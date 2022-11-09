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[Zero] За пост начислено вознаграждение
iPhone уличили в слежке за пользователями, даже если те запретили ее в настройках
По мнению группы экспертов, Apple значительно превышает необходимый объем собираемой информации
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Разработчики приложений и специалисты по информационной безопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри провели небольшое расследование, и по его итогам пришли к выводу, что установленные производителем на iPhone приложения App Store, Apple Music, Apple TV, Stocks и некоторые другие собирают и отсылают в Apple значительное количество информации о пользователях, даже если те явно запретили это в настройках.

Например, фирменный магазин приложений App Store собирает и хранит такие сведения о действиях клиента, как нажатия на кнопки и ссылки, поисковые запросы, время, проведенное на страницах приложений. Также магазин собирает историю переходов пользователя, чтобы понять, как именно он вышел на тот или иной софт, и записывает ID, модель смартфона, разрешение дисплея, язык и тип интернет-подключения. Даже если в настройках iPhone отключены все возможные опции, касающиеся сбора данных, включая таргетированную рекламу, рекомендации, и аналитику, перечисленная выше информация все равно собирается. Похожая история и с приложением Stocks, при этом ПО «Здоровье» и «Кошелек» никаких данных не отправляют.

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Получить и расшифровать информацию специалисты смогли при помощи неназванной модели iPhone под управлением iOS 14.6, подвергнутой «джейлбрейку». Используя другой смартфон Apple с iOS 16, эксперты увидели, что он отправляет «яблочным» примерно такие же пакеты данных, хотя их подвергнуть успешной расшифровке уже не удалось. По мнению Миска и Бакри, компания из Купертино значительно выходит за границы принятой в отрасли политики: так, например, браузер Google Chrome не осуществляет сбора и отправки даже обезличенных данных для аналитики, если это запрещено настройками.

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#apple #iphone #информационная безопасность #слежка
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