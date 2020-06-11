Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

У большинства из нас на компьютерах и ноутбуках лежит папка "Фото" с домашней фото и видео коллекцией. Я считаю, что это одни из самых ценных данных в наш цифровой век, когда мы перестали пользоваться бумажными фотографиями и видеокассетами.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде





реклама

Ведь папка "Фото" на компьютере чрезвычайно уязвима и в интернете есть тысячи рассказов, как люди пытались восстановить потерянные фотографии. Ведь уже не получиться вернуться назад в 2007 или 2010 год и снять их заново. Это практически безвозвратная потеря.





реклама

Но можно заранее озаботиться сохранением своей домашней фото и видео коллекции, "подстелить соломку" и тогда внезапный отказ жесткого диска, заражение вирусом шифровальщиком или просто случайное удаление будет вам не страшно.



Я знаю многих людей, которые хранят эту папку в "Моих документах" и теряли ее по-разному, кто от сбоя жесткого диска, а кто после переустановки Windows соседом.

реклама

Совсем недавно с моей знакомой произошел неприятный инцидент, в результате которого все фото были потеряны и пришлось обращаться в контору по восстановлению HDD и платить огромные деньги за восстановление.





реклама

Причем эта дама вполне продвинута в IT-знаниях и делает регулярный бэкап фотографий с ноутбука на внешний жесткий диск. Что же могло пойти не так? Произошел форс-мажор, который показал ненадежность даже такой классической схемы хранения важных данных.Она поставила ноутбук на гладильную доску (чтобы было повыше и в недосягаемости для двух маленьких детей) и подключила внешний жесткий диск, чтобы скинуть с него фотографии и видео за месяц. И по роковой случайности именно в этот момент дети затеяли беготню, толкнули гладильную доску и ноутбук полетел вместе с внешним HDD на пол, во включенном состоянии.





Оба жестких диска - и внешний, и в ноутбуке, не пережили такого падения.







Давайте рассмотрим все факторы, которые угрожают нашим важным данным. И способы, которыми можно их защитить.









Первый и самый частый фактор - человеческий. Данные могут быть стерты нечаянно самим владельцем. И такое часто случается. Данные могут быть уничтожены человеком, который о них не знает, например, любителем форматировать жесткий диск перед установкой Windows.

Данные могут быть стерты намеренно злоумышленником, получившим доступ к вашему компьютеру или ноутбуку. Причем в роли такого злоумышленника может даже выступать и родственник.





Второй фактор - отказ оборудования. Отказ жесткого диска - эти нередкое явление. Еще вчера он весело шуршит головками и имеет идеальный S.M.A.R.T., а сегодня стучит головками и отказывается включаться. Я и сам несколько раз попадал в такие ситуации. Раз новенький Toshiba P300 унес с собой все мои фотографии за лето 2014 года.









Третий фактор - вредоносное программное обеспечение. Самый известный случай - это эпидемия шифровальщика WannaCry в 2017 году, который уничтожил немало пользовательских данных. Таких шифровальщиков было немало, но WannaCry нанес самый большой ущерб.



Антивирусы не спасли тогда пользовательские данные, WannaCry спокойно шифровал данные, и никто ему не мешал. Многих спасло включенное автоматическое обновление Windows. Ведь патч, закрывавший дыру, которой пользовался WannaCry, обновление закрыло за месяц до эпидемии.

Многие сидят и сидели тогда на Windows с отключенными обновлениями. Но обновления Windows 10 стали настолько нестабильны, что ставить их сразу после выхода становится признаком неопытного пользователя.









Как же защитить наши видео и фотографии от этих факторов? Как показывает история с гладильной доской и ноутбуком, простого бэкапа бывает недостаточно. Случится может многое - пожар, потоп, ограбление. И в любом из этих случаев, мы теряем даже продублированные данные.









Поэтому бэкап домашней фото и видео коллекции должен осуществляться минимум в три места, одно из которых не у вас дома. Для этой цели идеально подходят облачные хранилища. Но полагаться на одно облако так же ненадежно, как и на один внешний жесткий диск. Поэтому желательно выбрать пару штук, от известных провайдеров.









Например, Megafon совсем недавно давал бесплатное облако на 100 Гб, а Yandex регулярно проводит акции, позволяющие увеличить размер бесплатного Яндекс.Диск.



Конечно, ваших данных может быть гораздо больше, чем даже 100 Гб. В этом случае никто не мешает вам завести два или три облака сразу.

Многие опасаются пользоваться облачными хранилищами из-за боязни утечки личных данных. В этом случае вам поможет любая программа для шифрования данных, даже WinRAR.









Облако даст вам уверенность в том, что никакой шифровальщик не доберется до ваших данных.





В идеале хранение фото и видео коллекции видится мне так - ноутбук или компьютер как основное хранилище, куда постоянно добавляются новые данные. Внешний диск, NAS и облако для регулярного бекапа, который будет чем чаще, тем лучше.





Автоматизировать такой бэкап - еще один залог надежности. У меня фотографии и видео, снятые смартфоном, автоматически улетают в облако. А папка "Camera", которую я регулярно копирую со смартфона на компьютер при его зарядке - автоматически дублируется.





DVD и Blu-ray диски в качестве дополнительного долговременного хранилища коллекции тоже неплохи. Их плюс в том, что они не заинтересуют злоумышленника.

Можно записать несколько Blu-ray дисков и дать их на хранение близким родственникам. Это будет еще один важный фактор сохранения вашей коллекции в форс-мажорных обстоятельствах.

В любом случае, сохраняйте свою фото и видео коллекцию минимум в три места, одно из которых облако.





Пишите в комментарии, теряли ли вы важные данные? И как устроен у вас бэкап важных данных?







