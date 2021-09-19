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Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected

Выход обновлённой версии игры Diablo II намечен на 2021 год и судя по всему, она будет неплоха. Давайте вспомним лучших "убийц" Diablo, с которыми ей придется бороться за внимание игроков.
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Игра Diablo II вышла уже более 20-ти лет назад, в 2000 году и проложила те рельсы, по которым идет развитие игр жанра Action/RPG и в наши дни. Почти каждая игра этого жанра перед выходом начинала гордо именоваться "убийцей" Diablo, но только пара из них заслужили этот титул. Секрет популярности Diablo II и других подобных игр в том, что они позволяют быстро начать изничтожать монстров, за пару минут ознакомившись с интерфейсом, начальными механиками боя и полностью погрузиться в игровой процесс.

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Если серьезные RPG с видом сверху, такие, как Divinity: Original Sin или Pillars of Eternity, требуют от игрока читать тысячи строк теста и делать сложный выбор в квестах, то в Diablo-подобных играх все просто - с каждым уровнем у вашего героя все больше интересных специализаций, с помощью которых нужно разбираться с ордами разнообразных монстров. Не дают заскучать и быстро меняющиеся локации, но самое главное - обильный лут, выпадающий с монстров и боссов. Diablo научила игроков охотиться за комплектами ценного снаряжения и это не надоедает и в 2021 году.

Nox

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Давайте вспомним лучшие игры этого жанра, которые приносили в жанр что-то новое и могут увлечь игроков надолго и сегодня, и начнем со самых древних. Например, с игры Nox, вышедшей в 2000 году из-под пера студии Westwood Studios. Игра имела неплохую для своего времени графику, а некоторые механики, такие, как долгое чтение заклинаний или вероятность не увидеть монстров за препятствием, делали игровой процесс очень реалистичным. Но малое количество игровых классов и слишком короткая сюжетная компания не позволили ей сместить с трона Diablo II.

Dungeon Siege

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Игру Dungeon Siege разработала студия Gas Powered Games в 2002 году и она сразу привлекла внимания игроков отличной 3D-графикой, что было свежим решением в Action/RPG с видом сверху в то время. Добавьте к отличной графике огромный бесшовный мир, в котором можно было путешествовать без подзагрузок, неплохой сюжет, контроль над несколькими персонажами и прекрасную музыку Джереми Соула, писавшего музыку для игр The Elder Scrolls и вы получите рецепт одной из лучших игр жанра Action/RPG.
Удалось ли Dungeon Siege стать "убийцей" Diablo? Скорее нет, чем да, но игра однозначно заслуживает места рядом с ней.

Sacred

В 2004 году студия Ascaron Entertainment выпустила игру Sacred, которая наконец-то дала игрокам "убийцу" Diablo, в которой можно было "зависнуть" на несколько долгих недель. Это позволял огромный мир игры, состоящий из нескольких радикально отличающихся зон и выбор из шести разных персонажей, дающих возможно пройти игру совершенно по-другому. А вот графикой игра не блистала, хотя и рисовала добротные изометрические пейзажи с отрендеренными героями и монстрами. Но в 2004 году игрокам уже хотелось полного 3D.

Titan Quest

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В 2006 году студия Iron Lore Entertainment закончила работу над игрой Titan Quest, которой однозначно получилось стать "убийцей" Diablo. Titan Quest могла похвастаться отличной графикой и физикой, огромным игровым миром, сотнями монстров, тысячами предметов экипировки и качественным сюжетом. Главная изюминка игры - отлично проработанный сеттинг древнегреческих мифов, нечасто встречающийся в играх. Titan Quest стала чрезвычайно популярной и задала новую планку в жанре, а последнее обновление, Atlantis, вышло аж в 2019 году.

Torchlight

Не всем нравится играть в Action/RPG на превозмогании, условных рефлексах и с пальцами, ноющими от десятков тысяч кликов. И в 2009 году студия Runic Games разрабатывает "легкую" игру Torchlight, которой удалось не только значительно расширить аудиторию игроков, любителей Diablo-подобных игр, но и принести в жанр юмор и фан, которые присутствуют как в квестах, так и во внешнем виде некоторых монстров. Игра имеет симпатичную мультяшную графику, которая подчеркивает несерьезность происходящего, а насчет того, стала ли она "убийцей" Diablo - она и не пыталась им стать.

Path of Exile

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В 2013 из-под пера студии Grinding Gear Games выходит игра, которой тоже удалось стать "убийцей" Diablo. Это Path of Exile - многопользовательская Action/RPG, превзошедшая все прочие Diablo-подобные игры во всем: в графике, азарте игрового процесса, сложности прокачки героя. А самое приятное - Path of Exile бесплатна и можно прямо сейчас зайти на ее страничку Steam и погрузиться в мрачный и суровый фентезийный мир.

Grim Dawn

Казалось бы, следующей Diablo-подобной игре, для того, чтобы завоевать сердца игроков, предстоит сделать невозможное, ведь нужно будет одновременно в чем-то превзойти тройку лучших игр: Diablo II, Titan Quest и Path of Exile. Но это произошло, когда в 2016 году компания Crate Entertainment заканчивает разработку игры Grim Dawn на движке игры Titan Quest. И разработчикам это удалось - Grim Dawn отличает мрачная атмосфера темного фэнтези, обреченного, погибающего мира людей, а дополняет это отличная графика, захватывающий сюжет, разнообразные жуткие враги, часть из которых приходит из потусторонних миров. Все отлично в Grim Dawn и с балансом, прокачкой героя и огромным количеством лута, выбиваемого из монстров.


Главный инструмент для шинкования монстров в Diablo-подобных играх - качественная игровая мышь с надежными кнопками, удобной формой и отличным позиционированием. Например, Logitech G102 LightSync Black из Регарда. Мышь имеет шесть клавиш и разрешение сенсора 8000 dpi.

А очень похожая на нее Logitech G305 имеет разрешение сенсора в 12000 dpi, но связь с ПК осуществляется не по USB, а по радиоканалу, что дает вам полную свободу от проводов.

Неплохие беспроводные мыши выпускает компания A4Tech, например, Bloody R7 Black. Разрешение сенсора у этой модели ниже, 3200 dpi, но и цена более доступна. Мышь имеет восемь клавиш и специальное покрытие, которое не дает руке скользить и интересный дизайн.


Итоги

На этих семи отличных играх претенденты на трон Diablo не заканчиваются и в следующем блоге мы вспомним еще несколько игр, достойных вашего внимания. Пишите в комментарии, играли ли вы в Diablo и Diablo II и какие игры жанра Action/RPG с видом сверху нравятся вам больше всего?


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Теги

подборка игры rpg path of exile лучшие diablo ii grim dawn titan quest игровые мыши diablo ii: resurrected
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