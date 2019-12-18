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Совсем недавно, в блоге Мнение: Windows 10 надоела пользователям я писал о том, что перешел на Windows 8.1 и не собираюсь активно пользоваться Windows 10. Однако, жизнь внесла свои коррективы, и я хочу вам рассказать о безопасности старых ОС и мелочах, которыми подкупает Windows 10.

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Первое, чего мне стало дико не хватать напосле нескольких лет на, это прокрутка неактивных окон, над которым находится указатель мыши. Вроде бы мелочь, и ее не замечаешь, но как только ее лишаешься, испытываешь острое недовольство.Намне приходилось тыкать в каждое окно мышью, чтобы что-то сделать в нем. Но дело не только в прокрутке, но и фокусе системы на окне. Например, у меня многокнопочная мышь, и я регулирую ее кнопками звук. Наона постоянно была "не в фокусе", и кнопки не работали. Чтобы заработали, мне надо было ткнуть курсором в панель задач, рабочий стол или окно. Точно также перестал срабатывать скриншотер "75_75_scrnstcr". Нажимаешь кнопку снятия скриншота, и ничего не происходит, опять надо ткнуть куда-то мышью.Из таких мелочей и состоит комфорт работы за компьютером. К ним незаметно привыкаешь и возвращаться на старую операционную систему, где их нет, мучительно неудобно.Теперь о безопасности в старых системах и в. Вя не решился пользоваться защитником Windows, который там совсем древний и неудобный, и установил Kaspersky Free. Я понимаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и за бесплатность Kaspersky Free надо платить просмотром рекламы, но в ноябре он исчерпал лимит моего терпения, несколько раз в день подсовывая рекламу "черной пятницы" во весь экран!Встроенный антивирус впо количеству функций и способности обнаружения проблем уже давно обогнал бесплатные антивирусы, но он не показывает рекламу, он по-настоящему бесплатен, он не интегрирует в систему сторонние сертификаты и т.д. После бесплатных антивирусов он производит только положительное впечатление - тих и незаметен.Теперь о безопасности. В Windows на защите от вредоносов не только встроенный антивирус, но и дополнительные защитные компоненты. Например,, фильтр. Но их проблема в том, что зловреды учатся обходить их, и тот же DEP в 2006 году был сверхнадежной защитой, а сейчас только 30% атак останавливаются им, а 70% проходят.А впостоянно добавляются новые компоненты безопасности в "защитника" и в саму ОС:и т.д.Как это работает вживую? Наглядный пример: ная установил несколько игр репаков (понимаю, что опасно, но очень хочется играть и бесплатно) и заметил, что у меня начал тормозить браузер.

Kaspersky Free молчал, я прогнал еще Dr.Web CureIt! и Malwarebytes Anti-Malware, но они тоже ничего не нашли. Однако, помните, если вам рисуют надпись "ВИРУСОВ НЕТ!" большими зелеными буквами - это совершенно не означает, что их нет.

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Я начал проверять систему с помощью Process Explorer и Autoruns от Windows Sysinternals и обнаружил выполнение некоего файла с расширением BeEF во временной папке. Гугление про этот файл дало вот что:



BeEF чрезвычайно мощный инструмент для использования веб-браузеров...



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Теперь, когда мы прицепились к браузеру жертвы, мы можем брать оттуда любую информацию, а также выполнять различные команды на компьютере жертвы через браузер. Вот несколько примеров:

Get Visited Domains

Get Visited URLs

Webcam

Get All Cookies

Grab Google Contacts

Screenshot

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Можно использовать даже Webcam жертвы и многое другое, тут уже включите свою фантазию над тем как можно поиздеваться и что сделать.



То есть я, установив репак, отправил его создателю на сервер как минимум все свои логины и пароли. А три (!) антивируса молча за этим наблюдали.

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После этого я провел эксперимент, установив этот репак в Windows 10 November 2019 Update. Он установился и был работоспособен, но Защитник Windows пресек выполнение файла с расширением BeEF.



Это было последней каплей в моей попытке усидеть на старых ОС. Я решил сжать зубы и возвращаться на Windows 10 навсегда. К тому же там есть еще куча приятных мелочей, к которым я привык, типа ночного света, удобного калькулятора и системы "Ваш телефон".



А вы как относитесь к репакам, антивирусам и устаревшим Windows?













