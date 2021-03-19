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5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5

Первые тесты DDR5 разочаровывают, а цены на DDR4 начали резко расти. Похоже, настал последний момент для покупки ОЗУ по нормальной цене и на долгое время.
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Читая комментарии на нашем форуме, а также под видео на YouTube, посвященным апгрейду и выбору компьютерного "железа", я все чаще стал встречать комментарии типа "Вот выйдет DDR5, тогда и проапгрейжусь" или "Какой сейчас смысл делать апгрейд, ведь DDR4 уже устарела".

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Доля истины в таких комментариях есть, но пандемия коронавируса COVID–19, отчасти спровоцированный ею дефицит полупроводников, и первые тесты памяти DDR5 показывают, что комментаторы сильно ошибаются во времени прихода DDR5 на рынок, а также в ее производительности и цене.


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Но обо всем по порядку, и сейчас я приведу вам пять причин для срочного апгрейда ОЗУ, если вы его планировали, прямо сейчас, в марте 2021 года.

Причина первая - цены на DDR4 начали расти

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В блоге "Мои впечатления от использования быстрых 32 Гб ОЗУ DDR4 в бюджетном компьютере в течение года" я упомянул стоимость хорошего комплекта DDR4 памяти в начале 2020 года, и в начале 2021 года, выяснив, что цена весь год стояла на месте. Я сравнил популярные у оверклокеров модули CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC и Crucial Ballistix Black BL16G30C15U4B, двухранговые, с частотой 3000 МГц и CL 15, легко берущие частоты в 3600-3800 МГц на современных платформах.



Но дефицит микрочипов коснулся не только процессоров и видеокарт, но и SSD-накопителей и оперативной памяти. Пока еще в Регарде цена на ОЗУ в среднем держится на уровне начала марта, но в других популярных магазинах модули Crucial Ballistix Black BL16G30C15U4B уже стоят 7790 рублей и выше! Подорожание ОЗУ и SSD, о котором аналитики писали в январе-феврале 2021 года, набирает обороты, и это только начало.

Причина вторая - скорости DDR5-4800 разочаровывают

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Китайская фирма Longsys протестировала модули DDR5-4800 на платформе Intel Alder Lake, и получила вот такие результаты - около 28% прироста скоростей чтения и записи по сравнению с модулями DDR4, частота которых не указана, указан только тайминг CL, равный 22. Но, судя по скоростям, использовались модули DDR4 2400 МГц.



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Скорости совсем не впечатляют, для примера я дам скриншот своих модулей CRUCIAL Ballistix Sport LT AES, работающих на частоте 3400 МГц, с CL 16.



Причина третья - чудовищно высокие тайминги и латентность DDR5



Но для нас, геймеров и энтузиастов оверклокеров, важна не только пропускная способность памяти, но и ее тайминги и латентность. Низкая латентность очень важна в новых играх для плавного видеоряда и быстрого отклика системы, особенно при игре на высокогерцовых мониторах. И вот тут у первой волны DDR5-4800 все просто ужасно. Формула таймингов составляет 40-40-40-77, а латентность имеет пугающую величину в 112.1 нс.

Энтузиасты, разгоняющие и настраивающие ОЗУ, бьются за каждую наносекунду латентности, и цифра выше 100 нс отпугнет многих. Конечно, появятся и более быстрые модули DDR5 с низкими таймингами, но ждать их придется еще долго. 

Причина четвертая - время перехода на DDR5 будет дольше, чем ожидалось



Когда появились первые сообщения о памяти стандарта DDR5 и сроках ее массового внедрения, полупроводниковой индустрии еще не коснулась ни пандемия коронавируса COVID–19, ни дефицит микрочипов. Уже к 2022 году SK hynix прогнозировала захватить 10% рынка ОЗУ с DDR5, но судя по всему, эти планы под большим вопросом. Дефицит микрочипов только нарастает и можно сказать, что DDR5 не повезло со временем прихода на рынок.

Причина пятая - цены на DDR5 могут быть очень высоки


За последний год мы получили уже много "бумажных" анонсов процессоров и видеокарт, которые невозможно купить или которые стоят целое состояние, и первые выпуски модулей DDR5 может постигнуть та же судьба. ОЗУ всегда была на последних местах при распределении бюджета на апгрейд, ведь ее вклад в производительность компьютера не так заметен, как у процессора или видеокарты. 

И высокая цена актуального комплекта ОЗУ может заставить многих попросту отложить апгрейд до лучших времен. Новинки на рынке электроники всегда стоят дорого, а в сочетании с дефицитом могут стать и вовсе не рациональной покупкой. Ну а если еще и скакнет курс валют, то DDR5 может превратиться в роскошь, какой стали сейчас видеокарты.


Что делать?

Если вас не устраивает объем ОЗУ на вашем ПК и вы планировали ее апгрейд, то лучше не "тянуть" и сделать его прямо сейчас. 16 Гб памяти двумя модулями пока хватает для игрового ПК, и это самый популярный объем. Что касается частот и таймингов, то тут нужен особый подход. Если вы не боитесь заняться разгоном ОЗУ и подбором таймингов, то для вас будут оптимальны модули Crucial Ballistix Red (BL8G30C15U4R) с частотой 3000 МГц и CL 15.



Если вы хотите просто поставить ОЗУ и не лезть в настройки, то Crucial Ballistix (BL8G36C16U4B) с частотой 3600 МГц и CL 16 - ваш выбор.



Но учитывая, что 16 Гб уже "впритык" для современных систем, я бы рекомендовал брать сразу 32 Гб ОЗУ для апгрейда на 3-4 года вперед.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу роста цен на ОЗУ и перспектив DDR5?




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ddr4 ddr5 дефицит озу цены апгрейд выбор crucial ballistix
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