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ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
В Windows 10 много полезных функций, которых нет в Windows 7, но некоторые вещи до сих пор требуют установки дополнительного софта. В этом блоге я расскажу о 10 полезных утилитах для Windows 10, которые делают ее гораздо удобнее и исправляют досадные недостатки системы.

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Windows 10 - это постоянно развивающаяся и меняющаяся ОС, которая уже больше похожа на сервис, чем на законченный программный продукт. Разработчики постоянно добавляют в нее новые функции, к которым быстро привыкаешь, но некоторые узкие места этой ОС до сих пор требуют помощи со стороны дополнительного софта.

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Например, снятие скриншотов. В Windows 7, чтобы сделать скриншот, приходилось нажимать "Print Screen", запускать Paint, вставлять буфер обмена в Paint, и сохранять изображение, давая ему имя вручную. Один - два скриншота в день таким способом еще можно сделать, но если счет пойдет на десятки, вам потребуется более удобный способ.

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В Windows 8.1 и 10 этот процесс заметно упростили, теперь достаточно нажать сочетание клавиш "WIN+Print Screen" и в папке "Изображения\Screenshots" создастся скриншот экрана с пронумерованным именем - "Снимок экрана (1).png" и т.д.

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Прогресс налицо, но было бы гораздо удобнее, если бы мы могли выбирать формат сохранения файла, степень его сжатия и имя, в котором прописана дата сохранения скриншота.

Для этого есть множество сторонних программ скриншотеров, которые весят буквально десятки килобайт и странно, что эти функции до сих пор не добавлены в ОС.

Free Shooter

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Например - Free Shooter 2.0.7. Простенькая бесплатная программа для снятия скриншотов, не требующая инсталляции.


Я постоянно ищу такие полезные программы и хочу дать один совет, который поможет вам.

 Выбирайте программы, разработанные 10-15 лет назад.

Во-первых, они очень легковесные и совершенно не напрягают нормальные ПК. Сегодня такие программы зачастую выпускают "распухшими" до безобразия, долго загружающимися и делающими свою работу с задержкой.

Во-вторых, старые программы не шпионят за вами, то есть не собирают телеметрию. В те годы это было не распространенной функцией, да и скорость интернета не позволяла это делать так свободно, как сегодня.

Сегодня же в СМИ постоянно всплывают скандалы, когда в программах обнаруживаются шпионские модули, сливающие вашу личную информацию непонятно кому.

В-третьих, если попадется старая программа с вирусом или трояном, он легко нейтрализуется даже самым примитивным современным антивирусом.

В-четвертых, в новые бесплатные программы зачастую добавлено столько рекламы, что пользоваться ими практически невозможно.

Есть сайты, где вы сможете скачать старые версии разнообразного софта, например oldversion.com.



Видите программу uTorrent версии 2.2.1 в лидерах скачивания? Причина ее популярности проста, эта последняя версия, которая не показывала рекламу. А качает файлы она не хуже новых.

Но давайте вернемся к моей десятке полезных программ для Windows 10.

HideVolumeOSD

Простенькая утилита, которая скрывает уродливый OSD регулировки звука в Windows 10. Зачастую при активной работе на ПК ночью попадаешь мышью по OSD и включаешь звук на полную мощность.

HideVolumeOSD скроет этот регулятор, а работает она незаметно, даже может не показываться в трее.

 


DesktopOK

Небольшая, бесплатная и портативная утилита, которая запоминает и восстанавливает положение значков на рабочем столе.


Когда у вас много значков, расставленных в определенном порядке, сбой их расстановки - это маленькая катастрофа. А мне эта утилита понадобилась для одной игры, каждый запуск которой сдвигал все значки вправо. 

Autologon

Утилита для автоматизации входа в Windows 10 без пароля, которая стала крайне актуальной после выхода Windows 10 May 2020 Update, где крайне усложнили отключение пароля при входе.

С этой утилитой вход без пароля делается в два клика и после она уже не нужна. Утилита разработана Mark Russinovich из Windows Sysinternals. Это часть веб-сайта Microsoft Technet, который предлагает технические средства и утилиты для Windows.



Если уж мы заговорили об утилитах от Windows Sysinternals, то нельзя не упомянуть еще несколько из них.

Autoruns for Windows

Утилита - расширенный монитор автозагрузки, показывающий доскональную информацию о том, что загружается при старте ПК. Более подробной информации просто не найти. Показываются даже драйверы, запускаемые при старте. Незаменимый инструмент для очистки ПК от вредоносного софта.


Process Explorer

Еще одна утилита от Windows Sysinternals, продвинутый аналог диспетчера задач Windows. Показывает более подробную информацию и очень помогает при ручном поиске вредоносного софта, особенно - блокирующих рабочий стол баннеров.


Defender Control

Отключение Microsoft Defender в Windows 10 May 2020 Update уже невозможно через групповые политики или строчку в реестре и требуются сторонние утилиты. Одна из них - Defender Control, простая, удобная и минималистичная. Для Windows 10 May 2020 Update используйте последнюю версию утилиты.


Edge Blocker

Браузер Microsoft Edge настолько глубоко интегрирован в Windows 10, что буквально "лезет из всех щелей". Простая утилита Edge Blocker заблокирует его так, что вы больше его не увидите.



Windows Update Blocker

Обновления Windows 10 превращаются в парад багов, и после каждого нового "вторника безопасности" СМИ публикуют списки того, что могут сломать обновления в вашей ОС сейчас. На нашем форуме я наткнулся на подборку багов только за последние несколько месяцев.


В таких условиях самым грамотным решением будет взятие обновлений под ручной контроль, что и делают сейчас многие системные администраторы. Поможет в этом простая утилита Windows Update Blocker, где за пару кликов можно включить или отключить обновления. Используйте актуальную версию утилиты.


Classic Shell

Меню "Пуск" - это больное место Windows 10. Это многострадальное меню меняют в каждой версии Windows 10, постепенно возвращая ему функционал "Пуска" от Windows 7, но до сих пор никак не избавят его от ужасного плиточного наследия Windows 8.

Мне кажется, что в Microsoft понимают, что "Пуск" в Windows 10 ужасен, но если пойти на поводу пользователей и вернуть его к образцу "Пуска" из Windows 7 - значит признать провал своего дизайнерского и маркетингового отделения. Да и рекламу надо где-то показывать. 

Но, возвращение прозрачности в окнах ОС мы дождались, может дождемся и  качественного меню "Пуск".

К счастью, есть сторонняя альтернатива, превращающая "Пуск" в аналог из Windows 7 или Windows XP. Называется утилита Classic Shell и после ее установки "Пуск" становится строгим, удобным, лаконичным и без рекламы.


Это был мой ТОП-10 утилит для Windows 10, которые я сам постоянно использую. Пишите в комментарии - а какие утилиты для Windows 10 используете вы?

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