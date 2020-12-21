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Любой бизнес – это, прежде всего, люди, проверенные годами высококлассные специалисты, сплочённые единой целью. Именно такие и собрались в «Компео». До недавних пор все они работали в одной некогда широко известной компьютерной фирме, пока в ноябре прошлого года не решили создать свой собственный, ни от кого не зависящий, проект, который охватывал бы все сферы современной торговли компьютерной техникой: как интернет, так и розничные продажи, а также имел бы собственный сервисный центр.

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Идея организовать импровизированный мини-музей возникла спонтанно: у одного сотрудника хранились дома раритетные дискеты, у другого – процессора, у третьего – звуковая карта. Решили отвести для экспонатов нижние полки витрин в торговом зале. Стоило начать – коллекция начала стремительно пополняться уже самими покупателями.

Редкий покупатель теперь не обращает на неё внимания. Кто-то с ностальгией вспоминает «золотые» годы компьютерной индустрии, кто-то гордо, словно сам себе, произносит: «Да, вот с таким процом у меня был первый комп», постоянные покупатели смотрят, что нового в ней появилось, а дети пристают к родителям с вопросами: «Папа, а на сколько гигабайт эта дискета?»

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Акцент в музее сделан на электронике 90-х годов. Электроника тех лет уже давно превратилась в раритеты, за которыми охотятся коллекционеры, и найти их в рабочем состоянии становится все труднее. Давайте же познакомимся с самыми интересными экспонатами музея магазина «Компео».





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Взгляд сразу привлекает россыпь процессоров. "Процессор-картридж" Intel Pentium II 350 МГц, с ядром Deschutes, выполненным по 250-нм технологии в 1998 году, устанавливался в слотовый разъем Slot 1. Pentium MMX 200 для сокета Socket 7, 1997 года выпуска, был желанным гостем в игровых ПК конца 90-х годов.

А на заднем плане стоят: Pentium 166, выполненный по 600-нм технологии и устанавливаемый в платы Socket 5 и Socket 7. AMD K6 с частотой 233 МГц, устанавливающийся в платы Socket 7. И Cyrix MII-300GP, процессор для Socket 7 от конкурента Intel и AMD – компании Cyrix, работающий на частоте 225 МГц.

Но самый интересный девайс на фото – "слоткет", переходник, позволяющий использовать процессоры для Socket 370 в материнских платах Slot 1.









Есть в музее и редкий жесткий диск 3.5" двойной высоты от IBM – модель DFHS, 1994 года. В то время HDD объемом 1 Гб было более чем достаточно для домашнего использования.









Монструозная звуковая карта, имеющая на борту два слота под оперативную память SIMM – Sound Blaster AWE32. Выпускалась с 1994 года и имела отличные характеристики для тех лет – частоту дискретизации 44100 Гц и соотношение сигнал/шум от 75 дБ до 85 дБ. В те времена дискретная звуковая карта была обязательна для игрового ПК.









Начало 2000-х годов было временем расцвета для разнообразных карманных персональных компьютеров (КПК). HP iPAQ hx4700 – КПК о компании Hewlett-Packard на базе процессора Intel PXA270, оснащенный 64 Мб ОЗУ и имеющий сенсорный дисплей с разрешением VGA (480×640 точек).

Работал HP iPAQ hx4700 под управлением ОС Windows Mobile 2003 Second Edition и давал огромные по тем временам вычислительные возможности, которые лишь спустя несколько лет стали доступны массовому пользователю, с приходом на рынок аппаратов на Android.









Еще один КПК от Hewlett-Packard – HP Palmtop 360LX, выпускающийся с 1997 года. Модель имеет 32-битный RISC-процессор Hitachi SH7700, 8 МБ ОЗУ, и работает под управлением ОС Microsoft Handheld PC 2.0. Сенсорный экран с диагональю 6,6 дюйма имел разрешение 640 × 240 точек и отображал 16 градаций серого, что позволяло с комфортом работать с текстом.

Полноценной заменой ноутбукам подобные КПК стать не могли, но в качестве органайзера, печатной машинки и средства работы с таблицами они были очень удобны.









Сотовый телефон в 90-х годах был статусной вещью, подчеркивающей успешность и достаток владельца. Motorola M75, модель 1997 года, имела компактные по тем временам размеры. Для связи использовались сети Digital AMPS, предшественники более распространенных сетей GSM. Последние базовые станции стандарта D-AMPS были отключены в России в конце 2000-х годов.

Для конца 90-х Motorola M75 имел неплохой набор функций: удержание звонка, определение номера, часы, будильник, калькулятор и даже простые игры.









Внешний модем US Robotics Courier 2400e, позволяющий осуществлять связь между компьютерами еще в 80-е годы. Модель Courier компания US Robotics производила с 1985 года, постепенно увеличивая скорость обмена данными.

Данная модель имеет скорость в 2400 бод (англ. baud), эта величина показывает символьную скорость передачи информации. Если перевести ее в более привычную для нас скорость, то получится, что Courier 2400e может работать со скоростями до 9600 бит/c. Одна песня в формате mp3 на такой скорости загружалась бы целых 72 минуты.









Есть в музее «Компео» редкая модель ноутбука IBM ThinkPad 380Z. Выпускалась эта модель с 1998 года и имела на борту процессор Pentium II 233 МГц, легендарный чипсет Intel 440BX, 32 Мб ОЗУ и HDD на 4 Гб. По меркам 1998 года это была очень мощная "машина", имеющая при этом и неплохой запас работы от батареи – 3.2 часа.

А также весьма неплохие для 1998 года мультимедийные функции – микрофон, мощные стерео динамики и привод CD. Работал ноутбук под управлением Windows 98 и позиционировался как замена полноценного ПК.









Незаменимым помощником для делового человека в 90-е годы был пейджер. Маленькая коробочка позволяла получать текстовые сообщения, и такая связь была прообразом современных SMS-сообщений. Пейджер Philips Messenger Lux PRG2310 имел ЖК-дисплей с подсветкой, на 8 строк по 26 символов. А общий объем памяти позволял хранить 22000 символов.





В начале 90-х годов ZX-spectrum совместимые компьютеры переживали на территории СНГ бурный расцвет. Довольно простые, по тем временам, компьютеры можно было производить буквально "на коленке", и рынок был завален множеством не очень качественных клонов.

Но ПЭВМ "Мастер", выпускаемый заводами «Компонент», «Ангстрем» и ООО «Проком», имел очень качественную для ZX-spectrum клона клавиатуру с отдельным цифровым блоком, что было в то время редкостью. Помимо вышеописанных устройств, в музее «Компео» есть множество мелочей из быта 90-х годов, а список экспонатов будет пополняться.

В нулевые годы покупателям электроники и комплектующих ПК приходилось объезжать весь город, заходя в разные магазины в поисках лучших цен, а сейчас все можно купить в одном месте. В магазине «Компео» есть, к примеру, дефицитные GeForce RTX 3070.









Или процессор Core i5-10400F всего за 13460 рублей, что гораздо дешевле, чем в большинстве других магазинов.









Заходите в «Компео» и обязательно загляните в уникальный музей винтажной электроники.



