Надежно храним домашнюю фото и видео коллекцию на компьютере или ноутбуке
У большинства из нас на компьютерах и ноутбуках лежит папка "Фото" с домашней фото и видео коллекцией. Я считаю, что это одни из самых ценных данных в наш цифровой век, когда мы перестали пользоваться бумажными фотографиями и видеокассетами.
рекламаВедь папка "Фото" на компьютере чрезвычайно уязвима и в интернете есть тысячи рассказов, как люди пытались восстановить потерянные фотографии. Ведь уже не получиться вернуться назад в 2007 или 2010 год и снять их заново. Это практически безвозвратная потеря.
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Но можно заранее озаботиться сохранением своей домашней фото и видео коллекции, "подстелить соломку" и тогда внезапный отказ жесткого диска, заражение вирусом шифровальщиком или просто случайное удаление будет вам не страшно.
Я знаю многих людей, которые хранят эту папку в "Моих документах" и теряли ее по-разному, кто от сбоя жесткого диска, а кто после переустановки Windows соседом.
рекламаСовсем недавно с моей знакомой произошел неприятный инцидент, в результате которого все фото были потеряны и пришлось обращаться в контору по восстановлению HDD и платить огромные деньги за восстановление.
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Причем эта дама вполне продвинута в IT-знаниях и делает регулярный бэкап фотографий с ноутбука на внешний жесткий диск. Что же могло пойти не так? Произошел форс-мажор, который показал ненадежность даже такой классической схемы хранения важных данных.
Она поставила ноутбук на гладильную доску (чтобы было повыше и в недосягаемости для двух маленьких детей) и подключила внешний жесткий диск, чтобы скинуть с него фотографии и видео за месяц. И по роковой случайности именно в этот момент дети затеяли беготню, толкнули гладильную доску и ноутбук полетел вместе с внешним HDD на пол, во включенном состоянии.
Оба жестких диска - и внешний, и в ноутбуке, не пережили такого падения.
Давайте рассмотрим все факторы, которые угрожают нашим важным данным. И способы, которыми можно их защитить.
Первый и самый частый фактор - человеческий. Данные могут быть стерты нечаянно самим владельцем. И такое часто случается. Данные могут быть уничтожены человеком, который о них не знает, например, любителем форматировать жесткий диск перед установкой Windows.
Данные могут быть стерты намеренно злоумышленником, получившим доступ к вашему компьютеру или ноутбуку. Причем в роли такого злоумышленника может даже выступать и родственник.
Второй фактор - отказ оборудования. Отказ жесткого диска - эти нередкое явление. Еще вчера он весело шуршит головками и имеет идеальный S.M.A.R.T., а сегодня стучит головками и отказывается включаться. Я и сам несколько раз попадал в такие ситуации. Раз новенький Toshiba P300 унес с собой все мои фотографии за лето 2014 года.
Третий фактор - вредоносное программное обеспечение. Самый известный случай - это эпидемия шифровальщика WannaCry в 2017 году, который уничтожил немало пользовательских данных. Таких шифровальщиков было немало, но WannaCry нанес самый большой ущерб.
Антивирусы не спасли тогда пользовательские данные, WannaCry спокойно шифровал данные, и никто ему не мешал. Многих спасло включенное автоматическое обновление Windows. Ведь патч, закрывавший дыру, которой пользовался WannaCry, обновление закрыло за месяц до эпидемии.
Многие сидят и сидели тогда на Windows с отключенными обновлениями. Но обновления Windows 10 стали настолько нестабильны, что ставить их сразу после выхода становится признаком неопытного пользователя.
Как же защитить наши видео и фотографии от этих факторов? Как показывает история с гладильной доской и ноутбуком, простого бэкапа бывает недостаточно. Случится может многое - пожар, потоп, ограбление. И в любом из этих случаев, мы теряем даже продублированные данные.
Поэтому бэкап домашней фото и видео коллекции должен осуществляться минимум в три места, одно из которых не у вас дома. Для этой цели идеально подходят облачные хранилища. Но полагаться на одно облако так же ненадежно, как и на один внешний жесткий диск. Поэтому желательно выбрать пару штук, от известных провайдеров.
Например, Megafon совсем недавно давал бесплатное облако на 100 Гб, а Yandex регулярно проводит акции, позволяющие увеличить размер бесплатного Яндекс.Диск.
Конечно, ваших данных может быть гораздо больше, чем даже 100 Гб. В этом случае никто не мешает вам завести два или три облака сразу.
Многие опасаются пользоваться облачными хранилищами из-за боязни утечки личных данных. В этом случае вам поможет любая программа для шифрования данных, даже WinRAR.
Облако даст вам уверенность в том, что никакой шифровальщик не доберется до ваших данных.
В идеале хранение фото и видео коллекции видится мне так - ноутбук или компьютер как основное хранилище, куда постоянно добавляются новые данные. Внешний диск, NAS и облако для регулярного бекапа, который будет чем чаще, тем лучше.
Автоматизировать такой бэкап - еще один залог надежности. У меня фотографии и видео, снятые смартфоном, автоматически улетают в облако. А папка
"Camera", которую я регулярно копирую со смартфона на компьютер при его зарядке - автоматически дублируется.
DVD и Blu-ray диски в качестве дополнительного долговременного хранилища коллекции тоже неплохи. Их плюс в том, что они не заинтересуют злоумышленника.
Можно записать несколько Blu-ray дисков и дать их на хранение близким родственникам. Это будет еще один важный фактор сохранения вашей коллекции в форс-мажорных обстоятельствах.
В любом случае, сохраняйте свою фото и видео коллекцию минимум в три места, одно из которых облако.
Пишите в комментарии, теряли ли вы важные данные? И как устроен у вас бэкап важных данных?
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