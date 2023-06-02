Рост по сравнению с предыдущим годом составил почти 30%

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Уже на следующей неделе состоится мероприятие Worldwide Developer Conference (WWDC), и перед ним корпорация Apple решила обнародовать финансовую информацию, касающуюся магазина приложений App Store и связанной с ним экосистемы. Согласно докладу, в 2022 году объем продаж в экосистеме Apple вырос более, чем на четверть, и составил фантастические 1.1 триллиона долларов США. При этом, если верить представителям компании из Купертино, 90% от данной суммы не облагались какими-либо комиссиями. Сообщается, что 910 миллиардов были выручены за «физические» товары и услуги, почти 110 миллиардов – за рекламу и почти 105 – за цифровые товары и услуги. Разработчики приложений для iOS за год заработали около 60 миллиардов долларов.

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В ближайшие годы Apple ждет серьезный финансовый удар – согласно европейскому законодательству, компании придется разрешить пользователям использовать сторонние магазины и каталоги ПО. Как пишут некоторые инсайдеры, подобная функция может быть добавлена в iOS 17. Что же касается статистических данных – отмечается, что рынок восстанавливается после острой фазы пандемии коронавируса: спрос на приложения для путешествий и такси вырос на десятки процентов.