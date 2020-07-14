Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Не знаю как у вас, а у меня в комнате температура перевалила за 30 градусов. Уличный кондиционер решил бы проблему, но при выборе комнат, которые будут охлаждаться я уже сделал выбор в пользу пожилых родственников.

реклама



У меня есть еще и мобильный кондиционер, но обычно, пока температура не перевалит за 31-32 градуса, я его не включаю. Это довольно шумное решение, а 30 градусов я переношу легко, в отличие от моих ПК и ноутбука.





анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже





Такая температура воздуха является для них серьезным испытанием, ведь проектируются они для работы при температуре в 23-25 градуса.

реклама

Зачастую запаса по охлаждению нет ни у видеокарты, ни у процессора, ни у блока питания, ни у цепей питания материнской платы, и компьютер превращается в печку, где комплектующие начинают разогревать друг друга.





реклама



По законом термодинамики, повышение температуры окружающего воздуха с 25 до 30 градусов, вызывает гораздо большее, чем на 5 градусов, повышение температуры комплектующих.

Ноутбукам приходится еще тяжелее, их системы охлаждения еле справляются с охлаждением компонентов и при обычной температуре, а в жару троттлинг становится почти постоянным при напряженной работе.

реклама









Чем опасен перегрев комплектующих?





Во-первых, троттлингом и понижением производительности. Процессоры пропускают такты, видеокарты снижают частоту и напряжение, чтобы уложиться в лимиты по температуре.

В результате компьютер и ноутбук начинают тормозить.





Во-вторых, быстрым выходом комплектующих из строя. Практически все они рассчитаны на работу при определенной влажности и температуре и превышение этих параметров при длительной работе опасно.









Конденсаторы на материнской плате, видеокарте и блоке питания начинают деградировать, что вызывает высокие пульсации токов, которые могут вывести ваше устройство из строя.

Выход из строя некоторых конденсаторов, например в цепи дежурного питания БП, может подать на материнскую плату такое завышенное напряжение, что выведет ее из строя мгновенно.

Если ваш процессор и видеокарта в разгоне, то повышение температуры вдобавок к повышенному напряжению вызывает быструю их деградацию.

Очень страдают от перегрева те компоненты, которые перегревались и в холодную пору и не имеют своих термодатчиков. Например, модули памяти видеокарты.









Резкие и большие перепады температуры при включении и выключении вызывают так называемый "отвал". Когда шарики припоя у BGA чипов теряют контакт между чипом и платой. Одно дело, когда температура видеопамяти видеокарты доходит до 60 градусов и совсем другое, если до 90, а потом резко остывает.









Очень не любят жару жесткие диски. При нагреве выше 45-50 градусов есть большой риск появления большого количество плохих секторов и потери информации.









Давайте разберем действенные и проверенные способы избежать перегрева комплектующих. От простых, к сложным. Может вам хватит и самых простых действия, чтобы спасти свое "железо".





Способ первый - искусственное затормаживание устройства





Это самый простой способ, реализуемый в три клика мышкой.

Если ваш процессор или видеокарта и так на грани троттлинга, то проще предупредить такое состояние, заранее снизив их частоты и напряжение.

Процессор замедлить можно в управлении электропитанием. Достаточно поставить "Максимальное состояние процессора" в 80-90% и частоты и напряжения заметно снизятся вместе с температурой.

Видеокарту замедлить еще проще. Достаточно включить вертикальную синхронизацию или выставить ограничение максимального числа кадров (например, в MSI Afterburner - Framelimit = 61-62).









После этого надо снизить настройки качества графики в ваших играх настолько, чтобы видеокарта была загружена менее, чем на 70-80%. Ее нагрев сильно снизится, пусть и ценой некоторого уменьшения качества картинки.









Особенно полезен этот способ для ноутбуков, которые и так работают на пределе температур.





Способ второй - увеличение оборотов вентиляторов









При реализации этого способа нам тоже не понадобится вставать из-за компьютера.



Как минимум, видеокарта почти всегда имеет запас по повышению оборотов вентилятора. И ценой повышения оборотов (и шума) мы можем снизить ее температуру.

Для этого хорошо подойдет MSI Afterburner. Надевайте наушники и смело прибавляйте Fan speed, и температура упадет.









У корпусных вентиляторов и вентилятора процессора тоже может быть запас по оборотам, который стоит посмотреть в BIOS, в настройках Hardware monitoring и Fan settings.













Способ третий - чистка пыли









Вот теперь нам наконец-то потребуется встать из-за компьютера и поработать руками. Даже небольшое количество пыли на корпусных фильтрах и радиаторах в такую жару резко ухудшает температуру внутри корпуса.

И если вы давно не чистили ваш компьютер или ноутбук - сейчас самое время это сделать.

С ноутбуком нужен более продвинутый навык в чистке, ведь разобрать его не так просто, как ПК, а собрать назад еще сложнее. Если не уверены в своих силах - обратитесь в сервис или пробуйте наши следующие советы.





Способ четвертый - замена термопасты на более свежую и качественную











Термопаста между радиаторами и чипами имеет свойство высыхать и терять свои теплопроводные характеристики. Не пожалейте денег на хорошую термопасту, например Arctic Cooling MX-4 или ZALMAN ZM-STC9.













Способ пятый - добавление вентиляторов









Если ваш корпус имеет дополнительные посадочные отверстия под вентиляторы, то не помешает на лето поставить дополнительные вентиляторы и на вдув, и на выдув.

Вентиляторы с оборотами в 900-1000 в минуту не особо добавят шума, а пользы дадут немало. Даже если посадочных мест под них нет, можно экспериментировать.









Например, у меня есть файл сервер на шесть жестких дисков в стареньком ПК, и мест под вентиляторы в нем мало. Но проблему с перегревом HDD в нем я решил установкой тихоходного вентилятора поперек дисков.

Теперь даже в жару их температура не превышает 38-39 градусов.









А вот ноутбуку можно помочь, только купив охлаждающую подставку. Но больших результатов от нее ждать не стоит.





Способ шестой - андервольт









Андервольт, или понижение рабочего напряжения - способ снижения нагрева и энергопотребления устройства без потери скорости его работы. Основан он на том, что и процессоры и видеокарты имеют запас по питающему напряжению. Уменьшить его можно в среднем на 10%.



Способ этот довольно трудоемкий и похож на разгон - вы уменьшаете рабочее напряжение чипа и тщательно тестируете его на стабильность. Если тесты проходят, то продолжайте уменьшать напряжение.

Андервольт процессора Ryzen 5 1600 я описывал в блоге "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%".

Но не все процессоры могут работать корректно на пониженном напряжении, например, процессоры семейства Zen 2 снижают скорость работы при сильном снижении напряжения.



Регулирует напряжение процессора настройка Vcore, вы можете задать ее как Override (целое число), и как Offset (смещение).









С видеокартами еще проще. MSI Afterburner, к примеру, имеет кривую частот-напряжений, через которую удобно задать напряжение для каждой частоты. Главное - тщательно тестировать стабильность настроек и результатом для вас будет холодная и тихая видеокарта.









Способ седьмой - покупка более качественных комплектующих





Иногда стоит задуматься - а стоит ли терпеть громкий шум перегревающейся видеокарты? Может стоит продать ее на б/у рынке и купить более качественную, быструю модель с отличным охлаждением?



А с процессором еще проще. От 1200 рублей продается много хороших кулеров, которые легко решат проблему перегрева моделей среднего уровня.





А если же у вас стоит многоядерный монстр, то ваш выбор - водяное охлаждение с отводом 200 и более ватт тепла.





Способ восьмой - установка сплит-системы









Установка сплит системы решает проблемы перегрева и вашего ПК и вас самих, но дело это очень недешевое. Есть и минусы, такие как риск простудных заболеваний и снижение адаптации к жаре.









Пишите в комментарии, а как вы боретесь с перегревом комплектующих?