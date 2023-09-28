В России отреагировали на передачу Болгарией неисправных ракет для ВСУ
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В Болгарии депутаты проголосовали за передачу неисправных ракет системы ПВО С-300 для нужд вооружённых сил Украины. Также передадут списанные боеприпасы для автоматов. Предложение поддержал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев. Президент страны Румен Радев осудил передачу ракет. Парламентарии утверждают, что Киев выразил готовность принять на вооружение неисправные боеприпасы.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отреагировала на данное событие: «Передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России». В ФСВТС также заявили, что передача оружия для ВСУ ведёт к эскалации конфликта и человеческим жертвам.
В Москве призвали пересмотреть решение.
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