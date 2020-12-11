Cyberpunk 2077 протестировали на различных видеокартах от Nvidia и AMD
Cyberpunk 2077 самая ожидаемая игра 2020 года наконец-то вышла и огорчила многих пользователей тем, что для данной игры потребуется очень производительный компьютер для комфортной игры на высоких настройках. А на каких популярных "народных" видеокартах можно будет пройти Cyberpunk 2077 хотя бы с низкими настройками графики, мы сейчас и выясним.
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Начнём со сборки из AliExpres, а именно это связка серверного процессора Xeon E5 2620 v3 и видеокарты из 2016 года - Radeon RX 550 с 4 Гб видеопамяти. На низких в FullHD в Cyberpunk 2077 такая сборка выдаёт в среднем 11 FPS. А если понизить разрешение до HD, то мы получим все те же некомфортные 20 FPS. Такая сборка конечно же не подходит для Cyberpunk 2077, и мы перейдём к следующей.
Следом идёт связка с предыдущим процессором E5 2620 v3 и китайской видеокарты GTX 960 от известной компании HUANANZHI. На низких настройках и FullHD имеем в среднем 20 FPS, а сели снизить разрешение до HD, то можно получить стабильные 30 FPS, но с просадками в тяжёлых сценах.
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Предыдущая сборка приблизила нас к комфортному геймингу, но этот результат был достигнут благодаря самым низким настройкам графики в Cyberpunk 2077. Постараемся повысить настройки благодаря Radeon RX 470 на 4 Гб видеопамяти. На средних настройках графики и в разрешении FullHD такая сборка может похвастаться стабильными 30 FPS с просадками до 25 в особо тяжёлых сценах.
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На этом китайские сборки закончились и настало время процессора AMD Ryzen 3 3100. С этим процессором будут протестированы 3 видеокарты.
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Связка Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500XT позволит геймеру поиграть в Cyberpunk 2077 на комфортных 40 FPS. Такой результат можно получить если играть на средних настройках графики при разрешении FullHD.
С видеокартой GTX 1650 на тех же настройках можно получить в среднем 35 кадров в секунду. Такая видеокарта будет дешевле, чем RX 5500XT на 5 тыс. рублей.
Третьей видеокартой в связке с Ryzen 3 3100 будет обычная GTX 1660 с 6 Гб видеопамяти. Тут уже можно сказать, что такая сборка будет оптимальной для комфортной игры в Cyberpunk 2077. На высоких настройках графики в разрешении FuulHD мы сможем получить в среднем 50-60 FPS. На этом завершаются среднебюджетные сборки на Ryzen 3 3100 и переходим к видеокартам RTX.
В связке со следующими видеокартами будет установлен процессор Intel i9-10900K.
RTX 3060 Ti очень комфортно себя чувствует в Cyberpunk 2077. На высоких настройках графики в FullHD мы сможем увидеть стабильные 80 FPS. Если поднять настройки графика до ультра качества, включить трассировку лучей и DLSS в производительном режиме можно получить в среднем 60-70 кадров в секунду. Если пойти дальше и поднять разрешение на 2K, то можно получить в среднем 60 FPS.
Более внушительный результат можно получить если поставить в сборку видеокарту Nvidia RTX 3070. На тех же ультра настройках графики, включёнными лучами и DLSS в режиме качество можно получить в среднем 70-80 FPS в разрешении 2K.
На этом можно уже закончить. Все данные были взяты с YouTube канала "Шелест". А какую сборку вы считаете оптимальной для Cyberpunk 2077, пишите в комментариях.
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