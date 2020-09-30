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В блоге "Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр" я рассказал, как поставил в простенький ПК в качестве накопителя старый SATA жесткий диск объемом всего 80 Гб.

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И худо-бедно, но этот жесткий диск справляется с ролью системного накопителя даже в 2020 году, под последней версией Windows 10. И такого смешного объема в 80 Гб вполне хватает для ПК, который работает в режиме интернет браузера и не хранит локально никаких данных.





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Я думаю, у многих читателей после апгрейдов остаются устаревшие SSD и HDD небольшого объема, которые уже не совсем вписываются в современные, мощные ПК. Но не спешите продавать их за бесценок на Авито, сегодня мы обсудим варианты их применения, когда они принесут пользу.

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Например, у меня за этот год, в результате апгрейда, высвободился SSD на 120 Гб и HDD WDC WD10EZEX с небольшим количеством битых секторов, но в стабильном состоянии, когда они давно не растут. И я нашел им полезное применение.





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Использование SSD

Давайте начнем с SSD. Много лет пользователи больше всего покупали SATA SSD небольшого объема, обычно на 120 Гб и теперь массово меняют их на быстрые NVMe M.2 накопители с объемами 500-1000 Гб.

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Казалось бы, разницы в объемах и скоростях колоссальные и SATA SSD на 120 Гб уже никуда не годятся, но если разобраться, их вполне можно оставить системными накопителями и сейчас я объясню почему.

Windows дает умеренную нагрузку на накопитель и скорее всего, заменив SATA SSD на NVMe M.2 накопитель, вы получите лишь несколько секунд выигрыша при загрузке. А в самой работе ОС выигрыш в скорости будет незаметен.





Если использовать NVMe M.2 накопитель для тяжелых игр, виртуальных машин, работы с видео и большими архивами, то мы сразу видим прирост в скорости, и никто не мешает нам оставить под систему небольшой SSD, а NVMe M.2 накопитель использовать для работы.

Плюсов у такого решения несколько. Во-первых, нагрузка распараллеливается - ОС вертится на своем SSD, рабочие задачи - на своем. Небольшой прирост скорости можно и не заметить, но он будет.

Во-вторых, износ переносится на старый SSD, который не жалко. Сама ОС Windows умеренно "дергает" SSD, но вот браузеры пишут все больше и больше информации в кэши.

В-третьих, очень удобно для бэкапа, когда системный диск небольшого размера и физически располагается отдельно от файлов. Бэкап системы в таком случае можно делать часто и быстро, а восстановление будет происходить за несколько минут.









Для себя я установил именно такую конфигурацию, Windows установлена у меня на Samsung 850 EVO объемом 120 Гб, а игры, файлы виртуальных машин и большие архивы - на Samsung 860 EVO объемом 1 ТБ.

В-четвертых, второй SSD позволяет вам иметь вторую ОС, полностью независимую от основной. Это может пригодится в случае сбоя основной ОС. Вам достаточно сделать перезагрузку, и через 15 секунд вы можете продолжать работать в привычной среде. Я в таких целях установил Windows 7.





Использование HDD

Теперь поговорим о дополнительных HDD. Самое полезное применение для них - это бэкапы. Причем бэкапы желательно иметь и постоянные когда, например, раз в сутки ваши рабочие папки на SSD копируются на HDD. И периодические, когда важные файлы вы скидываете на отдельный HDD, который хранится не в корпусе ПК.

Бэкапы, которые лежат в одном месте, считаются ненадежными. Представьте любой форс-мажор: ПК могут украсть, он может банально упасть со стола, может случится пожар или сбой БП, когда он повредит все комплектующие. В этом случае вы потеряете и важные файлы и их бэкапы.









Поэтому все эксперты по безопасности сходятся во мнении, что бэкапы обязательно должны храниться отдельно от устройства. И желательно иметь их копию. Если вы делаете бэкап на отдельный внешний HDD, совсем не помешает продублировать его на HDD формата 3.5".

Объем HDD под ваши бэкапы будет зависеть от ваших задач и их объема. Мне на сегодняшний день хватает около 500 Гб.

Подключать HDD для бэкапа можно обычным способом, открывая ПК и втыкая SATA кабели данных и питания, но гораздо удобнее купить для этого специальный корпус-адаптер. Например, AGESTAR 3UB3O8.

Ну и наконец, самое банальное применение небольшого HDD - это так называемая "файлопомойка", то есть скачивание и хранение файлов из интернета. Места на SSD обычно всегда не хватает, да и тратить его ресурс на скачивание файлов жалко, поэтому даже HDD объемом в 250-320 Гб будет вполне полезен для этой цели.









Вот такое применение для старых SSD и HDD я давно использую на практике. Пишите в комментарии, а как вы используете их? Или может быть, продаете за ненадобностью?