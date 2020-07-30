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Не каждый день мне удается написать блог, который набирает такое огромное количество комментариев, как "Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD".

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Почти 900 комментариев на 29.07.2020.

Но, честно признаюсь вам, не каждый блогер выдержит прочитать такое количество критики.

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Самое забавное в этом то, что владельцы процессоров AMD составляют лишь 23% даже среди игровых ПК. А уж в офисных стоит до 95% Intel.





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Но несмотря на меньшинство, объективную критику любимого продукта они воспринимают с яростью и негодованием. Как будто хотят сами себя убедить в правильности выбора платформы.

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Но вы должны понять, выбрав дорогу фанатства по определенной марке продукции, вы обрекаете себя на почти постоянный ошибочный выбор. Только непредвзятый пользователь может выбрать самое оптимальное на данный момент железо.



Прочитав все ваши комментарии, я счел своим долгом написать аналогичный критический блог, но уже про процессоры Intel. Я заранее знаю, что этот блог даже близко не приблизится к предыдущему по количеству комментариев.

Потому, что пользователи продукции Intel не так остро воспринимают критику. Я замечал такой феномен уже не раз и думаю, причина в том, что они более довольны своей покупкой и могут простить ей некоторые недостатки.









Давайте же поскорее приступим к критике.





Первое - процессоры Intel дороги





Они почти всегда дороже аналога по производительности от AMD, но зачастую дороги намного больше, чем превосходят конкурента в производительности.

То есть, процессор выдающий 120% производительности, дороже конкурента со 100% производительностью. Но стоит не 120% цены, а все 150-170%.





Например, Core i9-9900K стоит в Ситилинке 39490 рублей.





А Ryzen 7 3700X, тоже имеющий 8 ядер и 16 потоков, стоит 25590 рублей даже в боксовой версии.





Разница в цене - 54%! Но разве между ними есть 54% разницы в производительности? Конечно же нет!

Второе - процессоры Intel отстают от аналогов от AMD в некоторых рабочих задачах

Более дешевый и низкочастотный Ryzen 7 3700X оказался быстрее Core i9-9900K в Lightroom Classic 8.2, After Effects CC, Visual Studio 2017, 7-Zip, Stockfish 10.

С разницей в цене в 54% это просто непростительно! Ryzen 7 3700X и Core i9-9900K я взял как аналоги исходя из даты их появления на рынке. Core i7-10700K придется "бодаться" уже с Zen 3 в конце этого года.





Третье - разгон обычных процессоров заблокирован





Купив Core i5-10400F, или любой другой процессор без буквы "K" в названии, вы никак не разгоните его! Даже на оверклокерской материнской плате на Z490 чипсете.





Четвертое - разгон памяти на не "Z" материнских платах заблокирован





Даже если вы купите дорогую и качественную плату на B460 чипсете, например ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, вы не сможете разогнать на ней память. А скорость памяти становится все более и более важной для многоядерных процессоров.





Эти искусственные ограничения внутренней конкуренции были оправданы года три-четыре назад, до появления Ryzen. Но сейчас, в период жесточайшей конкуренции с AMD и стремительной потери рынка десктопных процессоров?

Intel, что с тобой?!





Пятое - термопаста под крышкой процессоров





Сколько негодования пользователи вылили на Intel за термопасту под крышкой процессора, но воз и ныне там!

Некоторые процессоры Comet Lake со степпингом G1 (Core i5-10500, Core i5-10600, Core i5-10400/10400F) имеют под крышкой термопасту. Хорошо хоть Core i5-10600K имеет припой под крышкой, и на том спасибо.

Каждая подобная мелочь, сделанная ради копеечной экономии, в результате приводит к тому, что человек, хотевший купить Core i5-10400F идет и покупает Ryzen 5 3600 с припоем.





Шестое - материнские платы Intel одинакового функционала с AMD-платами стоят заметно дороже





Давайте возьмем две материнские платы примерно одинаковой цены, с чипсетами B450 и B460, и взглянем на их оснащение.

Например, ASROCK B460M-HDV за 6590 рублей под Intel.





И ASROCK B450M PRO4 за 6150 рублей под AMD. Пусть немного дешевле, чем под Intel.





Даже просто взглянув на них, понятно, что это две материнские платы разных классов!



Плата под AMD поддерживает разгон памяти и имеет 4 слота под нее, а не 2. Разъемов M.2 у нее больше, есть поддержка SATA RAID, которой нет у Intel. Есть USB 3.1 и более качественный звуковой кодек Realtek ALC892 против Realtek ALC887.



Но самое важное различие - общее качество исполнения и отличные цепи питания с радиаторами.

Говоря простыми словами, плата под Intel за 6590 рублей - это офисная дешевка. А плата под AMD за 6150 рублей - это крепкий игровой середнячок с возможностью разгона и отличным функционалом.



Можете пробежаться по каталогу материнских плат в Ситилинке и почти всегда вы будете видеть подобную разницу в пользу плат AMD.





Седьмое - устаревшая архитектура









Ни для кого не секрет, что архитектура Comet Lake очень незначительно отличается от Skylake, пришедшей в десктопные процессоры в 2015 году с техпроцессом в 14 нм.

По сути, нынешние "новые" Core i9-10900K - это старые добрые Core i7-6700K из 2015 года на стероидах.





Восьмое - устаревший техпроцесс









Недавно вышедшие процессоры Comet Lake до сих пор используют техпроцесс в 14 нм, которому уже 5 лет! По меркам рынка ПК - это уже вечность!

В отличие от AMD Ryzen, которые используют техпроцесс 12 нм для элементов SoC и контроллера памяти, а сами ядра выполнены по 7 нм техпроцессу.





Девятое - ужасающая прожорливость топовых процессоров





Из двух предыдущих факторов, старого техпроцесса и устаревшей архитектуры, получается очень неприятная особенность процессоров Comet Lake, особенно флагманов. Это - ужасающее энергопотребление при отключении лимитов.

Лимит PL1, установленной у Core i9-10900K в 125 Вт, и кратковременно работающий PL2, до 250 Вт, удерживают "жор" в нормальных пределах, но при разгоне лимиты нужно отключать и вот тут-то и начинается самое интересное даже без разгона.







Процессор начинает потреблять 300 Вт в Prime95 и нагреваться до 90-93 градусов даже с топовыми СВО.

А знаете, сколько потребляет в Prime95 система на 16-ти ядерном(!) Ryzen 9 3950X? Всего лишь 172 ватта! Похоже, популярный стереотип о "печках AMD" пора менять на "обогреватели от Intel".

Смело плюсуйте к цене топового процессора Comet Lake для разгона качественную материнскую плату, способную выдержать 300 ватт потребления и дорогую СВО, способную эти 300 ватт отвести.

Итоги





Подводя итоги, можно сказать, что недостатков у Intel не меньше, чем у AMD. В наше время невозможно выбрать идеальный продукт, без недостатков. Всегда приходится идти на компромисс.



Важно, чтобы вы шли на этот компромисс без затуманенной маркетологами головы, четко понимая плюсы и минусы того продукта, который собираетесь купить.















