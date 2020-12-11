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Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD

GeForce GTX 1060, которые указывались в рекомендованных системных требованиях Cyberpunk 2077, неспособны выдать 60 кадров на низких настройках. Давайте разбираться, что делать их владельцам.
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Внимание большинства геймеров уже несколько дней приковано к главному игровому событию последних лет - выходу Cyberpunk 2077. Пока нельзя сказать, что Cyberpunk 2077 оказался той игрой, которую мы ждали столько лет - многие пользователи жалуются на баги, недоработки и общую сырость игры. Рейтинг обзоров в Steam пока составляет 76% положительных обзоров, что для игры такого уровня довольно пугающая цифра.

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Но самый сильный подвох Cyberpunk 2077 оказался в несоответствии системных требований и реальной производительности. Хуже всего дело обстоит у обладателей приставок PlayStation 4 и Xbox One, где игра работает на низком разрешении и с неприемлемой кадровой частотой, вдобавок показывая баги, к которым пользователи консолей не привыкли - пропадания текстур, сломанные скрипты и отсутствующие анимации.

На ПК для Cyberpunk 2077 были заявлены довольно низкие системные требования, в которых в рекомендованных были видеокарты GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 590. А в минимальных - GeForce GTX 780 и Radeon RX 470.

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Но первые же тесты игры показали, что GeForce GTX 1060 и видеокарты подобного уровня не обеспечивают даже стабильные 60 кадров в секунду на минимальных настройках графики. При этом графика Cyberpunk 2077, мягко говоря, не выглядит сногсшибательно и мало чем отличается от игровых AAA-проектов последних лет.

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Но еще печальнее дело обстоит в сегменте дорогих видеокарт, высокогерцовых мониторов и разрешений 4K. Пользователи, купившие топовые видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 как раз для Cyberpunk 2077, со слезами на глаза шутят, что их производительности с включением рейтрейсинга хватает только для стабильных 60 кадров в разрешении Full HD.

Это вдвойне обидно, ведь для таких игр, как Cyberpunk 2077, мы и делаем апгрейды, а цены на новинки NVIDIA 3000-й серии до сих пор немаленькие.

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Colorful GeForce RTX 3070 Advanced OC-V.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080.

Но вернемся к народным видеокартам GeForce GTX 1060, народными я их называю не только из-за доступной цены, но и потому, что они на данный момент самые массовые видеокарты среди пользователей Steam.

На рынке эти видеокарты уже почти пять лет и почти весь этот период времени их производительности хватало для игр в разрешении 1080p с не самыми низкими настройками. И вот Cyberpunk 2077 расставил все по местам - GeForce GTX 1060 и видеокарты сопоставимой производительности (GeForce GTX 1660, Radeon RX 580, GeForce GTX 1650 SUPER) практически не годятся для игры в него.

ASUS Dual Radeon RX 580

Конечно, можно просто сказать, что игра не оптимизирована и является исключением из правил, но тенденции современного игростроя таковы, что почти все новые игры не отличаются хорошей оптимизацией. Есть надежда на патчи, которыми подтянут оптимизацию, но прирост в 10% производительности не исправит общую картину.

Но не только Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты этого уровня стали low-end продуктом. Пытаясь играть на GeForce GTX 1060 в Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Assassin’s Creed Valhalla, мне приходилось очень сильно снижать настройки графики для получения хотя бы 40-60 кадров в Full HD.

GeForce GTX 1060 долго "тащила" все новинки, но в 2020 году и особенно после выхода Cyberpunk 2077, стало ясно, что ее время прошло и пора делать апгрейд. Вопрос только в том, на что апгрейдиться? Ведь теперь ситуация с производительностью видеокарт такова, что GeForce RTX 3060 Ti, самая дешевая из линейки NVIDIA 3000-й серии, после выхода Cyberpunk 2077, стала решением среднего уровня, стоя при этом немаленьких денег.

И не стоит забывать, что при покупке видеокарты нужен запас производительности, чтобы очередная слабо оптимизированная игра не поставила вашу видеокарту "на колени".

Не один раз за эти дни на форумах я читал сообщения пользователей, которые будут ждать, пока производительность Cyberpunk 2077 подтянут патчами, а цены на видеокарты "устаканятся". Это мне кажется самым разумным выбором сейчас.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу Cyberpunk 2077 и будете ли апгрейдиться ради него?

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geforce gtx 1060 cyberpunk 2077 geforce rtx 3080 geforce rtx 3070 критика
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owzod
18:42
просто для интереса. в игры играете. вечерок - другой в неделю?
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Андрей Илясов
18:39
да это хрень полная, то что нам в уши поют. Какой нахрен мидл 3060ti за такое бабло ?.. Раньше было проще...
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Alex TOPMAN
18:38
Какая частота у Зиона? Он у тебя не раскрывает 3090. Главному рендер-потоку (ядро, которое по мониторингу грузится на под 100%) всегда и на любом ЦП нужна и важна как можно выше частота и высокий IPC ...
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Дмитрий Бубнов
18:38
2600k + 580 + 16gb все в разгоне на средних 60, пост реклама, автор мудак
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Андрей Илясов
18:37
и да, я не под какую то игру делаю апгрейд, а вообще для новых игр, когда есть возможность. На рузене 7 2700 + 2070s играется отлично и на 3000 джифорсы переходить не буду, скорее всего перепрыгну на ...
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
owzod
18:37
на 60гц монике? я вас умаляю) вы знатный игроман) головка не бо-бо?)
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kisulja
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ну,как всегда : в код игры что-то подмешали такого, что карты предыдущих поколений -сразу стекли в говно, а нормально поиграть стало можно только на последнем поколении ( при графике лишь на копейки у...
Cyberpunk 2077 показал, что видеокарты уровня GeForce GTX 1060 стали слабы для игр в Full HD
Alex TOPMAN
18:35
ЛОЛ! А чего ты тогда хотел, если DLSS на 1080р - это рендер всего лишь в 720р, если не ниже, а потом апскейл до 1080р. Конечно дерьмо будет!
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Андрей Илясов
18:34
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Kasyan
18:34
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