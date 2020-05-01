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Итак, вы решились на переустановку Windows. К этому могут привести многие причины - захламленность старой Windows, заражение вирусами, желание получить новые функции. А также, покупка нового железа, для которого лучше установить Windows "с нуля".

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У каждого из нас существует свой набор программ, драйверов и специфических настроек Windows. В самом простом варианте достаточно установить человеку Windows 10 и добавить "Одноклассники" в закладки браузера EDGE.

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Такая переустановка выполняется проще простого, особенно если этот компьютер не игровой. Займет она от силы 15-25 минут.



И совсем другое дело, если у вас установлено много серьезных программ с кучей настроек, множество игр с сохранениями, софт для контроля и управления компьютерными комплектующими, криптокошельки, несколько браузеров с множеством аккаунтов, требующих подтверждения двухфакторной авторизации.

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В этом случае установка Windows с последующей установкой и настройкой программ может затянуться на несколько часов, а то и на весь день.



Мне приходится действовать именно по второму сценарию и поэтому я разработал для себя несколько правил, действуя согласно которым, можно серьезно облегчить себе жизнь.





Правило первое - всегда делаем бэкап старой Windows



Никогда не предугадаешь, зачем может понадобится вернуться в старую Windows, но иногда это архиважно.

Бывает, что в браузере был сохранен пароль от важного аккаунта, который потом благополучно забылся. Или на "рабочем столе" лежал файлик 123.txt с важной информацией.

Да даже потерять сохранения от The Elder Scrolls V: Skyrim, который вы проходили месяц, будет мучительно больно.

Поэтому всегда делаем снимок образа старой системы, делается он за несколько минут, а может избавить от многих неприятностей.

Делается он просто, в панели управления нужно зайти в "Историю файлов" (на разных версиях Windows этот пункт перемещался в разные места), и зайти в "Резервная копия образа системы".

Далее - "создание образа системы". Выбирайте место для хранения архива и сохраняем его.

Результатом работы архивации будет образ системы лежащий в папке WindowsImageBackup.

Это образ можно будет не только заново "накатить" на системный диск, но и подключить в виде отдельного диска в "управлении дисками".





Правило второе - заранее подготавливаем все драйвера и дистрибутивы программ



Гораздо проще скачать все драйвера и дистрибутивы ваших программ, когда вы еще находитесь в старой системе и можете посмотреть их версии. Иногда наличие особой версии программы критически важно, а вспомнить ее после удаления не удается.

То же самое и с драйверами, по крайней мере на видеокарту лучше заранее скачать нужный вам драйвер, а не тот, который выкачает и установит Windows 10.





Правило третье - делаем образ только что установленной системы





После того, как мы установили Windows, крайне желательно, ничего в ней не трогая, сделать образ системы. Весить он будет совсем немного, в районе 20 ГБ, но может очень помочь если что-то при установке Windows пошло не по плану. Например - конфликт антивируса, когда его никак не удалишь. Заражение вирусами из дистрибутива программы и т.д.



Вам не придется терять время на переустановку Windows еще раз, а достаточно будет просто развернуть образ со свежеустановленной системой.





Правило четвертое - делайте образ настроенной системы





После того как вы установили и настроили все нужные программы, сделайте образ системы еще раз. Это будет самый важный бэкап системы, ведь развернув его, мы сразу попадаем в чистую, свежеустановленную Windows. Весить этот бэкап будет уже побольше, чем первый, в зависимости от установленных программ на системном диске.





Правило пятое - синхронизируйте настройки программ в облако, если это возможно





В наши дни все больше программ предлагают облачную синхронизацию параметров. Особенно удобно это в случае с браузерами. Все ваши закладки, расширения и пароли автоматически подтянуться из облака при включении синхронизации.

Однако, все подтверждения двухфакторной синхронизации придется делать еще раз, что не очень удобно.





Бонус для пользователей Mozilla Firefox

Для пользователей браузера Mozilla Firefox у меня есть приятная новость. Небольшая утилита MozBackup-1.5.1-ru может делать бэкап вашего профиля и восстанавливать его в новой Windows или на новом компьютере так, как будто вы просто закрыли браузер и открыли его снова. Все двухфакторные авторизации и cookies останутся на своем месте.



Хоть утилита давно не обновлялась, она прекрасно работает и со свежими версиями Mozilla Firefox.



Запускаем утилиту. Выбираем "Сохранить".



Выбираем default-realease профиль для сохранения.









Выбираем компоненты которые надо сохранить.





После можно восстановить профиль в три клика мышью в новой Windows.







А вы как часто переустанавливаете Windows и есть ли у вас свои секреты быстрой и надежной переустановки?







