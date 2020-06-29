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В блоге "Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше" я уже описывал некоторые нюансы использования большого SSD. Но сегодня, спустя почти четыре месяца после его покупки, я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от использования SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW).

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Для начала хочу рассказать, что именно подтолкнуло меня к покупке большого SSD.

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Долгое время я сидел на небольших SSD объемом в 120 Гб, и под систему и пару средних игр их хватало даже в 2020 году.

Но в целом, использование столь маленьких по объему SSD уже превращается в мучение. Большинство игр приходится устанавливать на дополнительный HDD.

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А игры в 2020 году требуют SSD, ведь текстуры становятся все объемнее. И дело даже не скорости загрузки игры, а в скорости подгрузки мира, который на HDD все чаще сопровождается неприятными рывками.

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Место на SSD приходится всячески экономить: переносить на HDD файл подкачки, удалять файл hiberfil.sys и постоянно чистить "Мои документы" и кэши браузеров.

И в феврале 2020 года моя чаша терпения переполнилась, я решил покупать большой SSD. Но перед любой покупкой серьезного железа я, как обычно, иду на нашу конференцию и читаю отзывы опытных пользователей.

Вот и сейчас я начал с изучения темы "[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4)".

После изучения темы я понял, что гнаться за NVMe накопителем необязательно, и 2.5" SATA SSD даже имеет некоторые преимущества.

Во-первых, универсальность. Его можно подключить в любой старый компьютер имеющий SATA порты. Его можно установить практически в любой ноутбук как основной или дополнительный (на место DVD-привода) накопитель.









Его можно использовать как внешний накопитель USB 3.0, используя переносную коробку на 2.5".





Во-вторых, меньшая, чем у NVMe M.2 SSD температура и универсальность размещения в корпусе. NVMe M.2 SSD славятся своим сильным нагревом. Зачастую температуры переваливают за 60-70 градусов и начинается троттлинг. Обычным делом стало использования радиаторов для таких SSD.



Материнские платы среднего ценового сегмента, как правило, имеют одно место для M.2 накопителя и если рядом находится выдув горячей видеокарты - проблемы вам обеспечены.









SATA SSD вы можете закинуть в любое место корпуса, главное - чтобы хватило длины проводов. Упрощается и физическое отключение накопителя, например, при установке Windows.









В-третьих, более демократичная цена. SATA SSD сопоставимого объема стоят дешевле NVMe M.2 SSD. А зачастую эта разница доходит до 30-50%, особенно если вы хотите получить именно прирост скорости от шины PCI Express, а не просто поставить накопитель с SATA интерфейсом в слот M.2 для экономии места.

Например, в Регарде, сопоставимые по объему и скоростям SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW) и SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E1T0BW) стоят одинаково.













А вот уже дающий заметный рост скорости SSD Samsung 970 EVO Plus (MZ-V7S1T0BW), стоит на 40% дороже.









Что касается скоростных характеристик, то я выбрал модель с устойчивой скоростью записи. Ведь недорогие NVMe M.2 накопители могут работать на высоких скоростях недолго, пока не запишут несколько десятков гигабайт данных.





Теперь собственно о впечатлениях использования настолько большого SSD.

Первое, что вы можете спокойно сделать - это выделить на нем раздел под вторую ОС. Что я сразу и сделал, выделив 50 Гб и установив Windows 7 второй системой.









Во-вторых, вы можете перестать беспокоится о расходе места на SSD под нужды Windows. У меня сейчас даже работает режим Hibernate и файл hiberfil.sys, объемом почти 13 Гб, меня не беспокоит.





В-третьих, купив качественный и большой SSD, вы можете забыть об экономии его ресурса. Его ресурса на чтение и запись скорее всего хватит до его полного морального устаревания.





В-четвертых, работа на компьютере становится намного комфортнее. Когда вы начинаете располагать большие архивы, виртуальные машины на SSD, комфорт работы и отклик системы заметно возрастает, чем если бы вы использовали связку небольшой SSD+HDD.

Точно также ускоряется и видео кодирование и прочие задачи, активно использующие накопитель.









Да даже простая установка игр ускоряется в разы! А игры за последние пару лет просто неприлично увеличились в объеме.









В-пятых, наконец-то вы можете установить все игры, какие вам нужны и спокойно ими пользоваться. Перекидывание актуальных игр с SSD на HDD и обратно остались в прошлом. Сохранения игр, весящие по много гигабайт, тоже перестали быть проблемой.

Например, сейчас я играю в ANNO 1800 и каждые 5 минут она пишет на диск save-файл, неуклонно увеличивающийся в размере. Общий вес save-файлов уже перевалил за 4 Гб, но теперь это не проблема.





Вот вся моя впечатляющая коллекция игр на сегодня, которая лежит на SSD.









Пишите в комментарии, какого объема и сколько SSD у вас? И хватает ли вам их? И какие SSD вы предпочитаете - 2.5" SATA или NVMe M.2?