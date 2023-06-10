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Как сообщает ITHome, умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses, продажи которых начались вчера, уже раскупили в официальном интернет-магазине Xiaomi – спрос на новинку стоимостью 115 долларов США оказался ажиотажным несмотря на то, что она не имеет никакого отношения к виртуальной, дополненной или смешанной реальности. Весит устройство меньше 40 г, и при этом обеспечивает до семи часов разговора или до десяти прослушивания музыки. В режиме ожидания заряда аккумуляторной батареи хватит на 6-7 дней. Модель оснащена парой микрофонов и поддерживает интеллектуальное шумоподавление.
Как с правой, так и с левой стороны девайса имеются сенсорные области, что позволяет управляться с устройством любой рукой. Также доступен голосовой помощник. Одновременно умные очки можно подключать к двум устройствам. Судя по степени защиты IP54, Mijia Smart Audio Glasses можно носить в дождь, но нельзя погружать под воду или мыть под струями воды – решение обладает защитой лишь от капель и брызг. При этом визуально умные очки не сильно отличаются от обычных, что позволяет надевать их, например, с деловым костюмом.