Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Cyberpunk 2077 самая ожидаемая игра 2020 года наконец-то вышла и огорчила многих пользователей тем, что для данной игры потребуется очень производительный компьютер для комфортной игры на высоких настройках. А на каких популярных "народных" видеокартах можно будет пройти Cyberpunk 2077 хотя бы с низкими настройками графики, мы сейчас и выясним.

реклама





Начнём со сборки из AliExpres, а именно это связка серверного процессора Xeon E5 2620 v3 и видеокарты из 2016 года - Radeon RX 550 с 4 Гб видеопамяти. На низких в FullHD в Cyberpunk 2077 такая сборка выдаёт в среднем 11 FPS. А если понизить разрешение до HD, то мы получим все те же некомфортные 20 FPS. Такая сборка конечно же не подходит для Cyberpunk 2077, и мы перейдём к следующей.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде





Следом идёт связка с предыдущим процессором E5 2620 v3 и китайской видеокарты GTX 960 от известной компании HUANANZHI. На низких настройках и FullHD имеем в среднем 20 FPS, а сели снизить разрешение до HD, то можно получить стабильные 30 FPS, но с просадками в тяжёлых сценах.

реклама





Предыдущая сборка приблизила нас к комфортному геймингу, но этот результат был достигнут благодаря самым низким настройкам графики в Cyberpunk 2077. Постараемся повысить настройки благодаря Radeon RX 470 на 4 Гб видеопамяти. На средних настройках графики и в разрешении FullHD такая сборка может похвастаться стабильными 30 FPS с просадками до 25 в особо тяжёлых сценах.

реклама





На этом китайские сборки закончились и настало время процессора AMD Ryzen 3 3100. С этим процессором будут протестированы 3 видеокарты.

реклама





Связка Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500XT позволит геймеру поиграть в Cyberpunk 2077 на комфортных 40 FPS. Такой результат можно получить если играть на средних настройках графики при разрешении FullHD.





С видеокартой GTX 1650 на тех же настройках можно получить в среднем 35 кадров в секунду. Такая видеокарта будет дешевле, чем RX 5500XT на 5 тыс. рублей.





Третьей видеокартой в связке с Ryzen 3 3100 будет обычная GTX 1660 с 6 Гб видеопамяти. Тут уже можно сказать, что такая сборка будет оптимальной для комфортной игры в Cyberpunk 2077. На высоких настройках графики в разрешении FuulHD мы сможем получить в среднем 50-60 FPS. На этом завершаются среднебюджетные сборки на Ryzen 3 3100 и переходим к видеокартам RTX.





В связке со следующими видеокартами будет установлен процессор Intel i9-10900K.

RTX 3060 Ti очень комфортно себя чувствует в Cyberpunk 2077. На высоких настройках графики в FullHD мы сможем увидеть стабильные 80 FPS. Если поднять настройки графика до ультра качества, включить трассировку лучей и DLSS в производительном режиме можно получить в среднем 60-70 кадров в секунду. Если пойти дальше и поднять разрешение на 2K, то можно получить в среднем 60 FPS.





Более внушительный результат можно получить если поставить в сборку видеокарту Nvidia RTX 3070. На тех же ультра настройках графики, включёнными лучами и DLSS в режиме качество можно получить в среднем 70-80 FPS в разрешении 2K.





На этом можно уже закончить. Все данные были взяты с YouTube канала "Шелест". А какую сборку вы считаете оптимальной для Cyberpunk 2077, пишите в комментариях.