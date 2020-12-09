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Рост цен, бум майнинга и дефицит. 5 уроков 2020 года, которые должны усвоить геймеры

2020 год запомнится нам ростом цен на комплектующие, бумом майнинга и дефицитом новинок. Что нужно усвоить, чтобы такое не застало врасплох в будущем - читайте в этом блоге.
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В начале 2020 года ничего не предвещало беды - доллар стоил 60 рублей, эпидемия COVID-19 была где-то далеко, а майнинг был интересен только энтузиастам. Как развивались события дальше, думаю, все помнят, рост курса валют спровоцировал рост цен на комплектующие. А рост курса биткоина сделал майнинг снова выгодным, что привело к новому дефициту видеокарт.

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Курс доллара за 2020 год.

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Курс Bitcoin за 2020 год.

В начале 2020 года я покупал Palit GeForce GTX 1660 DUAL в Ситилинке всего за 15060 рублей, а сейчас цена на эту модель выше 20 тысяч рублей.

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Как видите, в заказе есть и процессор Ryzen 5 1600 AF, за смешные 7290 рублей. Сейчас его аналог, Ryzen 5 2600, стоит 10790 рублей. Если бы не рост курса валют, при долларе стоящим 60 рублей, Ryzen 5 2600 мы бы сейчас покупали за 5000-6000 рублей (с учетом выхода новых процессоров). 

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Ко всему этому добавилась глобальная пандемия, сильно ударившая по нашим карманам и вызвавшая рост цен на устройства для онлайн-связи. Веб-камеры - такие устройства, которым не часто нужен апгрейд, но в конце 2020 года я собирал ПК для учебы и мониторинг цен на веб-камеры вызвал у меня шок. 

Качественные модели стали стоит каких-то безумных денег, а бюджетные сравнялись в цене с фотоаппаратами начального уровня.

В довершении ко всему 2020 год отличился и дефицитом новых видеокарт и процессоров. Новинки от NVIDIA, среднего и топового сегмента - GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060Ti, не сразу наполнили прилавки магазинов. Сейчас ситуация лучше, но цены еще пока далеки от рекомендованных. 

Для GeForce RTX 3060Ti рекомендованная розничная цена составляет $399 на Западе, но для России эта цифра умножилась ровно на 100, видимо, учитывая наши доходы, и рекомендованная цена видеокарты составляет 39990 рублей.

Новинки от AMD, на базе архитектуры Zen 3, тоже не сразу наполнили прилавки магазинов, а младшая модель - Ryzen 5 5600X пока недоступна, но Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X уже можно купить прямо сейчас.

Глядя на эту массу проблем 2020 года, понимаешь, что они "сорвали" множество запланированных апгрейдов, что особенно обидно, учитывая, как много хороших игр вышло в 2020 году. Но в гораздо худшей ситуации оказались те, кто оказался совсем без ПК - например, продав его в ожидании новых процессоров или потеряв в результате поломки.

Ситуация 2020 года напомнила мне  2014 год, когда курс доллара подскочил с 35 до 60 рублей, сделав ПК для многих предметом роскоши. И 2017 год, когда из-за бума майнинга любые видеокарты сметались с прилавков как горячие пирожки.

И зная, как эти неприятные события развивались в прошлом, и сейчас, в 2020 году, можно сказать, что мы усвоили эти уроки уже дважды. И сегодня я хочу подвести их итог, рассказав вам, что нужно делать, чтобы без потерь выйти из подобных ситуаций в будущем.

Урок первый - с новыми ценами апгрейд стал делом очень затратным и его нужно тщательно планировать

С новыми ценами добротный ПК, который будет "тянуть" все игры, обойдется дороже 100 тысяч рублей, а учитывая монитор и периферию, цена его легко перевалит и за 150 тысяч. Это серьезные деньги, сопоставимые, к примеру, с вложениями в б/у авто.

А учитывая, что компьютер мы покупаем на несколько лет, любая ошибка может "аукнуться" дополнительными расходами. Поэтому готовится к апгрейду нужно тщательно, продумывая и планируя результат и изучая комплектующие, которые вы будете покупать, по отзывам пользователей на форумах.

Урок второй - дорогое "железо" нужно беречь

Пользователи очень часто сами "убивают" комплектующие неправильным обращением, разгоном или небрежностью. С такими ценами обращаться с железом нужно очень бережно, ведь угробить его можно элементарно, неправильной сборкой, разгоном или небрежной чисткой от пыли.

Вы должны понимать, что и за какую цену вам дает разгон и здраво оценивать риски. Например, Zen 3, оказались чувствительны к завышению напряжения и "убить" дорогой Ryzen 7 5800X ради прироста производительности в пару процентов - это цена разгона в 2020 году.

Урок третий - всегда нужно иметь запасной ПК или ноутбук

Дикие скачки цен в 2020 году особенно больно ударили по тем, кто продал свой ПК во время низких цен и не успел купить новый. Часто такая ситуация происходит и с продажами видеокарт перед покупкой нового поколения. Рост курса валют или очередной бум майнинга может оставить вас без видеокарты очень надолго.

Поэтому не помешает иметь старый ПК или ноутбук, как запасной, чтобы не остаться совсем без инструмента для работы и игр. Не помешает и видеокарта "затычка", на которой можно продержаться несколько месяцев.

Урок четвертый - не стоит гнаться за новинками

Очередь за Apple iPhone.

Мудрец древнего Китая Конфуций как то сказал - "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага, а если долго обновлять сайт Ситилинка, то увидишь очередной восьмиядерник AMD за $150".

В случае с Ryzen 7 1700 удешевление произошло с 16000 рублей в январе 2019 г., до 10790 рублей в декабре 2020 г., что довольно стремительно, особенно учитывая, сколько стоил доллар в январе 2019 г.. Если подождать несколько месяцев, то и Ryzen 7 3700X станет почти настолько же доступным. А через пару лет и Ryzen 7 5800X, ведь этот процесс неизбежен.

На самом деле, покупка нового железа в большинстве случаев дело не первой важности. Есть в нашей жизни вещи куда более важные. 

Урок пятый - разумная экономия более чем оправдана

С такими ценами на комплектующие совсем не удивительно, что пользователи начинают экономить, урезать бюджет и берут "железо" уровнем ниже, чем планировалось. Это происходит не только у нас, но и на Западе, где цены на "железо" заметно ниже. А ведь с нашими ценами, ПК давно стал предметом роскоши.

Мы, компьютерные энтузиасты и геймеры, "варимся в собственном соку" и зачастую у нас создается ложное ощущение, что весь мир пользуется как минимум Ryzen 5 3600 в связке с GeForce GTX 1660 SUPER. На самом деле ниша быстрых геймерских и рабочих ПК очень мала, и она гораздо меньше, чем например, количество пользователей Sony PlayStation 4. Большинство ПК в мире - это два-четыре ядра и встроенная видеокарта.

Поэтому небольшая экономия - это всего лишь разница между быстрым и очень быстрым, которую легко компенсировать парой ползунков в игре.

Надеюсь, эти пять уроков 2020 года помогут вам задуматься и сэкономить как деньги, так и время. Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу?



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