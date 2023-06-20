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Как сообщает издание «Интерфакс», глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос введения обязательной идентификации для входа в интернет на основе паспорта не обсуждается. Что же касается блокировок ресурсов с запрещенной в РФ информацией – это прерогатива Роскомнадзора. По мнению министра, отключаться от глобальной сети России нет никакого смысла, хотя и следует учитывать риски «отключения снаружи». В качестве примера господин Шадаев привел ситуацию с некоторыми зарубежными точками обмена трафиком, которые прекратили работать с российскими провайдерами и операторами.
Некоторые эксперты по информационной безопасности раскритиковали заявление министра, указав, что в России вход в интернет в большинстве случаев и так производится по паспорту: при подключении квартиры к сети заключается договор с провайдером на основе паспортных данных. Аналогичная ситуация – и с приобретением SIM-карт у операторов связи. Исключением здесь являются разве что сети Wi-Fi, но владельцы публичных сетей по закону также обязаны идентифицировать своих клиентов. К сожалению, несмотря на то, что ООН признала право на анонимность в интернете одним из прав человека, в большинстве стран оно не соблюдается, а государства и компании используют технические возможности для слежки за гражданами и сбора информации о них.