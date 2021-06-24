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Если взглянуть на скриншоты "Рабочего стола", сделанные 10-15 лет назад, мы увидим множество ярлыков с утилитами, которыми постепенно перестали пользоваться и почти позабыли. Этот процесс происходит незаметно, сначала мы все реже запускаем утилиту, а в какой-то момент забываем ее установить и понимаем, что она больше не нужна. Я предлагаю вспомнить десятку самых популярных утилит, без которых раньше не обходился не один ПК, и которые сегодня оказались не нужны 99% пользователей.

Winamp

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Популярный медиаплеер Winamp царствовал на ПК почти десятилетие. Первый выпуск Winamp состоялся 7 июня 1997 года, и только к 2010-м годам онлайн-сервисы прослушивания музыки практически вытеснили подобные плееры с ПК пользователей. Для Winamp были созданы тысячи разнообразных "скинов", позволяющих сделать его непохожим на стандартный, а встроенная визуализация музыка просто завораживала.

Nero

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10-15 лет назад после установки Windows на ПК друзей и знакомых я доставал DVD-диск с предварительно отобранными и записанными утилитами и устанавливал множество программ, которые оказались совершенно ненужны сейчас.

Да и в DVD-дисках нужда практически отпала, и если фотограф или офисный работник выдает результаты работы записанными на DVD-диск, появляется проблема, где найти привод, чтобы прочитать его. Сегодня гораздо проще купить недорогой и емкий внешний жесткий диск, чем возиться с DVD-дисками.

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Одной из самых популярных программ для записи дисков была утилита-комбайн Nero. Nero умела практически все: записывать диски, делать резервное копирование, создавать обложки дисков, создание виртуальных дисков, редактировать аудио и воспроизводить любое видео.

Alcohol 120% и Deamon Tools

Но для создания и использования образов CD и DVD-дисков пользователи предпочитали утилиты Alcohol 120% или Deamon Tools. В те времена многие игры не шли без диска в дисководе, а в добавок снабжались защитой от копирования, поэтому Alcohol 120% или Deamon Tools были обязательны на ПК любого геймера.

Дефрагментаторы

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На ПК геймеров частенько встречались и дефрагментаторы жестких дисков, ведь в ту эпоху, когда не было быстрых SSD, скорость работы HDD была очень важна. Дефрагментаторы использовались совершенно разные - от встроенного в Windows, до навороченного UltraDefrag или Defraggler, а мне один раз удалось найти редкий дефрагментатор, который попросту очистил мне жесткий диск, и только после этого я "завязал" с регулярным дефрагментированием.

Download Master

Download Master и подобные менеджеры загрузок файлов из интернета были необходимы в то время, когда интернет был медленным и файлы иногда скачивались часами. Download Master позволял немного ускорить этот процесс, а в случае разрыва соединения докачать оставшийся кусок файла, а не начинать скачивание сначала.

ICQ

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Менеджер ICQ переживал 10 лет назад свой расцвет, а мы, пользователи, были безумно рады получить бесплатный способ общения со всем миром, тративший при этом минимум ресурсов и трафика интернета. Номер ICQ публиковался в профилях пользователей на форумах и позволял удобно и оперативно связаться с человеком. Сегодня ICQ вытеснили Telegram, Viber или WhatsApp, позволяющие не только отправлять текстовые сообщения, но и осуществлять аудио и видео звонки, но того ощущения удобства, что давал ICQ, у них уже нет.

ACDSee

С просмотрщиками картинок у меня связан забавный парадокс, стандартный просмотрщик картинок Windows XP и 7 в свое время мне не нравился и я заменял его на ACDSee, а теперь возвращаю стандартный просмотрщик Windows 7 в Windows 10 и понимаю, какой он шустрый и удобный. Но картинки, как и музыка, по большей части перешли в онлайн и "навороченный" просмотрщик на ПК, такой как ACDSee, стал попросту не нужен.

K-Lite Codec Pack

Обязательным на любом ПК, на котором смотрелись фильмы, был набор кодеков K-Lite Codec Pack. Этот набор не только позволял открывать любые видеофайлы, но и имел очень удобный плеер. Сегодня Windows 10 "из коробки" умеет открывать практически любые видеофайлы, а киноманы предпочитают плееры с встроенными кодеками, такие, как VLC.

Adobe Flash Player

Обязательным делом после установки Windows долгое время была установка мультимедийной платформы Adobe Flash Player, нужной для многих игр и работы браузеров. Adobe Flash Player постоянно фигурировал в атаках вредоносного софта, так как имел много уязвимостей, и сегодня удаляется из Windows 10 принудительно.

The Bat

Программы для работы с электронной почтой The Bat или Mozilla Thunderbird одно время были почти у каждого офисного работника, ведь они заметно облегчали работу с почтой. Сегодня ими пользуются не часто, ведь многие функции почты взяли на себя мессенджеры в наших смартфонах. Но найти им применение можно и сегодня, например, выгрузить все важное содержимое своего почтового ящика на диск, оффлайн, на случай его кражи.

Итоги

Думаю, каждый из читателей нашел в этом списке утилиты, которыми пользовался 10-15 лет назад. Но прогресс не стоит на месте, и еще через 10 лет мы уже будем с ностальгией вспоминать утилиты и софт, которыми пользуемся сейчас.

Пишите в комментарии, какие еще утилиты добавили бы вы в этот список?