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Начинающий пользователь ПК, получив первичные навыки по сборке компьютера и сделав первый апгрейд, очень часто обретает ложную уверенность в своих знаниях, которая может привести к очень печальным последствиям. Компьютер таким пользователям представляется как конструктор, который можно легко собирать и разбирать, а от многих ошибок спасает "защита от дурака", которая реализована во всех разъемах комплектующих ПК. На самом же деле в сборке компьютера существует множество подводных камней и тонкостей, о которых нужно знать.

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Я и сам прошел путь от начинающего пользователя, прочитавшего несколько статей в компьютерных журналах о сборке ПК, почувствовавшего себя "разбирающимся в компьютерах" и при этом умудрившегося в своем первом апгрейде с Pentium III на Athlon XP сколоть кристалл процессора, до опытного пользователя, собирающего и обслуживающего ПК всех своих друзей и родственников. Но несмотря на это, я постоянно ловлю себя на ошибках, которые допускаю по невнимательности и которые легко могут оставить меня без дорогих комплектующих.

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Например, купив GeForce RTX 3060 за огромные деньги - 70000 рублей, я вставил ее в ПК, не обесточив БП полностью, то есть на материнской плате в это время присутствовало дежурное питание. К счастью, все обошлось, но это было для меня хорошим уроком, что никогда нельзя терять бдительность при сборке ПК. И в этом блоге я хочу рассказать о самых опасных и роковых ошибках, которые легко оставят вас без дорогостоящего процессора, материнской платы или видеокарты, что будет крайне обидно, учитывая то, по каким ценам мы их сегодня покупаем.

Повреждение сокета процессоров Intel

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Одной из частых ошибок при сборке ПК, является повреждение очень хрупкого сокета процессоров Intel, состоящего из более чем тысячи микроскопических ножек-контактов. Повредить его можно элементарно, достаточно неаккуратно вставить процессор, задев контакты уголком процессора или пальцем.

Повреждение некоторых ножек, ответственных за подачу питания на процессор, может пройти без последствий, но сломанные ножки, которые передают сигналы и данные, приведут к неработоспособности ПК и даже порче процессора. Гораздо хуже, если пользователь пытается сам выправить помятые ножки, чем только усугубляет проблему. Исправить повреждение ножек довольно просто только для опытного мастера, со специальным оборудованием и возможностью заменить сокет на материнской плате целиком.

Повреждение текстолита процессоров Intel

То, что на процессорах Intel нет множества хрупких ножек, как на процессорах AMD, создает у начинающих пользователей ложную уверенность в их неуязвимости, однако это не так. Текстолит процессора довольно хрупок, а некоторые семейства процессоров Intel отличались настолько тонким текстолитом, что он иногда повреждался при установке системы охлаждения, например, на процессорах Skylake.

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Да и про новый сокет LGA 1700 есть уже довольно много сообщений, что процессоры в нем просто изгибаются. Повредить текстолит можно уронив процессор даже с небольшой высоты, поэтому к манипуляциям с ним стоит относиться с осторожностью, а устанавливая систему охлаждения, не перетягивать винты сильнее, чем нужно.

Повреждение ножек процессоров AMD

На новых процессорах AMD, например, Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X, контакт с сокетом осуществляется с помощью 1331 тонких и хрупких ножек. Повредить их можно как задев пальцем, так и уронив процессор на стол или просто неаккуратно вставляя в сокет. А если после этого начать выравнивать ножки без опыта и навыков, можно испортить процессор полностью. Включение процессора с погнутыми ножками может легко вывести его из строя, ведь помятые ножки обязательно коснутся друг друга. Поэтому устанавливать процессоры AMD в сокет нужно с крайней осторожностью.

Повреждение дорожек материнской платы

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Неаккуратное обращение с материнской платой часто ведет к повреждению тонких токопроводящих дорожек. Повредить их можно как отверткой, которая может соскочить при завертывании болтов крепления материнской платы или кулера, так и стойками на корпусе, к которым крепится плата. Очень часто начинающие пользователи царапают материнскую плату и повреждают ее дорожки при установке видеокарты, когда зубцы кронштейна крепления видеокарты упираются в материнскую плату.

Повреждение текстолита материнской платы, ведущее к повреждению дорожек

Довольно часто пользователи, устанавливающие материнскую плату в корпус и затем подключая к ней провода и ставя систему охлаждения процессора применяют излишнюю силу, изгибая и деформируя текстолит материнской платы. При этом возникают разрывы токопроводящих дорожек внутри слоев текстолита, и пользователь получает или полностью неработающую плату, или глючащую при определенных условиях работы. Поэтому обращаться с материнской платой нужно крайне аккуратно.

Лишняя стойка под материнской платой

Крайне опасна ситуация, когда стойки в корпусе не соответствуют отверстиям в материнской плате и одна из стоек упирается в текстолит, замыкая токопроводящие дорожки. Это чревато как глюками в работе, так и отказом ПК стартовать или даже приведет к выходу из строя материнской платы.

Избыток термопасты, попадающей в сокет

Некоторые пользователи от души заливают процессор термопастой, которая при установке кулера выдавливается в пространство вокруг процессора и затекает в сокет. Отмыть его потом будет крайне затруднительно, а компьютер будет глючить или вообще откажется стартовать.

Статическое электричество

Думаю, многие из вас слышали щелчки статического электричества, касаясь чего-нибудь металлического, особенно зимой, когда воздух в наших квартирах сухой, а мы носим синтетические свитера и джемперы. Подобный удар статикой может легко и бесповоротно повредить видеокарту или материнскую плату. Поэтому при работе в комплектующими снимаем синтетическую одежду и надеваем перчатки или заземляющий браслет, или, в крайнем случае, почаще касаемся металлических частей корпуса, снимая статику.

Слишком дешевый и слабый блок питания с мощными комплектующими

Очень часто при покупке комплектующих блок питания покупается "на сдачу", ведь он не влияет на FPS в играх. Начинающие пользователи часто смотрят только на ватты, указанные на корпусе блока питания, не учитывая то, что у качественных БП гораздо стабильнее напряжения, ниже пульсации токов, ниже нагрев и шум и выше КПД. Плюс к этому качественные БП обладают всеми видам защит, начиная от замыкания и заканчивая овервольтажом.

Дешевый блок питания, работающий с мощными комплектующими постоянно перегревается, за счет чего быстро высыхают и теряют свои свойства конденсаторы, которые используются обычно самого низкого качества и начинаются сильные пульсации токов, которые выводят из строя конденсаторы уже на материнской плате или видеокарте. В результате можно получить их "прогар" с полным выходом из строя.

Поэтому блок питания стоит выбирать очень тщательно и не экономить на нем. Лучше даже купить более мощную модель, чем нужно, в результате чего она будет работать вполсилы, заметно меньше греясь и шумя. Одним из косвенных показателей качества блока питания является сертификат 80 PLUS Gold. Дешевое и некачественное устройство просто неспособно обеспечить соответствие этому стандарту и он говорит об использовании в БП качественных компонентов. Одними из самых популярных моделей БП с сертификатом 80 PLUS Gold в Ситилинке стала вот эта тройка мощных моделей:

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB, мощностью 650 ватт.

Seasonic CORE GM-650 (SSR-650LM), с аналогичной мощностью.

И 750-ти ваттный Corsair TX750M.

Использование тяжелой видеокарты без упора

Видеокарты, несмотря на все уменьшающийся техпроцесс, кушают все больше электричества, что хорошо заметно по 6-й линейке видеокарт Nvidia: GeForce GTX 1060 потребляла 120 ватт, GeForce RTX 2060 - 160 ватт, а GeForce RTX 3060 - уже 170 ватт. Что уж говорить про более мощные GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, которые оснащаются просто монструозными системами охлаждения. За счет своего веса и длинны подобная видеокарта уже не может опираться только на кронштейн в корпусе и слот PCI-e и начинает провисать, заметно изгибаясь. А учитывая, что видеокарта имеет плотную пайку BGA и крупный GPU, то иногда даже небольшого изгиба достаточно для того, чтобы получить печально известный "отвал" и видеокарту, нуждающуюся в дорогостоящем ремонте.

Вот такие 10 самых опасных ошибок при сборке ПК я насчитал. Пишите в комментарии, какие еще ошибки вы знаете и случалось ли вам ломать комплектующие ПК при сборке?

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