5 причин для покупки процессоров с 8 и более ядрами в 2020 году
В комментариях к блогу "7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту" развернулась оживленная дискуссия между читателями. Причем и аргументы любителей дорогих видеокарт, и аргументы экономных пользователей вполне обоснованы и имеют право на существование.
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А вот упоминание в комментариях бюджетных процессоров и экономии на них подтолкнули меня написать этот блог.
На первый взгляд, в игровом ПК видеокарта намного важнее процессора и это вполне логично и подтверждается тестами. Но только до тех пор, пока процессора хватает для тестируемой конфигурации.
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Но как только его загрузка приближается в играх к 100%, игрока ждут фризы, статтеры и нестабильная кадровая частота. При этом число кадров в секунду, отображаемых мониторингом MSI Afterburner или FPS Monitor, вполне может держаться у заветной отметки "60".
С этой проблемой сталкиваются как пользователи, давно сидящие на устаревшем "железе" и поставившие в него мощную видеокарту, так и купившие в магазине игровой ПК, в котором сэкономлено на всем, кроме видеокарты.
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А если процессор настолько слаб, что не успевает подгружать текстуры, вас ждет вот такая картина.
Причина первая - прогресс ускорился
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В данный момент на рынке ПК в течении уже пары лет происходит тектонический сдвиг, в результате которого четырехъядерные процессоры оказались на обочине прогресса.
Еще вчера Core i7-7700K был оптимальным выбором для игровой машины, а сегодня Ryzen 3 3100, предлагающий похожую производительность, позиционируется как бюджетное решение начального уровня.
Оптимальными решениями на конец 2020 года являются универсальные шестиядерные 12-ти поточные процессоры, которые подойдут и в игровую машину, и в рабочий ПК. Хиты продаж - Ryzen 5 3600 и Core i5-10400F, стоящие в районе 14000 рублей.
Но пользователи, покупающие их сейчас, роют себе такую же яму, в которую попали покупатели мощных четырехъядерников в 2015-2017 годах, например Core i5-6600K или Core i5-7500.
Англ. bottleneck - узкое место, бутылочное горлышко.
Причина вторая - новые консоли
Дело в том, что уже существующие новые игры легко задействуют шесть ядер и с выходом новых консолей - PlayStation 5 и Xbox Series X, такая ситуация станет нормой. А получаем мы, ПК-геймеры, в основном игры портированые с консолей на ПК.
Причина третья - уже есть много отличных игр, требующих много ядер
Игры, которые создавались эксклюзивно для ПК и обсчитывают сложный искусственный интеллект, уже сейчас загружают больше, чем шесть ядер. В основном это стратегии, например - Anno 1800, Sid Meier’s Civilization VI или серия Total War.
Я играю в Anno 1800 на разогнанном до 4 ГГц Ryzen 5 1600 и вижу, что даже с видеокартой GeForce GTX 1060 игре нужен более мощный процессор.
Причина четвертая - конкуренция между Intel и AMD обострилась
Добавьте к этому обострившуюся конкуренцию между Intel и AMD, которая и привела к резкому наращиванию ядер, и вы поймете, что шесть ядер в 2020 году - это заранее обреченное на быстрое устаревание решение.
Поверьте, пройдет чуть больше года и вы можете пожалеть, что купили Core i5-10600K, а не Core i7-10700K. Или о том, что выбрали Ryzen 5 3600, а не Ryzen 7 3700X.
Многим кажется, что дополнительные два ядра, за которые нужно доплатить почти 80% цены - это неоправданные и лишние траты. Но это такая же переплата, как за Core i7-2600K в 2013 году, когда все покупали Core i5-2500K.
Эта переплата позволила владельцам Core i7-2600K пропустить один апгрейд или пару-тройку лет. Даже сейчас этот процессор вполне способен работать в связке с GeForce GTX 1660.
И точно также переплата за восьмиядерный процессор в 2020 году позволит вам сохранить актуальность вашего ПК на два-три года дольше.
Причина пятая - есть простой способ сэкономить при переходе на восемь и более ядер
Что же делать, если вы решились на апгрейд прямо сейчас, но доплатить за восьмиядерник такую огромную сумму вам жалко? Есть неплохой выход, особенно с системами AM4. Вы можете купить хорошую материнскую плату, которая будет гарантированно поддерживать процессоры Ryzen 4000 и комплект хорошей памяти.
А процессор взять бюджетный, с таким расчетом, чтобы сменить его с минимальными потерями на Ryzen 4000, на подешевевший Ryzen 7 3700X или даже на 12-ти ядерный Ryzen 9 3900X.
Я выбрал именно такой вариант, купив плату на B450 чипсете и недорогой Ryzen 5 1600, которого с разгоном пока хватает, как бюджетный вариант.
Напишите в комментарии, а что вы думаете о проблеме скорого морального устаревания шестиядерных процессоров? И какой процессор стоит у вас?
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