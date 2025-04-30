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Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом

ПК-гейминг в последние годы стал очень дорогим удовольствием и к выбору комплектующих нужно подходить очень тщательно. А особенно — к объему видеопамяти на видеокарте.
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Практически любой геймер мечтает о игровом компьютере, которого хватит для требовательных игр на пять и более лет без дополнительных денежных вложений. То есть без апгрейдов, которые могут вытянуть из нашего кошелька немалые суммы для того, чтобы компьютер оставался актуальным еще год-другой. И при этом игровой ПК не должен стоить как крыло Боинга, а оставаться в рамках разумной цены по меркам 2025 года. Цены, которую не жалко отдать за устройство, львиную долю стоимости которого составляет видеокарта, нужная для развлечений.

Требования довольно противоречивые, но при сборке ПК можно найти золотую середину между ценой и производительностью, которая обеспечит актуальность в будущих играх, не забыв и о надежности компонентов и тихой работе. А можно наоборот — купить неудачные процессор или видеокарту, которые станут слабым местом ПК уже совсем через небольшое время, переплатить за функционал, который не будет использоваться или за комплектующие, от которых не зависит производительность в играх.

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Постоянно вращаясь в компьютерной среде энтузиастов и геймеров уже много лет, я видел множество неудачных сборок ПК, которые быстро устаревали, но и много отлично сбалансированных, купленных за весьма приемлемые деньги и радующие своих владельцев много лет подряд. И вспоминая самые удачные конфигурации компьютеров прошлых лет, можно вывести несколько правил, которые продолжают действовать и в 2025 году, и которыми мы будет руководствоваться при сборке сегодняшнего ПК.

Во-первых, это достаточная процессорная производительность, которой хватит для будущих игр. Очень много геймеров сделали большую ошибку, например, не уловив момент, когда индустрия переходила с четырех ядер на шесть. И вложившись в дорогие четырехъядерники, особенно без поддержки гипертрейдинга, получили фризы и тормоза в новых играх уже через пару лет. Яркий пример такого процессора — Core i5-7500 для платформы LGA1151, вышедший в 2017 году.

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Но и гнаться за большим числом слабых ядер тоже будет ошибкой — это ярко заметно по недорогим процессорам Xeon, которые сегодня массово продаются на Алиэкспресс, и 10 и даже 12 низкочастотных ядер которых во многих играх уступают всего четырем ядрам более свежего Core i3-12100F. Да и первые поколения процессоров Ryzen были в этом плане весьма неудачными, что я ощутил на собственной шкуре, купив Ryzen 5 1600.

Вторым правилом, которое обеспечит долгую актуальность нашего ПК, станет достаточный объем видеопамяти у видеокарты. На малом объеме VRAM обожглись тысячи геймеров, которые покупали достаточно мощную видеокарту, которая начинала фризить и захлебываться от ее недостатка, хотя производительности чипа хватало с запасом. Это вечное соревнование системных требований новых игр и объема видеопамяти всегда проигрывали модели видеокарт, в которых не было запаса VRAM. Достаточно вспомнить такие модели, как Radeon R9 Fury, GeForce GTX 1060 3 ГБ, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3070 Ti. А из свежих моделей наглядным примером стали GeForce RTX 4060 Ti в версиях 8 и 16 ГБ, производительность в некоторых новых играх у 8 ГБ версии иногда может падать до неиграбельных значений. Ведь именно недостаток видеопамяти наиболее явно заметен в любой игровой сборке — фризы и лаги гораздо хуже, чем стабильно низкий FPS.

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И наконец, третье правило хорошей сборки ПК на долгий срок — это достаточная надежность компонентов. В первую очередь блока питания, ведь дешевый БП AeroCool, пусть и на 700 ватт, вряд ли сможет отработать пять лет без проблем. В нем деградируют конденсаторы, износится подшипник в вентиляторе, а низкая надежность электронных компонентов дает немалый риск потерять весь ПК от скачка напряжения при выходе из строя БП. И о качестве материнской платы забывать не стоит — экономия на ней грозит постоянным перегревом системы питания, а современные процессоры очень прожорливы. А еще на недорогих моделях вам будет банально не хватать функционала — портов для вентиляторов, M.2 и USB, да и низкое качество встроенного звука будет заметно даже на акустике среднего ценового диапазона.

И руководствуясь этими правилам, сегодня мы с вами постараемся создать оптимальную сборку игрового ПК, которого хватит еще лет на пять, как минимум. При этом оставшись в рамках доступного многим бюджета, не переплачивая десятки тысяч рублей за потенциал, который может и не пригодится. Примеры цен возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с процессора.

Процессор

Эпоха актуальности шестиядерных процессоров, длящаяся уже почти восемь лет, подходит к концу. И чтобы понять это, достаточно взглянуть на тот прирост, которые дают процессоры с большим количеством ядер в системах с мощной видеокартой. Даже Cyberpunk 2077, игра, которой скоро стукнет уже пять лет, показывает неплохие возможности по распараллеливанию нагрузки, а что уж говорить про игры будущего. Поэтому наш выбор в эту сборку — восьмиядерный Ryzen 7 7700, цена на который упала до минимальной отметки за все время. Конечно, процессоры с 3D кэшем покажут себя гораздо лучше в будущих играх, но цена популярного Ryzen 7 7800X3D почти в два раза больше, чем у Ryzen 7 7700. И вложив эту разницу в видеокарту, можно получить больший выигрыш.

Кулер процессора

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Как это ни печально, но Ryzen 7 7700 будет горячим практически под любым кулером, что за 2000 рублей, что за 5000 рублей, виной чему толстая процессорная крышка и небольшой размер кристалла. Но и переплачивать за "водянку" для этого процессора смысла нет, лучше ограничиться хорошим воздушным кулером с тихими вентиляторами, например, ID-Cooling FROZN A620 PRO SE, и настроить процессор, сделав андервольтинг. Это однозначно стоит нескольких потраченных часов, чтобы разобраться во всех нюансах и провести тесты на стабильность — в результате можно получить более низкие температуры абсолютно бесплатно. Да и энергопотребление процессора упадет, что скажется в более низком нагреве цепей питания материнской платы.

Материнская плата

Ryzen 7 7700 предъявляет гораздо более высокие требования к VRM материнской платы, чем популярные шестиядерники, поэтому экономить на ней никак нельзя. И для нашей сборки золотой серединой станет плата MSI PRO B650M-A WIFI на чипсете AMD B650, которая имеет все, что нужно для сборки геймерского ПК, включая встроенные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

Оперативная память

С выбором оперативной памяти для Ryzen 7 7700 можно не заморачиваться, объема ОЗУ в 32 ГБ хватит еще на годы, игры только недавно перешагнули отметку в 16 ГБ. Высокие частоты DDR5, которыми могут похвастаться системы Intel, Ryzen 7 7700 не возьмет, поэтому вполне хватит качественных модулей среднего уровня. Ведь даже разницу между частотой в 6000 и 6400 МГц без мониторинга в играх с упором в видеокарту заметить не удастся. Мы возьмем ОЗУ G.skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) с частотой 6400 МГц и довольно низкими таймингами 32-39-39-102. 

Видеокарта

Переходим к самому сложному выбору в этой сборке — ведь видеокарт, способных сохранить актуальность через пять лет, и при этом стоящих разумных денег, на рынке очень немного. Главным критерием выбора здесь будет сочетание большого объема видеопамяти с производительным чипом, ведь 15-20 FPS в новых играх, которые выдаст через пять лет недорогая Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ VRAM, мало кого устроит. А вот новые видеокарты Radeon RX 9070 XT имеют весьма приличный запас по мощности, чтобы продержаться пять лет. Да и запаса видеопамяти в 16 ГБ для разрешения QHD хватит еще надолго, не говоря уже о Full HD. 


В нетрассированных играх в разрешении 1440p Radeon RX 9070 XT немного опережает более дорогого конкурента — GeForce RTX 5070 Ti. Если же включить трассировку, то разница между ними в среднем достигает 22%, что не так плохо, как было в прошлом поколении видеокарт AMD. По умолчанию эта сборка будет укомплектована видеокартой Radeon RX 9070 XT, но, если трассировка лучей для вас важна, и вы можете расширить бюджет, то смело берите GeForce RTX 5070 Ti, за счет мощного чипа и большого объема VRAM эта видеокарта тоже будет актуальной очень долго. 

SSD-накопитель

SSD для нашей сборки должен быть не только большого объема, так как игры через пять лет вполне могут достигнуть объема в 200-300 ГБ в среднем, но и надежным. Причем под надежностью понимается не абстрактная величина TBW (Total Byte Written) — сколько ТБ сможет записать SSD, а качество изготовления. Дешевые SSD обычно выходят из строя задолго до того, как исчерпают запас по записи, поэтому экономить на накопителе, покупаемом на такой долгий срок, не стоит. Мы возьмем SSD A-Data Legend 960 объемом 2 ТБ, зарекомендовавший себя как надежная и живучая модель.

Блок питания

И Radeon RX 9070 XT, и GeForce RTX 5070 Ti видеокарты довольно прожорливые, первая ест 304 ватта, вторая 300 ватт, и любая из них будет главным потребителем энергии в нашей сборке. Для Radeon RX 9070 XT рекомендуется блок питания с большим запасом по мощности — 850 ватт, и мы не будем искушать судьбу и возьмем качественную и надежную модель на современной схемотехнике именно такой мощности. Например, Chieftec Vega PPG-850-S Gold, у которого есть современный кабель питания видеокарты 12VHPWR, технологии защиты OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP и достаточно тихий 135-мм вентилятор.

Корпус

С одной стороны, на корпусе для ПК можно сэкономить, ведь на производительность он не влияет — главное, чтобы можно было установить побольше вертушек для охлаждения мощного железа. Да и чтобы получить по-настоящему хорошее качество изготовления, с продуманной конструкцией и толстым металлом, придется отдать весьма весомую сумму, более 10000 рублей. С другой стороны — собирать столь дорогую и качественную сборку в жестяном ящике весом 3 кг, это самое настоящее преступление, тем более, что мы собираем ПК на пять лет. Поэтому мы постараемся соблюсти баланс между ценой, качеством, внешним видом и способностями по вентиляции, выбрав один из самых популярных в 2025 году корпусов — DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS.

Итоги

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Итого с картой Пэй на Яндекс Маркете этот компьютер обойдется вам в 167394 рублей, а без нее — в 177073 рубля. Сумма немаленькая, но надо учитывать, что на этом ПК можно будет без проблем играть на мониторе с разрешением 1440p еще лет пять, а собран он из качественных и надежных комплектующих. Пишите в комментарии, а как вы думаете, хватит ли этого ПК для игр еще на пять лет? Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода статьи могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов: 

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