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В первой части блога мы вспомнили лучшие игры жанра Action/RPG, разработка которых началась после бешеного успеха игры Diablo II, заложившей каноны жанра и имеющей огромную армию фанатов даже сейчас, спустя почти 20 лет. Запрос на подобные игры у игроков был очень высок и почти каждая игра этого жанра в свое время становилась очень популярной, пусть и на небольшой срок.

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А некоторые и сейчас играются очень живо и азартно, ведь один из плюсов жанра Action/RPG - высокая степень реиграбельности. Вы можете проходить игру персонажем с радикально отличающимся стилем боя, а огромное количество ценного лута дает возможность гибко улучшать его возможности. А вот самую редкую броню и оружие можно даже не встретить за одно прохождение игры и чтобы собрать сет, дающий суперсилы, придется ходить на боссов снова и снова.

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Давайте вспомним еще несколько игр жанра Action/RPG, которые смогут доставить вам немало приятных часов при прохождении в ожидании Diablo II: Resurrected.

Divine Divinity

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Игра Divine Divinity, созданная студией Larian в 2002 году, в России получила название «Divine Divinity. Рождение легенды» и стала первой игрой в серии отличных RPG. Выбрав в начале игры один из трех классов: воин, маг или бродяга, вы приступите к целой серии интересных квестов, приключений и азартных сражений в фэнтезийном мире Ривеллона. Divine Divinity играется более спокойно и неторопливо, чем Diablo II, а квесты более разнообразны и часто отличаются от банальных "пойди туда-то и убей того-то".

Делает игру уникальной и система перестановки предметов с места на место, которая иногда очень удачно используется в квестах, а также возможность торговли практически с каждым NPC. Графика Divine Divinity - тщательно прорисованная классическая спрайтовая изометрия, придется по душе игрокам, заставшим и полюбившим игры 1990-х годов.

Магия крови

Магия крови - игра от российской студии Skyfallen Entertainment, выпущенная в 2005 году и имеющая английское название Dawn of Magic. В этой игре сделан упор на магию и классических боевых персонажей создать не получится, но магия в игре настолько обширна и интересна, что перекрывает этот минус. В игре существует 12 школ магии с возможностью комбинации заклинаний друг с другом и их усиления с помощью мастерства, рун, предметов, татуировок и изменения внешности персонажа.

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Внешность персонажа по ходу игры радикально меняется, приобретая довольно причудливые формы и заметно влияя на силу заклинаний. Игра имела отличную для своего времени графику с проработанными яркими спецэффектами, запоминается и уникальное звуковое сопровождение игры. Магия крови пришлась по душе отечественным игровым изданиям и игрокам, а вот зарубежные поставили игре довольно низкие оценки.

Shadows: Heretic Kingdoms

Игра Shadows: Heretic Kingdoms была разработана в 2014 году небольшой компанией Games Farm. В игре вам предстоит примерить шкуру демона Пожирателя, которым вы будете захватывать души смертных и переходить из теневого мира в реальный, управляя своим новым рабом-подопечным, который может быть как магом, так и воином или лучником, что очень разнообразит игровой процесс.

Графика в Shadows: Heretic Kingdoms очень напоминает Diablo III, а вот квесты более разнообразны и сложны, делая игру более близкой к обычным RPG. Игра могла бы стать убийцей Diablo, по крайней мере Diablo III, но этому помешал скудный бюджет и невозможность небольшой студии Games Farm довести все интересные задумки до идеала.

The Incredible Adventures of Van Helsing

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The Incredible Adventures of Van Helsing - игра от студии NeocoreGames, выпущенная в 2013 году, в которой вам придется играть за Ван Хельсинга, охотника за нечистью. В мире игры можно использовать как магию и традиционное холодное оружие, так и огнестрельное, что делает ее похожей на разновидность стимпанка. Ван Хелсингу будет помогать разговорчивый призрак Леди Катарины, делая игру заметно интереснее и веселее.

Плюсы игры - отличный сюжет и диалоги, интересный мир и монстры, а минусы - небольшой бюджет и низкая реиграбельность, ведь заново ее придется проходить опять за персонажа Ван Хельсинга. Игра получила средние оценки игроков и игровых изданий, но способна увлечь на неделю-другую любителя жанра.

Wolcen: Lords of Mayhem

Wolcen: Lords of Mayhem - самая свежая игра в нашем списке, разработанная в 2020 году студией WOLCEN Studio. В игре нет классических классов, а развивать персонажа помогут скиллы, выбиваемые из монстров(!) и покупаемые у торговцев(!!), а также - разнообразнейшая экипировка. Основные показатели персонажа - ярость, энергия и выносливость, повышая которые, вы получите доступ к мощным атакам, заклинаниям и способности уворачиваться от ударов. Wolcen: Lords of Mayhem - в первую очередь слешер и только во-вторую - RPG, отлично подойдет игрокам, которые хотят сражаться с ордами монстров, а не читать диалоги и описания квестов.

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons - самая позитивная игра из нашей подборке, разработанная студиями Mojang Studios и Double Eleven в 2020 году. В игре не будет мрачной атмосферы и жутких монстров, но будет привычный многим игрокам мир Minecraft, созданный из кубиков, только с видом сверху. Привычного дерева прокачки в игре нет, а очки, полученные за уничтожение монстров, вы будете вкладывать в экипировку, заметно усиливая ее. При продаже экипировки очки возвращаются и их можно вложить заново. Minecraft Dungeons - довольно короткая игра, но способна подарить пару приятных вечеров игрокам, которые уже прошли все "убийцы" Diablo.

Игры, похожие на Diablo, способны увлечь на много часов и рев монстров и звуки заклинаний способны свести с ума членов семьи, если у вас нет наушников. Хорошие наушники, а еще лучше - гарнитура с микрофоном, подарит вам качественный звук, изолировав от звуков внешнего мира, а также даст возможность общаться с друзьями при кооперативном прохождении игр.

Одна из самых популярных гарнитур в Ситилинке - SVEN AP-U980MV, имеет поддержку многоканального звука 7.1, USB-подключение, подсветку и регулятор звука на проводе.

Гарнитура A4TECH Bloody G520S имеет более строгий дизайн с преобладанием серого цвета, более демократичную цену и функцию активного шумоподавления.





Пишите в комментарии, какие игры, похожие на Diablo, понравились вам больше всего?