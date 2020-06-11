Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Надежно храним домашнюю фото и видео коллекцию на компьютере или ноутбуке

для раздела Блоги
+
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - это надо видеть
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER
<b>10400F за копейки</b> в Регарде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

У большинства из нас на компьютерах и ноутбуках лежит папка "Фото" с домашней фото и видео коллекцией. Я считаю, что это одни из самых ценных данных в наш цифровой век, когда мы перестали пользоваться бумажными фотографиями и видеокассетами.

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде


реклама

Ведь папка "Фото" на компьютере чрезвычайно уязвима и в интернете есть тысячи рассказов, как люди пытались восстановить потерянные фотографии. Ведь уже не получиться вернуться назад в 2007 или 2010 год и снять их заново. Это практически безвозвратная потеря.


реклама


Но можно заранее озаботиться сохранением своей домашней фото и видео коллекции, "подстелить соломку" и тогда внезапный отказ жесткого диска, заражение вирусом шифровальщиком или просто случайное удаление будет вам не страшно.

Я знаю многих людей, которые хранят эту папку в "Моих документах" и теряли ее по-разному, кто от сбоя жесткого диска, а кто после переустановки Windows соседом. 

реклама

Совсем недавно с моей знакомой произошел неприятный инцидент, в результате которого все фото были потеряны и пришлось обращаться в контору по восстановлению HDD и платить огромные деньги за восстановление.


реклама


Причем эта дама вполне продвинута в IT-знаниях и делает регулярный бэкап фотографий с ноутбука на внешний жесткий диск. Что же могло пойти не так? Произошел форс-мажор, который показал ненадежность даже такой классической схемы хранения важных данных.

Она поставила ноутбук на гладильную доску (чтобы было повыше и в недосягаемости для двух маленьких детей) и подключила внешний жесткий диск, чтобы скинуть с него фотографии и видео за месяц. И по роковой случайности именно в этот момент дети затеяли беготню, толкнули гладильную доску и ноутбук полетел вместе с внешним HDD на пол, во включенном состоянии.



Оба жестких диска -  и внешний, и в ноутбуке, не пережили такого падения.



Давайте рассмотрим все факторы, которые угрожают нашим важным данным. И способы, которыми можно их защитить.



Первый и самый частый фактор - человеческий. Данные могут быть стерты нечаянно самим владельцем. И такое часто случается. Данные могут быть уничтожены человеком, который о них не знает, например, любителем форматировать жесткий диск перед установкой Windows.

Данные могут быть стерты намеренно злоумышленником, получившим доступ к вашему компьютеру или ноутбуку. Причем в роли такого злоумышленника может даже выступать и родственник.


Второй фактор - отказ оборудования. Отказ жесткого диска - эти нередкое явление. Еще вчера он весело шуршит головками и имеет идеальный S.M.A.R.T., а сегодня стучит головками и отказывается включаться. Я и сам несколько раз попадал в такие ситуации. Раз новенький Toshiba P300 унес с собой все мои фотографии за лето 2014 года.



Третий фактор - вредоносное программное обеспечение. Самый известный случай - это эпидемия шифровальщика WannaCry в 2017 году, который уничтожил немало пользовательских данных. Таких шифровальщиков было немало, но WannaCry нанес самый большой ущерб.

Антивирусы не спасли тогда пользовательские данные, WannaCry спокойно шифровал данные, и никто ему не мешал. Многих спасло включенное автоматическое обновление Windows. Ведь патч, закрывавший дыру, которой пользовался WannaCry, обновление закрыло за месяц до эпидемии.

Многие сидят и сидели тогда на Windows с отключенными обновлениями. Но обновления Windows 10 стали настолько нестабильны, что ставить их сразу после выхода становится признаком неопытного пользователя.



Как же защитить наши видео и фотографии от этих факторов? Как показывает история с гладильной доской и ноутбуком, простого бэкапа бывает недостаточно. Случится может многое - пожар, потоп, ограбление. И в любом из этих случаев, мы теряем даже продублированные данные.



Поэтому бэкап домашней фото и видео коллекции должен осуществляться минимум в три места, одно из которых не у вас дома. Для этой цели идеально подходят облачные хранилища. Но полагаться на одно облако так же ненадежно, как и на один внешний жесткий диск. Поэтому желательно выбрать пару штук, от известных провайдеров.



Например, Megafon совсем недавно давал бесплатное облако на 100 Гб, а Yandex регулярно проводит акции, позволяющие увеличить размер бесплатного Яндекс.Диск.

Конечно, ваших данных может быть гораздо больше, чем даже 100 Гб. В этом случае никто не мешает вам завести два или три облака сразу.
Многие опасаются пользоваться облачными хранилищами из-за боязни утечки личных данных. В этом случае вам поможет любая программа для шифрования данных, даже WinRAR.



Облако даст вам уверенность в том, что никакой шифровальщик не доберется до ваших данных.


В идеале хранение фото и видео коллекции видится мне так - ноутбук или компьютер как основное хранилище, куда постоянно добавляются новые данные. Внешний диск, NAS и облако для регулярного бекапа, который будет чем чаще, тем лучше.


Автоматизировать такой бэкап - еще один залог надежности. У меня фотографии и видео, снятые смартфоном, автоматически улетают в облако. А папка "Camera", которую я регулярно копирую со смартфона на компьютер при его зарядке - автоматически дублируется.


DVD и Blu-ray диски в качестве дополнительного долговременного хранилища коллекции тоже неплохи. Их плюс в том, что они не заинтересуют злоумышленника.

Можно записать несколько Blu-ray дисков и дать их на хранение близким родственникам. Это будет еще один важный фактор сохранения вашей коллекции в форс-мажорных обстоятельствах.

В любом случае, сохраняйте свою фото и видео коллекцию минимум в три места, одно из которых облако.


Пишите в комментарии, теряли ли вы важные данные? И как устроен у вас бэкап важных данных?

 




Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видео фото backup бэкап коллекция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
6
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
34
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
117
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
196
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 196
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 117
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бесплатная раздача от Epic Games Store – уже завтра можно получить сразу 8 игр – культовый файтинг и хардкорный симулятор выживания
4
Sony окончательно заблокировала создание хакерской прошивки для игровой приставки PlayStation 4
21
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
23
Цена OnePlus 7T упала на 15 000 рублей – флагман стоит в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
31
Сто новых миссий для GTA 5 уже доступны в новом бесплатном моде
+
Samsung Galaxy S10+ Ceramic подешевел почти в два раза – цена упала на 51 000 рублей
+
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
90
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
51
Три старых флагмана Huawei в Европе получили EMUI 10 на Android 10
10
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
18
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
143
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
11
GeForce RTX 3090 заменит TITAN RTX в грядущей линейке видеокарт NVIDIA - GPU получит 24 ГБ GDDR6X памяти, шину 384 бита и 350 Ватт TDP
64
OnePlus 7T Pro подешевел на 25 000 рублей – лучший на рынке дисплей, NFC и Snapdragon 855+
1
Apple отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac из-за низкой энергоэффективности и производительности
54
Референсные видеокарты Nvidia Ampere могут оказаться значительно дороже предшественников - цена эталонной системы охлаждения находится в районе 150 долларов
50
Samsung Galaxy S10+ на Snapdragon 855 подешевел на 31 000 рублей с начала продаж
2
«Императорское» дополнение для Europa Universalis IV уже доступно для прохождения
+
Появились фото новой видеокарты от NVIDIA RTX GeForce 3080
19

Популярные статьи

Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
93
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
44
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
151
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
51
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
34
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
23
Sony PlayStation 5: Все, что известно о консоли следующего поколения. Часть 1
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-A Gaming
6

Сейчас обсуждают

nokas777
00:37
не отрицаю что играх сольет, но я в них не играю. в рабочих задачах он обойдет их. тем более он у меня стоит сейчас как сервер и на нем работаю. проблем нет уже полгода.
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
Никита Кордонский
00:35
Вы совсем не в ту сторону (и нет, компенсация в валоранте и кс разные даже по ощущениям - зайти за стену и умереть при низком пинге в валорант у меня удалось в первой же игре, чего не происходит в кс ...
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:34
За что ты мой камент с фоткой матери удалил?
В российских магазинах начали появляться материнские платы на младших чипсетах H470, B460 и H410 для новейших процессоров Intel 10-го поколения
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:33
В российских магазинах начали появляться материнские платы на младших чипсетах H470, B460 и H410 для новейших процессоров Intel 10-го поколения
Maxim Zero
00:32
На v10 сегодня пришло обновление
Три старых флагмана Huawei в Европе получили EMUI 10 на Android 10
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:32
Это трейлер для Киберпанк2077 ?
В российских магазинах начали появляться материнские платы на младших чипсетах H470, B460 и H410 для новейших процессоров Intel 10-го поколения
Александр Фокс
00:32
Видно что ты и понятия не имеешь о том, как снимает этот смартфон, по видео скажу, сравнивал в прямую с mi9t pro и видео сяоми на фоне данной сони это как смотреть на телевизор за 15к, после телека ты...
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Błąčķ_Øvēŗłøřð
00:28
Это рецепты от зилота?
Появились фото новой видеокарты от NVIDIA RTX GeForce 3080
Александр Фокс
00:27
Сразу видно, не знаешь о смартфоне ничего.
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Александр Фокс
00:26
6 часов это блеф, если нормально нагружать будет меньше, ближе к 5.
Sony Xperia 1 сильно подешевел – кинематографический дисплей и камера для профессионалов на 30 000 рублей дешевле, чем на старте продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем