нюансы зависят от ip-адреса пользователя. Microsoft пока не делала никаких заявлений, но, видимо, мы их и не дождемся, ведь еще в марте 2022 года Microsoft приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России.

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Сказать, что запрет на скачивание образов Windows, это большая проблема - нельзя, ведь раньше мы прекрасно обходились без официального сайта Microsoft. А вот новости о том, что Microsoft заблокировала установку обновления для инсайдерской версии Windows 11 - это уже серьезно. При попытке найти обновление KB5014668 на системе с российским ip-адресом через Центр обновления Windows пользователей ждет неудача, а при использовании VPN соединения оно появляется в Центре обновления Windows и корректно устанавливается.

Судя по всему, это был пробный шаг перед полной блокировкой обновлений Windows для пользователей из России и это уже серьезная проблема, ведь в современном мире система без обновлений крайне уязвима. Такого огромного количества троянов, ворующих аккаунты от различных сервисов и платежные данные и файловых шифровальщиков-вымогателей не было никогда, а обновления постоянно закрывают дыры и уязвимости в системах, через которые они проникают на наши ПК и ноутбуки.

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Не стоит забывать и то, что через Центр обновления Windows в Windows 10 и Windows 11 устанавливаются все необходимые драйвера на наши компьютеры и мы настолько привыкли к этой удобной функции, что потерять ее будет очень неприятно. Ситуация усугубляется еще и тем, что многочисленные зарубежные VPN-сервисы, с помощью которых мы решаем проблемы с доступом к сайтам, массово блокируются, а скорость у оставшихся оставляет желать лучшего. В этом блоге я расскажу, как решить проблемы со скачиванием образов и с обновлениями.

Скачиваем образы Windows

На своей системе я попробовал скачать средство Media Creation Tool для Windows 10 с официального сайта и получил ошибку "404 - File or Directory not found". Но через браузер с VPN расширением средство Media Creation Tool скачалось, а затем корректно скачало свежий образ Windows 10 нужной редакции.

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Но, поскольку Media Creation Tool работает теперь не у всех пользователей, мы разберем пару способов скачивания образов Windows без него. Microsoft заблокировала прямые ссылки на скачивание образов Windows нужных редакций на своем сайте, принуждая пользователей использовать средство Media Creation Tool. При этом официальный сайт поддержки Microsoft использует возможность определения вашей операционной системы – если вы используете Windows 10 и 11, то прямых ссылок на сайте для скачивания Windows вы не увидите.

А вот если зайти на сайт Microsoft с системы Apple или Android, то ссылки на сайте отображаются, как и раньше. И чтобы скачать образ Windows с официального сайта мы заставим его думать, что зашли на сайт с системы Apple или Android, для чего нам нужно будет подменить идентификатор браузера. Но простая подмена идентификатора все равно не даст скачать образ Windows с российского ip-адреса, поэтому в браузер нужно установить и активировать VPN-расширение.

Способ подмены идентификатора будет отличаться в зависимости от того браузера, который вы используете. Как обычно, самый простой способ доступен пользователям Mozilla Firefox, которым нужно лишь установить расширение для изменения идентификации браузера, например, User-Agent Switch или Random User-Agent. Выбрать в нем браузер Safari и систему Apple, перейти на страницу загрузки, выбрать нужную редакцию Windows и скачать ее.

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Для браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер и Opera Chromium действия будут чуть сложнее. Вам нужно перейти страницу загрузки, нажать сочетание клавиш Сtrl+Shift+I и открывшихся инструментах разработчика выбрать меню "три точки" (справа вверху), а затем в выпадающем меню перейти в "More tools" - "Network conditions".





В разделе "User agent" уберите галочку "Select automatically". В выпадающем списке выберите первый из списка, например Android (4.0.2) Browser – Galaxy Nexus и обновите страницу.





Теперь на сайте Microsoft появляются ссылки на прямое скачивание нужных образов Windows, если в браузере работает VPN-расширение.





В браузере Microsoft Edge на Chromium алгоритм действий будет похож, только в инструментах разработчиков нужно выбрать меню "три точки", затем в выпадающем меню перейти в "Дополнительные средства" - "Состояние сети".

Второй способ

Второй способ скачать нужные образы Windows 11 и Windows 10 - это воспользоваться помощью сервиса TechBench by WZT. Для чего перейти на сайт сервиса и в нужном меню выбрать требуемую редакцию Windows. Например, для загрузки Windows 11 окно будет выглядеть так.

Сервис не хранит образы Windows, а лишь генерирует ссылки на их скачивание с сайтов Microsoft, в чем можно убедиться, проверив ссылку, по которой идет скачивание. Для примера выше она будет иметь вот такой адрес:

https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_Russian_x64v1.iso?t=1d243a53-2131-49e5-9060-585cf573579c&e=1655766177&h=2c81daa275b6670424c0ea1c7e74d9d558241f5face2fabf97e9957ff9e23456

Скачиваем у устанавливаем обновления Windows вручную

Даже если Microsoft перейдет к полной блокировке обновлений Windows для российских пользователей, выход, конечно, есть. Проще всего будет пользователям старых систем на Windows 7, для которых есть удобнейший оффлайн установщик обновлений UpdatePack7R2 от simplix, которым продвинутые пользователи пользуются много лет.

Пользователям Windows 10 и Windows 11 придется повозиться, но ради защищенной системы это стоит сделать. Для этого следует перейти на сайт Microsoft, в раздел журнала обновлений. Для Windows 10 это будет выглядеть вот так.

Далее нужно выбрать последнее обновление от 14 июня - KB5014699, и скопировать его название. Затем перейти в Каталог Центра обновления Майкрософт, ввести название нашего обновления в поиск.

Выбрать нужно обновление в списке и скачать его.

На моей системе обновление корректно скачалось без использования VPN.

Драйвера устройств

Что же касается драйверов для ваших устройств, то не помешает заранее скачать их с сайтов производителей и держать их на жестком диске, как в старые времена, когда интернет был дорого и медленен. Места они занимают совсем немного, а вы будете уверены, что при новой установке Windows не получите сюрприз от Microsoft в виде неработающей системы установки драйверов.

Похоже, что теперь для корректной работы Windows нам понадобится не только VPN-расширение в браузере, но и возможность настройки VPN-соединения в роутере для всего трафика вашего ПК и ноутбука. Для этого понадобится современный и качественный роутер, например, от TP-LINK. В Ситилинке роутеры от TP-LINK стали лидерами по популярности среди пользователей, и на первом месте модель TP-LINK Archer AX73.

На втором - TP-LINK Archer C80.

А на третьем, гораздо более доступная по цене модель TP-LINK Archer C54.

Пишите в комментарии, столкнулись ли вы с невозможностью загрузки образов или обновлений Windows?

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