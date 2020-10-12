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Думаю, всем вам попадались такие игры, которые с первых часов игры цепляют неповторимой атмосферой. Причем наличие атмосферности не зависит от бюджета игры, ее графики и геймплея. Есть множество примеров недорогих игр, имеющих гораздо больше атмосферности и душевности, чем многомиллионные проекты с огромными продажами.

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Измерить этот параметр сухими числами не удастся, но факторы, влияющие на его наличие - есть.

Во-первых, это внимание к мелочам. В играх нам встречаются мелочи, на которые мы обращаем внимание подсознательно. Граффити на стенах, обстановка и вещи внутри домов жителей игры, картины на стенах. Запертые двери, за которыми все-таки что-то есть, хотя шанс ее отпереть очень мал. Из сотен таких мелочей складывается ощущение цельного мира, живущего отдельно от игрока.

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Во-вторых - проработка сведений о мире игры, таких как диалоги NPC (персонаж в ролевых играх, которым управляет не игрок, а компьютер), заметки, дневники и книги внутри игры, очень важна. Она дает ощущение того, что мир игры не кончается в том месте, где вы упираетесь в невидимую преграду, ограничивающую передвижение.

Как пример отлично выполненной проработки сведений можно привести последние три игры серии The Elder Scrolls с их сотнями книжек, которые можно прочитать.

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В-третьих - качественный саундтрек. Музыка в атмосферной игре должна быть ненавязчивой и не вызывать желания ее выключить. Но при этом она должна подчеркивать эмоциональный настрой, становясь энергичнее в боях, тревожнее в миссиях со "стелсом" и эмбиентой при долгих перемещениях. При этом качество композиций должно быть на высоте, и самый главный признак хорошего саундтрека - желание послушать его отдельно от игры.





Ханс Ци́ммер — немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм





В-четвертых, размеры мира игры. Игра должна быть достаточно большой и рассчитанной на длительное прохождение. Ведь атмосферу нужно прочувствовать и "пропитаться" ей. Как яркий пример можно привести игру Half-Life 2. Игра атмосферная и прохождение ее занимает довольно длительное время, за которое можно заметить множество мелочей и недосказанностей, которые дают ощущение большого мира.

Вжиться в мир игры помогает и багаж воспоминаний и историй из первой части игры - Half-Life. А вот Half-Life 2: Episode One, эпизод-продолжение Half-Life 2 настолько короток, что проходится за один вечер. И назвать его атмосферным можно только опираясь на предыдущие части. Человек, пропустивший Half-Life и Half-Life 2, и проходящий Half-Life 2: Episode One, вряд ли сможет погрузиться в атмосферу мира игры.









Но пора переходить к играм, и давайте я представлю вам свой топ-5 атмосферных игр. У каждого игрока такой список игр будет отличаться, ведь у всех нас разные вкусы.

Half-Life 2









Давайте с Half-Life 2 и начнем, раз уж мы заговорили о нем. Игра цепляет атмосферой глобальной катастрофы и восточноевропейским колоритом. Машины родом из СССР и панельные многоэтажки, знакомые всем нам, вызывают ощущение сопричастности к событиям игры.

В игре отличный саундтрек, разнообразный и меняющийся геймплей, а внимание к мелочам и недосказанность многих персонажей и записей дает ощущение тайны и большого мира за пределами игры.

В идеале стоит пройти все игры серии за один прием, тем более, что недавно вышло фанатское переиздание Half-Life с улучшенной графикой - Black Mesa.





Игры серии S.T.A.L.K.E.R.









Еще одна серия игр, близкая по духу жителям бывшего СССР. В играх отлично передана мрачная атмосфера страшной техногенной катастрофы, анархии и постоянной опасности. Дополняет это отличный дарк-эмбиент саундтрек и бесконечные записки о "нычках" сталкеров.





Fallout 2









Культовая постапокалептическая игра, с выхода которой прошло уже 22 года. Именно вторая часть стала самой атмосферной и почитаемой игроками. Ощущение выжженной радиоактивной пустоши, наполненной мутантами и бандитами, передано идеально. Огромное количество квестов и NPC, множество вариантов прохождения, тайники и секреты, замечательный дарк-эмбиент саундтрек - все это рецепт отличной атмосферной RPG.





Fallout: New Vegas









Третья часть серии Fallout многими была встречена со скепсисом, ведь игра получилась почти без души и без атмосферы. Как хорошо кто-то написал про нее - "Oblivion с пушками". Но крест на серии игр было ставить было рано и Fallout: New Vegas стал тем самым "фоллаутом" в 3D, который ждали игроки.

Секрет атмосферности Fallout: New Vegas в более внимательном отношении к мелочам, квестам и NPC. Но это не все секреты удачной игры, ведь графически Fallout: New Vegas и Fallout 3 похожи как братья близнецы, а саундтрек сочинял один композитор - Инон Зур.

Но факт имеет место - Fallout: New Vegas признан многими игроками, а Fallout 3 считался худшей игрой в серии. К сожалению, худшей игрой он был недолго. Fallout 4, а затем Fallout 76 с лихвой переплюнули его в этом и на серии игр Fallout теперь можно ставить жирный крест.





The Elder Scrolls III: Morrowind









The Elder Scrolls III: Morrowind до сих пор любимая RPG у многих игроков, а ведь прошло уже 18 лет после его выхода. Она стала одной из последних игр с открытым миром "старой школы" - где каждый камень и каждый кустик был вручную расставлен гейм-дизайнерами. Последующие игры использовали уже метод процедурной генерации, который особенно заметен в однообразных пещерах.

В игре огромное количество книг и у мира игры есть своя история, которая начинается задолго до событий игры. Также игра имеет отличный саундтрек Джереми Соула, который идеально помогает проникнуться атмосферой мира "Древних свитков".









Блог получается довольно объемным, и первоначальное название - "10 отличных игр, имеющих уникальную «атмосферу»", я изменил на "5 отличных игр...", и рассказ про самые атмосферные игры продолжу во второй части.





Пишите в комментарии, а какие игры вы считаете самыми атмосферными?



