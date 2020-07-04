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Постоянные читатели моего блога знают, что я мужчина в самом расцвете сил, долгое время проводящий за компьютером и сильно злоупотребляющий вкусной едой и легкими алкогольными напитками.

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Такой образ жизни не может не сказаться на физическом состоянии и избыточный вес с легкой одышкой давно стали моими спутниками.

Дискомфорт во время подъема по лестнице привычен для упитанных людей, но когда я стал испытывать сильное сердцебиение, перебои в работе сердца и сжатие в груди во время серьезных боев в World of Tanks, я забил тревогу.



Я купил фитнес браслет Xiaomi Mi Band 4 и тонометр Omron M2 Basic и стал регулярно контролировать пульс и давление.

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В покое все было почти в пределах нормы, но дискомфорт во время динамичных игр не давал мне покоя и я решил промониторить пульс и давление у себя во время напряженного сетевого боя. И у еще одного подопытного (24 года, 73 кг) во время игры в Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks.

Для контроля я провел измерение и во время спокойных, медитативных игр, выбрав в качестве них Anno 1800 и Sid Meiers Civilization VI.



Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 4 рисует удобный график пульса, но для кратковременных измерений я пользовался функцией ручного измерения.









В принципе, измерения пульса можно было производить только тонометром Omron M2 Basic, но частые замеры дают сильный дискомфорт (давит манжета) и не рекомендуются инструкцией, поэтому я буду сочетать фитнес браслет и тонометр.





Подопытный №1 - (это я, вес 103), Подопытный №2 - (24 года, 73 кг).





Сложности с измерениями еще состоят и в том, что я не играю Counter-Strike: Global Offensive (уже перерос такие игры), а подопытный №2 не играет в World of Tanks и не переносит стратегические игры.



Измерения будут проводиться в покое, режиме легкого боя (ваша команда ведет, мало ответственности и напряжения), режиме тяжелого боя (вы в меньшинстве, на вас ответственность за исход боя) и 10 мин после окончания боя.

Начнем с Counter-Strike: Global Offensive.









Подопытный №1, пульс.





Подопытный №1, верхнее давление.

Верхнее давление меня испугало, не скрою. Видимо к фактору напряжения от игры добавилось нервное напряжение от измерений, учитывая, что Подопытный №2 все снимал на видео для своего youtube-канала.





Подопытный №2, пульс.

У подопытного №2 отличные показатели, начинаю завидовать.

Подопытный №2, верхнее давление.





Давление у подопытного №2 в пределах нормы, но есть повышение в моменты концентрации.





Теперь на очереди World of Tanks.













Подопытный №1, пульс.

Бой был очень тяжелый, я остался один против трех, разнервничался и подскочили и пульс, и давление.









Пришлось прибегнуть к медикаментозным средствам.













Подопытный №1, верхнее давление.





Во время этого боя мне, мягко говоря, подурнело, давление в 165 единиц я до этого видел всего пару-тройку раз. Но ради вас, мои дорогие читатели, мы продолжили этот эксперимент.









Подопытный №2, пульс.

Подопытный №2 не особо напрягался в World of Tanks, что вызвало такие низкие показатели пульса и давления.

Подопытный №2, верхнее давление.

Теперь на очереди медитативные игры. Anno 1800 и Sid Meiers Civilization VI.









Замеры производились спустя некоторое время игры.

Подопытный №1, пульс.





Я люблю стратегии и они меня успокаивают, что видно по пульсу.

Подопытный №1, верхнее давление.

Давление приходит в норму.

Подопытный №2 не играет в стратегии, был сильно раздражен, что сказалось на результатах.

Подопытный №2, пульс.



Подопытный №2, верхнее давление.









Давление в пределах нормы.





Выводы

Как показал мой эксперимент, у человека с избыточным весом и слабой сердечно-сосудистой системой пульс и давление во время напряженных игр просто зашкаливает. А человек с нормальным весом и тренированным сердцем легко переносит такие нагрузки.

Спокойные игры показали явную нормализацию пульса и давления.



Меня такие показатели подтолкнули наконец-то показаться кардиологу. И если вы чувствуете во время динамичных игр такие же симптомы - покажитесь врачу и нормализуйте вес и питание. Берегите себя!





Напишите в комментарии, как вы переносите нервные нагрузки во время динамичных игр?







