Предполагается, что это защитит граждан от сбора данных китайскими спецслужбами

Как пишет Reuters, Монтана стала первым американским штатом, на территории которого введен запрет на сервис коротких видеороликов TikTok – это сделано для защиты данных граждан США от сбора спецслужбами Китая. При этом никаких штрафных санкций непосредственно для пользователей соцсети не предусмотрено – просто Apple и Google должны будут не показывать на территории штата TikTok в своих магазинах приложений.

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Сообщается, что запрет вступит в силу с начала 2024 года – у китайской компании достаточно времени, чтобы опротестовать решение в суде, что она, вероятно, и сделает. Представители TikTok уже официально заявили, что по их мнению, запрет нарушает Первую поправку к Конституции США. При этом, по данным журналистов, соцсетью пользуются почти 50% населения страны – примерно 150 миллионов человек. Особенно популярно приложение среди подростков в возрасте от 13 до 17 лет – в данной возрастной группе его распространение составляет 67%.

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Позиция нескольких политиков, требующих полного запрета TikTok на территории США, пока не получила одобрения остальных, также компания заявила, что не стала бы делиться данными американцев с властями Поднебесной, даже если бы те этого потребовали. Тем не менее, СМИ уже рассказывали о тревожных инцидентах, включая слежку TikTok за журналистами, расследующими деятельность фирмы. В компании списали это на нарушения конкретных сотрудников и уволили их. Что касается реакции на принятый в Монтане закон со стороны юристов, правозащитников и граждан – она в основном негативная. Многие говорят о неконституционности запрета, что, вероятно, будет в дальнейшем подтверждено в суде.