Мнение: почему не стоит сидеть на Windows 7 и 8.1 в 2019 году
Совсем недавно, в блоге Мнение: Windows 10 надоела пользователям я писал о том, что перешел на Windows 8.1 и не собираюсь активно пользоваться Windows 10. Однако, жизнь внесла свои коррективы, и я хочу вам рассказать о безопасности старых ОС и мелочах, которыми подкупает Windows 10.
рекламаПервое, чего мне стало дико не хватать на Windows 8.1 после нескольких лет на Windows 10, это прокрутка неактивных окон, над которым находится указатель мыши. Вроде бы мелочь, и ее не замечаешь, но как только ее лишаешься, испытываешь острое недовольство.
На Windows 8.1 мне приходилось тыкать в каждое окно мышью, чтобы что-то сделать в нем. Но дело не только в прокрутке, но и фокусе системы на окне. Например, у меня многокнопочная мышь, и я регулирую ее кнопками звук. На Windows 8.1 она постоянно была "не в фокусе", и кнопки не работали. Чтобы заработали, мне надо было ткнуть курсором в панель задач, рабочий стол или окно. Точно также перестал срабатывать скриншотер "75_75_scrnstcr". Нажимаешь кнопку снятия скриншота, и ничего не происходит, опять надо ткнуть куда-то мышью.
Из таких мелочей и состоит комфорт работы за компьютером. К ним незаметно привыкаешь и возвращаться на старую операционную систему, где их нет, мучительно неудобно.
Теперь о безопасности в старых системах и в Windows 10 November 2019 Update. В Windows 8.1 я не решился пользоваться защитником Windows, который там совсем древний и неудобный, и установил Kaspersky Free. Я понимаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и за бесплатность Kaspersky Free надо платить просмотром рекламы, но в ноябре он исчерпал лимит моего терпения, несколько раз в день подсовывая рекламу "черной пятницы" во весь экран!
Встроенный антивирус в Windows 10 November 2019 Update по количеству функций и способности обнаружения проблем уже давно обогнал бесплатные антивирусы, но он не показывает рекламу, он по-настоящему бесплатен, он не интегрирует в систему сторонние сертификаты и т.д. После бесплатных антивирусов он производит только положительное впечатление - тих и незаметен.
Теперь о безопасности. В Windows на защите от вредоносов не только встроенный антивирус, но и дополнительные защитные компоненты. Например, DEP (Data Execution Prevention), фильтр Smart Screen, Контроль учетных записей (UAC). Но их проблема в том, что зловреды учатся обходить их, и тот же DEP в 2006 году был сверхнадежной защитой, а сейчас только 30% атак останавливаются им, а 70% проходят.
А в Windows 10 постоянно добавляются новые компоненты безопасности в "защитника" и в саму ОС: Device Guard, Credential Guard, Advanced Threat Protection и т.д.
Как это работает вживую? Наглядный пример: на Windows 8.1 я установил несколько игр репаков (понимаю, что опасно, но очень хочется играть и бесплатно) и заметил, что у меня начал тормозить браузер.
Kaspersky Free молчал, я прогнал еще Dr.Web CureIt! и Malwarebytes Anti-Malware, но они тоже ничего не нашли. Однако, помните, если вам рисуют надпись "ВИРУСОВ НЕТ!" большими зелеными буквами - это совершенно не означает, что их нет.
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Я начал проверять систему с помощью Process Explorer и Autoruns от Windows Sysinternals и обнаружил выполнение некоего файла с расширением BeEF во временной папке. Гугление про этот файл дало вот что:
BeEF чрезвычайно мощный инструмент для использования веб-браузеров...
рекламаТеперь, когда мы прицепились к браузеру жертвы, мы можем брать оттуда любую информацию, а также выполнять различные команды на компьютере жертвы через браузер. Вот несколько примеров:
- Get Visited Domains
- Get Visited URLs
- Webcam
- Get All Cookies
- Grab Google Contacts
- Screenshot
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Можно использовать даже Webcam жертвы и многое другое, тут уже включите свою фантазию над тем как можно поиздеваться и что сделать.
То есть я, установив репак, отправил его создателю на сервер как минимум все свои логины и пароли. А три (!) антивируса молча за этим наблюдали.
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После этого я провел эксперимент, установив этот репак в Windows 10 November 2019 Update. Он установился и был работоспособен, но Защитник Windows пресек выполнение файла с расширением BeEF.
Это было последней каплей в моей попытке усидеть на старых ОС. Я решил сжать зубы и возвращаться на Windows 10 навсегда. К тому же там есть еще куча приятных мелочей, к которым я привык, типа ночного света, удобного калькулятора и системы "Ваш телефон".
А вы как относитесь к репакам, антивирусам и устаревшим Windows?
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