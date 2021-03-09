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Настраиваем две независимых Windows 10 на одном ПК для абсолютной надежности и безотказности

Вам нужно срочно делать важную работу на ПК, а Windows отказывается загружаться? Это одна из самых страшных ситуаций в IT-сфере и сейчас мы настроим ПК так, чтобы избежать ее.
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Пару дней назад я работал на ПК, дописывая статью, которую надо было сдать через несколько часов и ничего не предвещало беды. Решив устроить отдых, я сохранил статью, и кликнул на давно торчащий в трее, раздражающий значке обновлений Windows 10. Мои постоянные читатели, знающие мое отношение к обновлениям Windows 10, наверняка удивились.
Да и я сам не понял, что заставило меня сделать это - то ли черт дернул, то ли прочитал за последнее время слишком много блогов Вадима Стеркина, рассказывающих, как хорошо все устроено в Windows 10, и призывающих хороших мальчиков никогда не отключать обновления.

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Но была еще одна причина - меня за последнее время достал распространенный баг, при котором на рабочем столе появляются "призраки" удаленных файлов. На него жаловались и наши форумчане, в ветке конференции о Windows 10.


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Баг этот уже был исправлен в билде 21322 Windows 10 Insider Preview, и я надеялся, что исправление уже может прилететь и на обычную  Windows 10 Pro. А еще один баг, выражающийся в "фризах", длящихся от 1 до 5 секунд при сохранении картинок с сайтов, уже просто выводил из себя. Windows 10 версии 20H2 отработала у меня всего полгода и уже стала напрашиваться на переустановку. Полгода - это средний срок жизни Windows 10 на моем ПК, и я уже писал об этом в блоге "Мнение: 7 причин переустанавливать Windows раз в полгода".



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Я наивно понадеялся, что обновление сможет решить эти проблемы, нажал "Обновить и перезагрузить", и пошел за кофе. Вернувшись, я увидел висящую надпись "перезагрузка" и решил подождать, но после 10 минут ожидания стало понятно, что у Windows 10 для меня заготовлен сюрприз. После принудительной перезагрузки я увидел экран с бесконечной загрузкой Windows 10. Недописанная статья и куча важных вкладок в браузере - все осталось там, за бесконечно крутящимся значком загрузки Windows.




После получаса возни с загрузочными флешками и 20-ю перезагрузками мне удалось войти в Windows и откатить злополучное обновление, но это уже тема для отдельного блога, а для меня это стало очередным уроком, что обновления Windows 10 в таком виде, в котором они существуют сейчас -  зло, которое опаснее для пользователя, чем уязвимости и баги, которые они фиксят.
И уроком, что нужно иметь актуальную запасную ОС, всегда готовую к работе и имеющую доступ к вашей рабочей информации и браузеру.

Выбор носителя

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В моем случай сбой был некритичным, так как вся информация на SSD была доступна с загрузочной флешки. А вот случись отказ SSD с крахом файловой системы, то последствия были бы куда печальнее. Надо заметить, что раз в день у меня создается бэкап важных файлов на отдельный диск, но делается он вечером, и есть вероятность потерять всю дневную работу при сбое.

Поэтому, в идеале, запасную ОС надо ставить на отдельный накопитель, желательно на SSD. У многих пользователей ПК при апгрейдах освобождаются SSD небольшого объема, на 120-250 Гб, и вот такой SSD идеально подойдет на роль носителя запасной Windows.



Если SSD только один, но в связке с HDD - это тоже вполне рабочий вариант, но под запасную Windows надо выделить дополнительный небольшой раздел, и ниже я расскажу почему. Конечно, на работу Windows 10 на HDD в 2021 году больно смотреть, но ради надежности можно потерпеть, или выбрать запасной ОС Windows 8.1, которая работает на HDD вполне сносно.

С другой стороны, бюджетные SSD сегодня стоят копейки, и вполне можно позволить себе дополнительный SSD для безотказности ПК, например - SmartBuy Revival 3 на 120 Гб.



Самый худший вариант по надежности - один накопитель, разделенный на два раздела для разных Windows, но даже такой вариант поможет вам избежать многих проблем и усилить безотказность системы.

Настройка файловой системы

У меня сейчас в ПК имеются два SSD, на 120 Гб и 1 ТБ, и жесткий диск на 2 ТБ под файлы. SSD на 120 Гб используется для основной Windows, на втором SSD выделен раздел в 48.8 Гб под запасную Windows.


Системы абсолютно независимы и, чтобы загрузиться в другую - надо вызвать меню загрузки в BIOS. Но в таком виде вторая Windows, сейчас расположенная на диске H:\, уязвима не только для вирусов, троянов и шифровальщиков, но и для действий пользователя или сбоев основной Windows. 


Есть просто решение проблемы - убрать букву у логического диска, в данном случае - у H:\. И диск станет недоступен для обычных программ и распространенных вредоносов. Убираем букву и диск исчезает из системы.



То же самое стоит проделать и в запасной Windows, убрав букву у логического диска основной ОС.

Синхронизация программ и данных



А вот папки, в которых будет вестись работа, надо сделать общими для обеих систем. Для этого можно просто изменить расположение системной папки "Изображения", к примеру, с SSD диска С:\ на HDD E:\, в моем случае. И при перезагрузке в запасную Windows вы увидите свои скриншоты на обычном месте.

Набор софта в обеих системах должен обеспечивать возможность сразу начать работу. А главное на сегодня - браузер, нужно синхронизировать. Синхронизировав историю, вы сможете быстро восстановить рабочую сессию.


Выбор версий Windows и настройка запасной Windows



Здесь все на ваш вкус, но лично мне уже дискомфортно "перепрыгивать" из Windows 10 в Windows 7. Уж слишком разные они стали за последние годы, и сравнение в удобстве использования явно не в пользу Windows 7. Запасная Windows должна быть сразу готова к работе, поэтому автоматические обновления должны быть отключены. Обновлять будете периодически, когда будет время.

Я бы рекомендовал поставить две одинаковые версии Windows для максимального комфорта, чтобы вас не отвлекало ничего, ни изменение ссылок в меню "Параметры", ни даже другие кнопки на панели задач.

Итоги



В итоге мы получаем систему с абсолютной стабильностью. Чтобы ни случилось в основной - от сбоя Windows, до заражения трояном или даже отказа SSD, вы в течении пары минут можете перезагрузиться в резервную Windows и продолжить работу. Очень важно и то, что обе ОС независимы от файловой системы друг друга и программы в них не будут видеть то, что им не нужно. И трояны и шифровальщики не доберутся до дублирующей ОС.

Осталось только грамотно настроить бэкап, чтобы все важные файлы сохранялись в общее место, и отключить "Быстрый запуск" в Windows 8.1 и Windows 10, который уже много лет любит лезть в файловые системы параллельных ОС и делать CHKDSK.

Пишите в комментарии, сталкивались ли вы с отказом Windows в самый неподходящий момент? И как настраиваете систему для надежности и безопасности?




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ssd windows 10 безопасность гайд настройка dualboot smartbuy revival 3
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