Спрос на цифровую технику падает, и признаков его скорого восстановления пока нет

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Согласно информации DigiTimes Research, пять основных производителей мобильных ПК за исключением Apple серьезно пострадали от снижения спроса на цифровую технику: в октябре поставки ноутбуков оказались на 13% меньше, чем в сентябре, и на 40% меньше, чем год назад. Сокращение спроса наблюдается не только со стороны обычных пользователей, но и со стороны бизнеса, а также образовательных учреждений.

Конкретных цифр эксперты DigiTimes пока не приводят, но пишут, что сильнее других уменьшили отгрузки такие компании как ASUS и Acer. Нарастить же поставки лэптопов по сравнению с предыдущим месяцем удалось всего одному из крупных производителей – Dell, но лишь благодаря эффекту низкой базы: в сентябре на ноутбуки компании просел спрос со стороны корпоративных клиентов.

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Как отмечают аналитики, снижение спроса наблюдается не только на ноутбуки, компьютеры и компьютерные комплектующие, но и на цифровую и бытовую технику в целом – в условиях высокой инфляции, тревожного новостного фона и неопределенного будущего потребители предпочитают экономить деньги, чаще ремонтируя старую технику и дольше ее используя, хотя в более благополучных экономических условиях заменили бы ее на новую. Как показывают опросы, из-за геополитического и экономического кризиса многие покупатели отказались от идеи приобретения новых ноутбуков и смартфонов взамен купленных в начале пандемии коронавируса и решили использовать их еще как минимум год.