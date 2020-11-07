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Обзор корпуса ZALMAN M3 — компактный, удобный и отлично продуваемый

В этом блоге я расскажу о плюсах и минусах компактного и недорогого Micro-ATX корпуса ZALMAN M3. А заодно о том, на что стоит обратить внимание при выборе бюджетного корпуса.
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В блоге "5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD" я подробно рассказал о ПК, который я собрал для работы и учебы, но о корпусе ZALMAN M3, который я для него выбрал, я хочу рассказать поподробнее.

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Купил я ZALMAN M3 в Ситилинке месяц назад, и надо заметить, что цена на него почти не выросла, несмотря на серьезный рост курса валют в этом месяце.

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Выбор корпуса в этой ценовой категории - очень нелегкая задача, ведь бюджетный сектор является самым массовым и большинство моделей корпусов как раз попадают в вилку 3000-5000 рублей.

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И начав выбирать бюджетный корпус, через час уже разбегаются глаза от обилия моделей с разным дизайном, размерами и возможностями. Но на некоторые вещи стоит особенно обратить внимание.

Во-первых, на предустановленные вентиляторы. Чем их больше, тем лучше, ведь стоимость даже пары недорогих вентиляторов на 120 мм может составить более 10% от цены бюджетного корпуса.

Во-вторых, очень желательно, чтобы прозрачная стенка, если она есть, была из закаленного стекла, а не из пластика. Пластик быстро покрывается царапинами, которые сильно портят вид корпуса.

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В-третьих, даже для бюджетного, рабочего ПК, стоит взять корпус, который вместит и нормальную видеокарту, и процессорный кулер. Ведь через пару лет рабочий ПК после апгрейда вполне может превратиться в игровой.


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И начав искать себе корпус для рабочего ПК, я вооружился этими тремя тезисами. Отсеяв в результате поиска довольно много бюджетных корпусов, мне приглянулся ZALMAN M3.

Вот его основные характеристики:

Допустимые размеры процессорного кулера и видеокарты позволят легко превратить его в игровой ПК.


Количество отсеков 2.5" и 3.5" вполне неплохое для корпуса стандарта Micro-ATX. Характеристики меня устроили и я решился на покупку.


На коробке указаны все характеристики корпуса.


Проставки из пенопласта не дадут повредить корпус при транспортировке.

В комплекте с корпусом идут пластиковые стяжки, заглушки, описание, безворсовая тряпочка для протирки стекла и болтики.


Несколько фотографий общего плана.

Три USB порта удобно расположены сверху.


Решетка, закрывающая вентиляторы сверху, легко отщелкивается и снимается.


Место под блок питания имеет быстросъемный пылевой фильтр.


Ножки имеют резиновые демпфирующие подушки и заметно приподнимают корпус над полом или столом для лучшей вентиляции.


Несколько фотографий интерьера корпуса.

Обратите внимание на то, как с завода закреплен передний нижний вентилятор. Крепления позволяют крепить вентиляторы с обеих сторон передней стенки, но в таком положении, как на фото, он слишком близко к передней панели и это будет влиять на воздушный поток. И обратите внимание на отверстия в передней панели. Они скрытые и можно даже не догадаться что они есть, но с этого ракурса их видно на просвет.



Толщина металла корпуса соответствует цене. 0.6 мм - это стандарт для бюджетных корпусов и ожидать в корпусе за 4000 рублей металл 0.8 мм было бы наивно. Но небольшая замятость в месте крепления вентилятора с завода все равно была неприятным сюрпризом.

Но в целом претензий к металлу и его обработке нет. Все аккуратно завальцовано, многочисленные штамповки делают корпус крепким, какой-либо дребезг или шатание деталей отсутствует.

Вентилятор на передней стенке имеет вот такую маркировку.

Работают вентиляторы довольно тихо я оставил их работать на номинальных оборотах (около 1100 об/мин).


Накопители 2.5" крепятся на быстросъемные крепления с винтовым зажимом. 

Два из них - над блоком питания. Там же можно установить еще пару вентиляторов 120 мм, к примеру, для обдува видеокарты.

И еще два - за задней крышкой.


Для устройств 3.5" используется быстросъемная корзина на салазках.


Под задней крышкой достаточно пространства для кабель-менеджмента.


Вот так выглядит собранный ПК изнутри.


Выводы

Впечатления от корпуса положительные, собирать ПК в нем удобно, чувствуется продуманность конструкции и качество обработки металла. Несмотря на небольшой размер, корпус дает огромные возможности по размещению охлаждения и использования больших видеокарт и кулеров процессора. Восемь мест под вентиляторы 120 мм в Micro-ATX корпусе - это рекорд!

Еще в плюсы корпуса стоит записать приятный и строгий дизайн, ненавязчивую подсветку.

Минусы - заводская установка переднего вентилятора не самая рациональная. Но для обычного рабочего и начального игрового ПК возможностей охлаждения более, чем достаточно. Особенно учитывая, что вентиляторы можно поставить с другой стороны передней стенки.

Еще один минус, отсутствие пылевого фильтра на передней панели. Но в корпусах этой ценовой категории он встречается нечасто.

Вердикт - качественный бюджетный корпус с хорошими возможностями расширения, большим количеством мест под вентиляторы, приятным внешним видом и отличной обработкой металлических частей.

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