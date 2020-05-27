Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
Все мы читали на форумах истории пользователей, которые хвалятся тем, что не переустанавливали Windows с 2015 года, сменив при этом три-четыре совершенно различных конфигурации компьютера.
К таким историям нужно относится с известной долей скепсиса.
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Да, Windows в простом компьютере, с минимумом программного обеспечения и драйверов, может спокойно оставаться годами практически в первозданном виде. Но на ПК компьютерного энтузиаста и геймера, который устанавливает много игр, специфических программ и часто меняет драйвера на комплектующие, сохранить Windows в идеальном состоянии намного сложнее.
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Зачастую активные пользователи компьютеров ставят программы из сомнительных источников, а игры скачивают с запрещенных торрент-трекеров, что подвергает их системы дополнительному риску.
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Результатом такого обращения с компьютером становится ситуация, что рано или поздно Windows перестает работать как надо, появляются сбои и "глюки", устранить которые практически невозможно.
Самым простым и действенным вариантом в этих случаях является бэкап всех важных данных и переустановка Windows. Зачастую это получается и намного быстрее, чем устранить даже одну редкую ошибку.
Но как понять, что пришло время переустанавливать Windows? Давайте разберемся и выделим главные признаки, по которым можно понять, что время переустановки пришло.
Масштабное вирусное заражение
Часто бывает так, что одна попавшая в систему вредоносная программа открывает ворота для других и антивирусная проверка показывает множество вирусов, троянов и подозрительных программ.
У многих не особо продвинутых пользователей компьютеры постоянно кишат разнообразными программами разной степени вреда, начиная от навязанных браузеров и заканчивая майнерами криптовалют и троянами, превращающими их компьютер в часть ботнета.
Можно запустить на таком компьютере несколько антивирусных программ, одну за другой, и вычистить всю "заразу" из автозагрузки, но никакой 100% гарантии того, что в компьютере не осталось троянов, не будет.
Нужно понимать, что антивирусы реагируют на уже известные угрозы, которые есть в их базе, а новый или редко встречающийся вирус может спокойно функционировать и при включенном антивирусе.
В такой ситуации гораздо надежнее будет переустановить Windows, заранее сохранив всю важную информацию. А после переустановки важно сменить все пароли, ведь они могут быть скомпрометированы.
Непонятные массовые ошибки и "глюки"
Иногда система начинает "глючить" и сбоить практически постоянно, вываливаясь в BSOD или выдавая ошибки приложений. Иногда это проявляется в том, что игры просто "вылетают" без сообщений об ошибках.
Если к этому присоединяются специфические ошибки Windows 10, типа зависающего меню "Пуск", проблем со звуком и сетью или сбоев после установки обновлений, то пользоваться компьютером становится просто невыносимо.
Поиск решений на формах обычно сводится к формальному совету запустить "sfc /scannow" и, как правило, это не помогает.
Коварность таких сбоев состоит еще и в том, что они очень напоминают аппаратные ошибки. И единственным способом убедиться, что у вас "глючит" - софт или железо, является переустановка Windows.
И если после переустановки проблемы пропали, то поздравляю, вы легко отделались. Ведь если они остались, то проблемы гораздо серьезнее и надо проверять на сбои материнскую плату, оперативную память и накопители.
Замедление работы и увеличение Windows в объеме
А иногда бывает так, что Windows установлена уже очень давно и работает без сбоев, но скорость ее работы и отзывчивость на действия пользователя оставляет желать лучшего.
Такая система очень долго загружается и долго выключается. В работе самой системы постоянно возникают задержки, папки и окна открываются не сразу, несмотря на наличие SSD.
Вдобавок к этому система начинает пожирать место на системном диске, вместе с папками пользователя раздуваясь до 50 и более гигабайт. А Windows, как правило, установленна у нас с вами на недешевые SSD-накопители, где ценен каждый гигабайт.
Чистка такой системы программами типа CCleaner может не только не помочь, но и навредить. Особенно опасна так называемая "чистка реестра".
В такой ситуации самым действенным методом будет переустановка Windows с предварительным сохранением важных пользовательских файлов.
Мне кажется, я смог описать вам основные причины, когда вашему компьютеру требуется переустановка Windows. Но если вы с чем-то не согласны или знаете еще причины для переустановки, то пишите в комментарии.
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